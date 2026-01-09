Raduna una cricca di creature tanto carine quanto astute con le pedine di L'Eclissi di Lorwyn! Con nuove illustrazioni di alcuni dei vostri artisti preferiti di Magic, queste pedine danno vita allo stile e l'atmosfera di Lorwyn e Landa Tenebrosa in ogni angolo del campo di battaglia.

0002_MTGECL_ToknBstr: Elk Token 0007_MTGECL_ToknBstr: Kithkin Token

In L'Eclissi di Lorwyn ogni busta di gioco contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 11 pedine con illustrazione completa e un emblema (creato da Oko, Erede di Landa Tenebrosa) che puoi trovare nelle buste di gioco, e compaiono in una varietà di combinazioni su queste pedine bifronte.

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token

Ogni mazzo Commander di L'Eclissi di Lorwyn (Danza degli Elementi e Maledizione della Piaga) contiene tutte le pedine di cui hai bisogno per le tue partite di Magic. Il mazzo Commander "Danza degli Elementi" contiene 10 pedine bifronte con illustrazione completa. Il mazzo Commander "Maledizione della Piaga" contiene 10 pedine bifronte con illustrazione completa e una carta perforata dei segnalini.

0006_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token 0008_MTGECL_TknComm: Snake Token

Ogni Collector Booster di L'Eclissi di Lorwyn contiene una pedina bifronte foil o una carta con illustrazione foil. Tutte le 11 pedine con illustrazione completa e l'emblema delle buste di gioco, insieme alle 11 pedine uniche dei mazzi Commander di L'Eclissi di Lorwyn, possono comparire come pedine bifronte foil nei Collector Booster. Ricorda che le carte guida e le carte perforate dei segnalini non compaiono nei Collector Booster.

Puoi trovare tutte queste pedine e tanto altro nella Galleria immagini delle carte di L'Eclissi di Lorwyn:

Trova le tue nuove pedine preferita in L'Eclissi di Lorwyn all'uscita dell'espansione il 23 gennaio 2026! Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.