Carte con illustrazione de I Segreti di Strixhaven
Ammira l’ultima installazione artistica de I Segreti di Strixhaven: le carte con illustrazione dei Collector Booster! Troverai alcuni dei nostri pezzi preferiti da I Segreti di Strixhaven e dall’Archivio Mistico sulle carte con illustrazione dell’espansione.
Troverai 1 di 54 diverse carte con illustrazione nel 35% dei Collector Booster di I Segreti di Strixhaven. In un 5% dei Collector Booster, la carta con illustrazione avrà la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker. (Le versioni senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma o il simbolo dei Planeswalker.)
Esplora queste carte con illustrazione e molte altre nella galleria immagini delle carte de I Segreti di Strixhaven! I Segreti di Strixhaven uscirà ilo 24 aprile 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di fiducia, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.