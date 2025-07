Per il nostro primo viaggio nel sistema Sother con Ai Confini dell’Eternità, abbiamo incaricato i nostri artisti di Magic di atturare il fascino cosmico delle epopee spaziali. Celebriamo il loro incredibile lavoro con le carte con illustrazione di questa espansione. Troverai 1 di 54 diverse carte con illustrazione nel 30% dei Collector Booster di Ai Confini dell’Eternità. Un 5% in più di Collector Booster contiene carte con illustrazione con la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker. (Le versioni senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma o il simbolo dei Planeswalker.)

0038a_MTGEOE_ArtSide: Beyond the Quiet Art Card 38/54

Scopri di più su come collezionare le carte con illustrazione in Collezionare Ai Confini dell’Eternità ed esplora l’espansione con la galleria immagini delle carte. Ricorda che le carte con illustrazione non compariranno più nelle buste di gioco.

I tuoi occhi sono pronti a vedere cosa si nasconde nel cuore di un buco nero? Potrete avere il primo contatto con i prodotti di Ai Confini dell’Eternità quando l’espansione uscirà in tutto il mondo l’1 agosto 2025. Ai Confini dell’Eternità è ora disponibile per il preordine nel tuo negozio di zona, da rivenditori online come e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.