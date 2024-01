Ti aspettano altri interessanti indizi e tantissime pedine da collezionare di Delitti al Maniero Karlov! In totale potrai trovare 46 pedine con illustrazione completa e 5 carte guida nei prodotti di Delitti al Maniero Karlov.

Nelle buste di gioco troverai la carta guida Una Creatura Misteriosa per le creature a faccia in giù e 20 pedine con illustrazione completa, cinque delle quali sono pedine Indizio contenenti un elemento di un enigma ognuna, non puoi perdertele. Nelle Collector Booster troverai le stesse pedine in versione pedina bifronte foil. (Le Collector Booster non contengono la carta guida Una Creatura Misteriosa.)

Anche nei mazzi Commander di Delitti al Maniero Karlov ci sono pedine da svelare. In questa espansione nei quattro mazzi Commander ci sono 26 pedine con illustrazione completa e 5 carte guida. Con 10 pedine bifronte in ogni mazzo.

Trova gli indizi e raccogli prove per risolvere il caso di Delitti al Maniero Karlov! Questa espansione uscirà in tutto il mondo il 9 febbraio 2024 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Pedine delle buste di Delitti al Maniero Karlov

Canide Umano Tritoni

Pipistrello Scheletro Goblin

Imp Melma Pianta

Detective Ragno Spirito

Voja Braccapalude Indizio Indizio

Indizio Indizio Indizio

Tottero (0/0) Tottero (1/1) Una Creatura Misteriosa (carta guida)

Pedine dei mazzi Commander di Delitti al Maniero Karlov

Pedine di Maschera Mortale

2 pedine Melma // Una Creatura Misteriosa (carta guida)

2 pedine Serpente // Metamorfosi (carta guida)

2 pedine Saprolingio // Metamorfosi (carta guida)

2 pedine Saprolingio // Manifestare (carta guida)

2 pedine Insetto // Manifestare (carta guida)

Gira Melma // Una Creatura Misteriosa (carta guida) Gira Serpente // Metamorfosi (carta guida) Gira Saprolingio // Metamorfosi (carta guida)

Gira Saprolingio // Manifestare (carta guida) Gira Insetto // Manifestare (carta guida)

Pedine di Redivivi in Ricognizione

4 pedine Copia // Zombie

4 pedine Guerriero Salamandra // Zombie

1 pedina Benedizione della Città (carta guida) // Zombie

1 pedina Visir dei Molti Volti (imbalsamata) // Zombie

Gira Copia // Zombie Gira Guerriero Salamandra // Zombie

Gira Benedizione della Città (carta guida) // Zombie Gira Visir dei Molti Volti // Zombie

Pedine di Un Mare di Indizi

1 pedina Draghetto // Felino

1 pedina Briciola // Eldrazi

1 pedina Benedizione della Città (carta guida) // Soldato Umano

1 pedina Indizio // Insetto (vespa)

1 pedina Tottero (1/1) // Guerriero Rinoceronte

1 pedina Tottero (1/1) // Tesoro

1 pedina Indizio // Cibo

1 pedina Draghetto // Spira di Koma

1 pedina Spirito // Microbo Phyrexiano

1 pedina Tentacolo // Spira di Koma

Gira Draghetto // Felino Gira Briciola // Eldrazi Gira Benedizione della Città (carta guida) // Soldato Umano

Gira Indizio // Insetto (vespa) Gira Tottero (1/1) // Guerriero Rinoceronte Gira Tottero (1/1) // Tesoro

Gira Indizio // Cibo Gira Draghetto // Spira di Koma

Gira Spirito // Microbo Phyrexiano Gira Tentacolo // Spira di Koma

Pedine di Colpa e Discolpa

1 pedina Costrutto (6/12) // Soldato

1 pedina Umano // Soldato

1 pedina Umano // Ogre

2 pedine Soldato // Ogre

1 pedina Soldato // Coboldi della Roccaforte di Kher

1 pedina Oro // Furioso Fulminante

1 pedina Oro // Tesoro

1 pedina Oro // Coboldi della Roccaforte di Kher

1 pedina Oro // Il Monarca (carta guida)

Gira Costrutto (6/12) // Soldato Gira Umano // Soldato Gira Umano // Ogre

Gira Soldato // Ogre Gira Soldato // Coboldi della Roccaforte di Kher Gira Oro // Furioso Fulminante

Gira Oro // Tesoro Gira Oro // Coboldi della Roccaforte di Kher Gira Oro // Il Monarca (carta guida)

