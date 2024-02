A differenza della guerra, Magic cambia sempre. Stavolta, entriamo nella zona contaminata, che si estende dalla Nuova California e dal Mojave fino alla Capitale, al Commonwealth e all’Appalachia, ed esploriamo le vaste storie post-apocalittiche di Fallout®

Questo è Magic: The Gathering® - Fallout®, ed è decisamente S.P.E.C.I.A.L.(E)

Dettagli di Magic: The Gathering – Fallout®

Codice dell’espansione di Magic: The Gathering® – Fallout®: PIP

Sito web: Magic: The Gathering® – Fallout®

Date essenziali di Magic: The Gathering® – Fallout®

Debutto e inizio delle anteprime : 20 febbraio 2024

: 20 febbraio 2024 Galleria immagini delle carte completa : 24 Febbraio 2024

: 24 Febbraio 2024 Uscita globale : 8 marzo 2024

: 8 marzo 2024 Launch Party di Commander: 8-10 marzo 2024

Mazzi Commander di Magic: The Gathering – Fallout

Sono disponibili quattro mazzi Commander, ognuno basato su un tema diverso:

Sopravvissuti Agguerriti (rosso-verde-bianco): Con il più bravo di tutti i cani, Dogmeat, a fare da comandante, questo mazzo è incentrato nella ricerca di attrezzi, pedine Cibo e alleati. Introduce anche le pedine Ferraglia, che possono essere sacrificate per pescare carte. Se ti piacciono le pedine e ricoprire le tue creature di Aure ed Equipaggiamenti, questo è il mazzo che fa per te.

Dogmeat, Amico Fedele (foil) Dogmeat, Amico Fedele (comandante foil in rilievo da copertina) Pedina Ferraglia

Minaccia Mutante (nero-verde-blu): Se cerchi qualcosa di leggermente “diverso”, prova il mazzo Minaccia Mutante che incorpora le pericolose e strane creature mutanti di Fallout, come il comandante di questo mazzo, il Saggio Uomo Falena. Gioca creature, potenziale con i segnalini e poi prolifera. Irradia te e i tuoi avversari usando i nuovi segnalini radiazione (segnalini giocatore che ti fanno macinare carte e perdere punti vita).

Il Saggio Uomo Falena (foil) Il Saggio Uomo Falena (comandante foil in rilievo da copertina)

Ghoul Ferale Radiazione (carta guida)

Ave, Cesare (rosso-bianco-nero): Un altro dei mazzi è Ave, Cesare, che ha il famigerato Caesar della serie come comandante. I temi di questo mazzo sono i comandanti delle fazioni militari e i loro soldati e i predoni della Zona Contaminata. Usa un approccio aggressivo e schiera un esercito di pedine creatura con l’aiuto della meccanica squadra, che ti permette di creare pedine copia extra delle creature.

Caesar, Imperatore della Legione (foil) Caesar, Imperatore della Legione (comandante foil in rilievo da copertina) Clone Gary

Scienza! (blu-bianco-rosso): Infine, abbiamo il mazzo Scienza!, incentrato su tecnologiche armi a energia, scienziati, sintetici e robot prebellici. Con la Dott.ssa Madison Li come comandante, giocherai artefatti per generare energia, una meccanica riproposta perfetta per Fallout.

Dott.ssa Madison Li (foil) Dott.ssa Madison Li (comandante foil in rilievo da copertina) Rex, Cybersegugio

Buste divertenti di Magic: The Gathering – Fallout

Foil e ondate foil

Se ami le foil, abbiamo quello che fa per te! Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering® – Fallout® contiene due carte foil: il comandante protagonista e il comandante a tema.

Potrai trovare tutte le carte dei mazzi Commander anche in formato foil nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Fallout®. Ogni carta legale in Eternal, come le ristampe, le carte mai viste prima in Magic e le pedine saranno disponibili nelle Collector Booster!

Inoltre, abbiamo riproposto un trattamento foil tra i preferiti dai fan: ondata foil! Le tue carte godranno di uno splendore elettrizzante che sicuramente attirerà l’attenzione dei tuoi compagni nelle partite di Commander.

Trattamento stile vetrina Pip-Boy

Sei in vena di andare a caccia di nuovi meravigliosi trattamenti? Questa espansione offre Collector Booster con buste divertenti che faranno felice ogni abitante della superficie. Innanzitutto, troviamo il trattamento in stile vetrina Pip-Boy su 26 carte - le carte con questo trattametno possono essere trovate in versione non foil, foil e ondata foil nelle Collector Booster. Dai un’occhiata alle quattro carte protagonista del mazzo con questo trattamento!

Dogmeat, Amico Fedele (stile vetrina Pip-Boy) Il Saggio Uomo Falena (stile vetrina Pip-Boy)

Caesar, Imperatore della Legione (stile vetrina Pip-Boy) Dott.ssa Madison Li (stile vetrina Pip-Boy)

Di queste, 9 carte sono ristampe dalla storia di Magic con nomi e illustrazioni alternative e lei controparti meccaniche non si trovano nei mazzi Commander.

Tarmogoyf (RISTAMPA stile vetrina Pip-Boy)

Illustrazione Vault Boy Senza Bordi

L’illustrazione Vault Boy senza bordi è esclusiva delle Collector Booster, che contengono una selezione di 9 carte con l’iconico Vault Boy! Queste sono disponibili in versione foil e ondata foil nelle Collector Booster.

Alcune sono trattamenti alternativi di carte che si trovano nei mazzi Commander.

Sigillo Arcano (vault boy senza bordo) Anello Solare (vault boy senza bordo) Distributore di Nuka-Cola (vault-boy senza bordo)

Altre sono uniche dei Collector Booster e non presentano controparti meccaniche nei mazzi Commander.

Ravages of War (vault boy senza bordo)

Nei mazzi Commander di Magic: The Gathering® – Fallout® potresti trovare anche terre base non foil con illustrazione completa, di cui 5 raffigurano ambienti isometrici come quelli presenti dei Fallout classici. Queste sono disponibili in versione foil e ondata foil nelle Collector Booster.

Pianura (illustrazione completa) Pianura (illustrazione completa)

Isola (illustrazione completa) Isola (illustrazione completa)

Palude (illustrazione completa) Palude (illustrazione completa)

Montagna (illustrazione completa) Montagna (illustrazione completa)

Foresta (illustrazione completa) Foresta (illustrazione completa)

Carte con Illustrazione Estesa

Tornano anche le carte con illustrazione estesa e sarà possibile trovarne da 6 a 7 in versione non foil, foil e ondata foil in ogni Collector Booster di Magic: The Gathering® - Fallout®.

Armatura Atomica T-45 (illustrazione estesa) Tre Cani, DJ di Galaxy News (illustrazione estesa)

Statuette Serializzate

E infine, qualcosa di veramente S.P.E.C.I.A.L. Le Statuette arriveranno in questa espansione., ognuna con un trattamento serializzato limitato a 500 copie totali. Le Statuette serializzate hanno il trattamento foil doppio arcobaleno.

Statuetta Forza (serializzata foil doppio arcobaleno) Statuetta Percezione (serializzata foil doppio arcobaleno) Statuetta Resistenza (serializzata foil doppio arcobaleno)

Statuetta Carisma (serializzata foil doppio arcobaleno) Statuetta Intelligenza (serializzata foil doppio arcobaleno)

Statuetta Agilità (serializzata foil doppio arcobaleno) Statuetta Fortuna (serializzata foil doppio arcobaleno)

Le carte Statuetta serializzate si trovano solo in inglese e si possono trovare nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Fallout di qualsiasi lingua. Le carte Stauetta non serializzate presentano le medesime meccaniche delle varianti serializzate. Consulta la confezione del prodotto per i dettagli. Le immagini sono una rappresentazione digitale, non sono le carte reali.

Panoramica dei prodotti di Magic: The Gathering® – Fallout®

Mazzi Commander di Magic: The Gathering – Fallout

Sono disponibili quattro mazzi Commander da 100 carte tematizzati sul franchise di Fallout. Ciascuno di questi mazzi contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte Ave, Cesare rosso, bianco, nero) contenente 37 carte inedite di Magic. Sopravvissuti Agguerriti (rosso-verde-bianco) contenente 38 carte inedite di Magic. Scienza! (blu- bianco-rosso) contenente 38 carte inedite di Magic. Minaccia Mutante (nero-verde-blu) contenente 41 carte inedite di Magic.

1 Comandante protagonista foil

1 Comandante

10 pedine bifronte

1 portamazzo

1 indicatore punti vita

1 Collector Booster Sample Pack 2 carte con bordo alternativo, almeno una delle quali apparirà come rara o rara mitica



Collector Booster di Magic: The Gathering® – Fallout®

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering – Fallout

1 terra base foil 1 carta su 3 è ondata foil.

1 carta rara o rara mitica con bordo standard foil 1 carta su 10 ondata foil.

1 carta foil da Ave, Caesar 1 carta su 10 ondata foil.

1 carta foil da Sopravvissuti Agguerriti 1 carta su 10 ondata foil.

1 carta foil da Scienza! 1 carta su 10 ondata foil.

1 carta foil da Minaccia Mutante 1 carta su 10 ondata foil.

1 carta non foil con illustrazione estesa inedita di Magic

1 ristampa non foil con illustrazione estesa inedita di Magic

1 carta foil con illustrazione estesa inedita di Magic

1 ristampa foil con illustrazione estesa inedita di Magic

1 carta in ondata foil con illustrazione estesa inedita di Magic

1 ristampa con illustrazione estesa inedita di Magic

1 carta jolly in ondata foil Non può essere una variante stile vetrina Pip-Bou, Vault Boy senza bordo o carta terra base.

1 carte in stile vetrina o senza bordo non foil Sono disponibili 4 non comuni, 22 rare e 9 rare mitiche, tutte con le medesime probabilità di apparire.

1 carta foil, ondata foil o serializzata con doppio arcobaleno Sono disponibili 4 non comuni, 22 rare e 9 rare mitiche, tutte con le medesime probabilità di apparire. 1 busta su 10 contiene una versione in ondata foil. Le carte Statuetta serializzate rientrano in questo gruppo.

1 pedina bifronte foil

Magic: The Gathering® – Fallout® x Secret Lair

La Guerra... La Guerra Non Cambia Mai

Oggi riveliamo un’altra carta di Magic: The Gathering® – Fallout®

Sala della Guerra (Promo di Lancio Foil)

Questa carta promo foil è disponibile per essere giocata in un evento Launch Party tenuto tra l’8 e il 10 Marzo presso il tuo negozio WPN di zona - contattali per tutti i dettagli!

Esploratori del Vault, preparatevi! Magic: The Gathering® – Fallout® uscirà l’8 Marzo 2024 e può essere preordinata già da ora presso il vostro negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti prodotti di Magic.