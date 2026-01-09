L'Eclissi di Lorwyn è il nostro atteso ritorno a una delle ambientazioni più famose di Magic: Lorwyn-Landa Tenebrosa. Questa espansione porta con sé ben più di un certo Planeswalker con una passione per scherzetti "cervini". Include anche una pletora di illustrazioni mozzafiato, che sono le protagoniste delle carte con illustrazione dell'espansione!

0015a_MTGECL_ArtCArtS: Moonshadow Art Card 15/54

Troverai 1 di 54 diverse carte con illustrazione nel 35% dei Collector Booster di L'Eclissi di Lorwyn. In un 5% dei Collector Booster, la carta con illustrazione avrà la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker. (Le versioni senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma o il simbolo dei Planeswalker.)

