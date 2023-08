Wizards of the Coast

L’8 settembre 2023 potrai entrare nelle Terre Selvagge di Eldraine. Una terribile maledizione è calata sul regno, mentre i gemelli Kenrith lottano per il futuro del loro piano. Per unirti al divertimento fatato, abbiamo due mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine in uscita insieme all’espansione!

Dominio Fatato (blu-nero) Valore e Virtù (verde-bianco)

Le carte contenute in questi mazzi si trovano nella nuova Galleria immagini delle carte, che include informazioni aggiornate su tutte le emozionanti carte di Terre Selvagge di Eldraine, come gli entusiasmanti trattamenti buste divertenti dell’espansione.

Ognuno di questi mazzi contiene dieci carte nuove in Magic, dieci carte pedina bifronte, due creature leggendarie foil e un comandante foil in rilievo da esposizione. Qui abbiamo le liste delle carte contenute in questi selvaggi mazzi Commander, e puoi preordinarli subito dal tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic!

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database delle carte, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Le liste dei mazzi non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Valore e Virtù

Ellivere della Corte Selvaggia Ellivere della Corte Selvaggia (comandante da esposizione) Gylwain, Direttore Artistico

Ellivere della Corte Selvaggia e Gylwain, Direttore Artistico sono carte foil. Il comandante da esposizione Ellivere della Corte Selvaggia è stampato con il trattamento foil in rilievo su cartoncino più spesso, perfetto per mettere in mostra il tuo comandante ma non legale per il gioco.

1 Ellivere of the Wild Court 1 Gylwain, Casting Director 1 Liberated Livestock 1 Ox Drover 1 Songbirds' Blessing 1 Unfinished Business 1 Giant Inheritance 1 Knickknack Ouphe 1 Loamcrafter Faun 1 Timber Paladin 1 Ajani's Chosen 1 Angelic Destiny 1 Archon of Sun's Grace 1 Austere Command 1 Celestial Archon 1 Daybreak Coronet 1 Eidolon of Countless Battles 1 Kor Spiritdancer 1 Mantle of the Ancients 1 Realm-Cloaked Giant 1 Retether 1 Shalai, Voice of Plenty 1 Starfield Mystic 1 Sun Titan 1 Timely Ward 1 Tithe Taker 1 Umbra Mystic 1 Winds of Rath 1 Bear Umbra 1 Eidolon of Blossoms 1 Enchantress's Presence 1 Indomitable Might 1 Rishkar's Expertise 1 Sanctum Weaver 1 Setessan Champion 1 Verdant Embrace 1 Canopy Vista 1 Castle Ardenvale 1 Fortified Village 1 Hall of Heliod's Generosity 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Plenty 1 Danitha Capashen, Paragon 1 Ethereal Armor 1 Generous Gift 1 Sage's Reverie 1 Spectral Steel 1 Swords to Plowshares 1 Transcendent Envoy 1 Ancestral Mask 1 Aura Gnarlid 1 Careful Cultivation 1 Destiny Spinner 1 Fertile Ground 1 Kenrith's Transformation 1 Paradise Druid 1 Snake Umbra 1 Sylvan Ranger 1 Utopia Sprawl 1 Warbriar Blessing 1 Jukai Naturalist 1 Pollenbright Wings 1 Siona, Captain of the Pyleas 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Krosan Verge 1 Myriad Landscape 1 Vitu-Ghazi, the City-Tree 1 Tanglespan Lookout 1 Armont, the Redeemer 15 Forest 14 Plains

Pedine di Valore e Virtù

1 pedina Bue // Soldato Umano

1 pedina Felino (legame vitale) // Pegaso

1 pedina Uccello // Umano

1 pedina Felino (2/2) // Umano

1 pedina Elefante // Saprolingio

1 pedina Spirito // Saprolingio

1 pedina Monaco Umano // Saprolingio

1 pedina Pegaso // Saprolingio

1 pedina Ruolo Mostro / Ruolo Virtuoso // Ruolo Regale / Ruolo Virtuoso

1 pedina Ruolo Stregone / Ruolo Virtuoso // Ruolo Mostro / Ruolo Virtuoso

Gira Bue // Soldato Umano Gira Felino (legame vitale) // Pegaso Gira Uccello // Umano Gira Felino (2/2) // Umano Gira Elefante // Saprolingio Gira Spirito // Saprolingio Gira Monaco Umano // Saprolingio Gira Pegaso // Saprolingio Gira Ruolo Mostro / Ruolo Virtuoso // Ruolo Regale / Ruolo Virtuoso Gira Ruolo Stregone / Ruolo Virtuoso // Ruolo Mostro / Ruolo Virtuoso

Dominio Fatato

Tegwyll, Duca dello Splendore Tegwyll, Duca dello Splendore (comandante da esposizione) Alela, Conquistatrice Astuta

Tegwyll, Duca dello Splendore e Alela, Conquistatrice Astuta sono carte foil. Il comandante da esposizione Alela, Conquistatrice Astuta è stampato con il trattamento foil in rilievo su cartoncino più spesso, perfetto per mettere in mostra il tuo comandante ma non legale per il gioco.

1 Tegwyll, Duke of Splendor 1 Alela, Cunning Conqueror 1 Archmage of Echoes 1 Malleable Impostor 1 Misleading Signpost 1 Shadow Puppeteers 1 Blightwing Bandit 1 Faerie Bladecrafter 1 Nettling Nuisance 1 Tegwyll's Scouring 1 Brazen Borrower 1 Dig Through Time 1 Faerie Formation 1 Glen Elendra Archmage 1 Hullbreaker Horror 1 Illusionist's Gambit 1 Midnight Clock 1 Perplexing Test 1 Reflections of Littjara 1 Scion of Oona 1 Sower of Temptation 1 Theoretical Duplication 1 Kindred Dominance 1 Nightmare Unmaking 1 Puppeteer Clique 1 Rankle, Master of Pranks 1 Thrilling Encore 1 Glen Elendra Liege 1 Nymris, Oona's Trickster 1 Oona, Queen of the Fae 1 Choked Estuary 1 Darkwater Catacombs 1 Exotic Orchard 1 Secluded Glen 1 Sunken Hollow 1 Temple of Deceit 1 Mocking Sprite 1 Picklock Prankster 1 Spell Stutter 1 Obyra, Dreaming Duelist 1 Spellscorn Coven 1 Arcane Denial 1 Cloud of Faeries 1 Consider 1 Distant Melody 1 Fact or Fiction 1 Faerie Seer 1 Frantic Search 1 Hypnotic Sprite 1 Keep Watch 1 Nightveil Sprite 1 Opt 1 Quickling 1 Reality Shift 1 Reconnaissance Mission 1 Repulse 1 Run Away Together 1 Snap 1 Reckless Spite 1 Halo Forager 1 Arcane Signet 1 Dimir Signet 1 Fellwar Stone 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Dominance 1 Wayfarer's Bauble 1 Bojuka Bog 1 Command Tower 1 Dimir Aqueduct 1 Faerie Conclave 1 Myriad Landscape 1 Path of Ancestry 1 Tainted Isle 1 Temple of the False God 13 Island 12 Swamp

Pedine di Dominio Fatato

3 pedine Farabutto Spiritello (nero) // Pirata

2 pedine Farabutto Spiritello (nero) // Spiritello (blu)

3 pedine Farabutto Spiritello (nero-blu) // Spiritello (blu)

2 pedine Farabutto Spiritello (nero-blu) // Copia

Gira Farabutto Spiritello (nero) // Pirata Gira Farabutto Spiritello (nero) // Spiritello (blu)

Gira Farabutto Spiritello (nero-blu) // Spiritello (blu) Gira Farabutto Spiritello (nero-blu) // Copia

Questi mazzi usciranno insieme a Terre Selvagge di Eldraine l’8 settembre 2023, e puoi preordinarli ora dal tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.