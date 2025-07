Librati in volo nello spazio sconosciuto di Ai Confini dell’Eternità, dove forze cosmiche si contendono il potere al cuore di una stella morente. Ma per tracciare la rotta per il sistema Sothera non bastano navi spaziali grandi come città: servono anche tante pedine!

In Ai Confini dell’Eternità, ogni busta di gioco contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 10 diverse pedine con illustrazione completa e un emblema (creato da Tezzeret, Capitano Crudele) che si trovano nelle buste di gioco, disponibili in una varietà di combinazioni di queste pedine bifronte. Tra le 10 pedine con illustrazione completa ci sono 5 diverse versioni della pedina Lander, una per ogni colore del mana.

Ogni mazzo Commander di Ai Confini dell’Eternità contiene tutte le pedine di cui hai bisogno per tenere traccia delle tue partite di Commander. Il mazzo Commander Plasmatore del Mondo contiene 10 pedine bifronte non foil. Il mazzo Commander Segnalini dal Futuro contiene 6 pedine bifronte non foil e 4 carte segnalino perforate.

Ogni Collector Booster di Ai Confini dell’Eternità contiene una pedina bifronte foil o una carta con illustrazione. Le 10 pedine con illustrazione completa e l’emblema delle buste di gioco, insieme alle 16 pedine dei mazzi Commander di Ai Confini dell’Eternità, possono comparire come pedine bifronte foil nei Collector Booster.

Puoi vedere tutte le pedine di Ai Confini dell’Eternità nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

I tuoi occhi sono pronti a vedere cosa si nasconde nel cuore di un buco nero? Potrete avere il primo contatto con i prodotti di Ai Confini dell’Eternità quando l’espansione uscirà in tutto il mondo l’1 agosto 2025. Ai Confini dell’Eternità è ora disponibile per il preordine nel tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.