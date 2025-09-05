Le pedine di Magic: The Gathering® | Marvel’s Spider-Man
Indossa il tuo costume e combatti il crimine con i tanti Spider-Eroi dell’universo Marvel: Magic: The Gathering® | Marvel’s Spider-Man sta arrivando insieme a ogni sorta di pedine!
In questa espansione, ogni busta di gioco contiene una pedina bifronte non foil. Nelle buste di gioco ci sono 7 diverse pedine con illustrazione completa, e compaiono in una varietà di combinazioni su queste pedine bifronte.
Le Collector Booster contengono la stessa selezione di 7 diverse pedine con illustrazione completa. Troverai una pedina bifronte foil nel 65% delle Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man. Il restante 35% delle Collector Booster contiene una carta con illustrazione con un’opera d’arte dell’espansione. Puoi trovare ulteriori informazioni su queste carte con illustrazione qui.
Puoi vedere tutte le pedine di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man nella galleria di immagini delle carte dell’espansione.
Unisciti all’azione dell’universo Marvel quando Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man uscirà il 26 settembre 2025. I prodotti dell’espansione sono già disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.