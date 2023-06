La Terra di Mezzo è ricca di storie di persone, grandi e piccole, che uniscono le forze per proteggere le loro case, rivendicare il proprio potere e perfino governare su tutta la Terra di Mezzo. Mentre crei la tua Compagnia o recluti Orchi per i tuoi eserciti in Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, avrai bisogno di pedine per raffigurarli. Le troverai nelle buste dell’espansione, per draft, nelle Collector Booster e nei mazzi Commander.

In totale nei prodotti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo esistono 27 pedine diverse con illustrazione estesa e una carta-guida L’Anello. Troverai 12 di queste pedine, tra cui tre pedine Cibo uniche, e la carta-guida L’Anello nelle buste dell’espansione, per draft e nelle Collector Booster (nelle Collector Booster non è presente la carta-guida L’Anello). Nelle Collector Booster, tutte queste carte sono pedine bifronte foil.

Nei quattro mazzi Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, troverai le altre 14 pedine e la carta-guida Il Monarca. In ogni mazzo troverai 10 pedine bifronte che ti aiuteranno a rafforzare le tue schiere.

Visita la Galleria Immagini delle Carte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo per poter dare un’occhiata alle carte dell’espansione, comprese quelle che servono da pedina presenti qui. Consulta anche la Galleria Immagini delle Varianti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, per incredibili buste divertimento e versioni promo delle carte, e la Galleria Immagini delle Carte di Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo per vedere le carte presenti nei quattro mazzi Commander.

Quindi arrotola le mappe e prendi lo zaino: il viaggio sta per cominciare! Preordina ora i Bundle de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, le confezioni di buste, i mazzi Commander e molto altro dal tuo negozio di zona e dai rivenditori online come Amazon.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo



Soldato Umano (Gondor)

Soldato Umano (Rohirrim)

Spirito



Tentacolo

Esercito Orco (Sauron)

Esercito Orco (Uruk-hai)



Smaug

Masso Balistico

Cibo (colazione)



Cibo (fattoria)

Cibo (ragno gigante)

Tesoro

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Cavalieri di Rohan

2 pedine Soldato Umano (Gondor) // Umano

2 pedina Soldato Umano (Rohirrim)// Umano

3 pedine Cavaliere Umano // Umano

2 pedine Tesoro // Umano

1 carta-guida Tesoro // Il Monarca

Gira Soldato Umano (Gondor) // Umano Gira Soldato Umano (Rohirrim) // Umano Gira Cavaliere Umano // Umano

Gira Tesoro // Umano Gira Tesoro // Il Monarca (carta guida)

Cibo e Compagnia

3 pedine Silvantropo // Cibo (colazione)

2 pedine Uccello (bianco 3/3) // Capra

1 pedina Uccello (bianco 3/3) // Cibo (fattoria)

2 pedine Soldato (legame vitale) // Cibo (fattoria)

2 pedine Tesoro // Halfling

Gira Silvantropo // Cibo (colazione) Gira Uccello (bianco 3/3) // Capra Gira Uccello (bianco 3/3) // Cibo (fattoria)

Gira Soldato (legame vitale) // Cibo (fattoria) Gira Tesoro // Halfling

Consiglio degli Elfi

3 pedine Silvantropo // Bestia

1 pedina Tesoro // Guerriero Elfo

4 pedine Insetto // Guerriero Elfo

2 pedine Uccello (blu 2/2) // Guerriero Elfo

Gira Silvantropo // Bestia Gira Tesoro // Guerriero Elfo

Gira Insetto // Guerriero Elfo Gira Uccello (blu 2/2) // Guerriero Elfo

Gli Eserciti di Mordor

1 pedina Esercito Orco (Uruk-hai) // Esercito Orco (Sauron)

1 pedina Cibo (ragno gigante) // Necrospettro

3 pedine Goblin // Necrospettro

2 pedine Drago (6/6) // Necrospettro

3 pedine Tesoro // Necrospettro

Gira Esercito Orco (Uruk-hai) // Esercito Orco (Sauron) Gira Cibo (ragno gigante) // Necrospettro Gira Goblin // Necrospettro

Gira Drago (6/6) // Necrospettro Gira Tesoro // Necrospettro

Preordina prodotti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo dal tuo negozio di zona e da rivenditori online come Amazon.