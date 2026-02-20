Un vero ninja si prepara in anticipo per la battaglia, e tu puoi prepararti con le pedine di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles! Le Tartarughe portano con sé una marea di nuove ed eleganti pedine per aiutarti a tenere traccia delle tue partite, e abbiamo tutte le informazioni proprio qui.

0003_MTGTMT_BooTok: Ninja Turtle Spirit Token 0008_MTGTMT_BooTok: Food Token

Ogni busta di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 10 pedine con illustrazione estesa nelle buste di gioco, e appaiono in diverse combinazioni.

0002a_MTGTMT_ComToken: Clue Token // Ooze Token 0003a_MTGTMT_ComToken: Treasure Token // Ninja Token

Il mazzo Commander Potere delle Tartarughe! contiene 10 pedine bifronte non foil. Puoi trovare un elenco completo di queste pedine insieme alla lista del mazzo Commander Potere delle Tartarughe!.

0002_MTGTMT_ComToken: Clue Token 0009_MTGTMT_BooTok: Mutagen Token

Ogni Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene una pedina bifronte foil tradizionale o una carta con illustrazione. Tutte le 10 pedine con illustrazione estesa delle buste di gioco e le 3 pedine con illustrazione estesa del mazzo Commander Potere delle Tartarughe! possono comparire nei Collector Booster. Per maggiori informazioni sulle carte con illustrazione di questa espansione, dai un'occhiata a questo articolo.

Puoi trovare tutte queste pedine e molto altro nella Galleria Immagini delle Carte di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

La tua collezione di pedine è appena diventata più strana! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sarà disponibile dal 6 marzo 2026, e può essere preordinato ora nel tuo negozio di fiducia, su TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.