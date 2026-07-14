Esplora il cosmo e nuovi mondi un po’ bizzarri e osa andare dove nessuna espansione di Magic è mai giunta prima con Magic: The Gathering® | Star Trek™! Prendi posto sulla sedia da capitano e guida i tuoi personaggi e le astronavi preferiti di Star Trek all’uscita dell’espansione, il 13 novembre 2026.

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Questa espansione unisce il gameplay senza tempo di Magic con le storie e i personaggi indimenticabili di Star Trek. Star Trek si prepara a celebrare il suo 60° anniversario, quindi abbiamo portato il lascito del franchise direttamente sulle nostre carte. Sette amati attori di Star Trek hanno firmato individualmente le carte star di questa espansione, offrendo ai giocatori la possibilità di portare un pezzo di storia galattica nelle loro collezioni. Scopri di più su queste carte e dove trovarle qui.

Chiamata a tutti gli ufficiali della Flotta Stellare! Primo contatto stabilito con Magic: The Gathering | Star Trek! L’equipaggio di WeeklyMTG ha mostrato di recente alcune delle carte inedite del viaggio di Magic in un nuovo quadrante. Per aiutarti nei preparativi per la tua prossima missione, abbiamo compilato questo briefing speciale su tutte le rivelazioni. È giunta l’ora di dare un’occhiata in anteprima a Magic: The Gathering | Star Trek!

Magic: The Gathering | Star Trek uscirà il 13 novembre 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Dettagli di Magic: The Gathering | Star Trek

Simbolo dell’espansione di TRK Simbolo dell’espansione di TRC Simbolo dell’espansione di SDS

Codice espansione di Magic: The Gathering | Star Trek: TRK

Codice espansione Commander di Magic: The Gathering | Star Trek: TRC

Codice espansione carte Date Stellari: SDS

Legalità:

Magic: The Gathering | Star Trek (TRK) è legale in tutti i formati.

| (TRK) è legale in tutti i formati. Magic: The Gathering | Star Trek Commander (TRC) e le carte Date Stellari (SDS) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

| Commander (TRC) e le carte Date Stellari (SDS) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek contengono carte da TRK e SDS. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Magic: The Gathering | Star Trek se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Magic: The Gathering | Star Trek

Galleria immagini delle carte: Magic: The Gathering | Star Trek

I prezzi consigliati per Magic: The Gathering | Star Trek saranno i seguenti:

Buste di gioco: 6,99 $

Collector Booster: 37,99 $

Mazzi Commander: 74,99 $

Mazzi Commander Collector’s Edition: 159,99 $

Bundle: 69,99$

Bundle Teletrasportami: 99,99 $

Kit per principianti: 34,99 $

Serata di draft: 119,99 $

Confezione scena: 41,99 $

Date essenziali:

MagicCon: Amsterdam : 17–19 luglio 2026

: 17–19 luglio 2026 ST:LV Trek to Vegas : 5–9 agosto

: 5–9 agosto Eventi di Prerelease : 6–12 novembre

: 6–12 novembre Uscita ufficiale su MTG Arena : 10 novembre

: 10 novembre Uscita globale della versione da tavolo : 13 novembre

: 13 novembre MagicCon: Atlanta e Campionato Mondiale 32 : 13–15 novembre

: 13–15 novembre Magic presenta: Fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima : 13 novembre 2026–28 gennaio 2027

: 13 novembre 2026–28 gennaio 2027 Commander Party, turno 1 : 20–26 novembre

: 20–26 novembre Commander Party, turno 2: 11–17 dicembre

La nave è sua, Capitano

0183_MTGTRK_Main: Amok Time 0228_MTGTRK_Main: The City on the Edge of Forever

Hai visto i capitani di Star Trek affrontare i loro peggiori nemici e sfide impossibili. Ora è il tuo momento di prendere posto al comando. Forma il tuo equipaggio e rivivete i vostri momenti preferiti dei 60 anni di avventura. Questa espansione è stata progettata da fan di Star Trek, per i fan di Star Trek. Se c’è qualcosa di Star Trek che ami, è molto probabile che appaia in questa espansione.

Magic: The Gathering | Star Trek uscirà il 13 novembre 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Booster Fun di Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek attinge da ogni epoca del franchise di Star Trek, ricreando l’ottimismo e le meraviglie della serie in tutta l’espansione. Oltre a catturare le storie e i personaggi di cui i fan si sono innamorati, volevamo anche omaggiare l’estetica di Star Trek con i nostri trattamenti Booster Fun.

Carte star autografate

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Porta i più esclusivi collezionabili nei tuoi mazzi con le carte firmate dagli attori di Star Trek! Ogni carta star raffigura un personaggio che i fan riconosceranno immediatamente, raffigurato in un bellissimo ritratto su uno sfondo cosmico. Una volta stampata, ogni carta è stata autografata a mano dall’attore che ha interpretato originariamente il personaggio e inserita casualmente in una Collector Booster di Magic: The Gathering | Star Trek. Hai la possibilità di tenere in mano un pezzo di storia di Star Trek. È qualcosa di diverso da tutto ciò che abbiamo fatto in precedenza per Magic, e non vediamo l’ora che i fan possano mettere le mani su queste carte.

Ci sono 7 diverse carte autografate in Magic: The Gathering | Star Trek. Ci sono circa 250 copie di ogni carta autografata, e ognuna presenta una firma di un attore di Star Trek. Le copie autografate possono comparire solo nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese.

Carta Date Stellari

0011_MTGTRK_DateRepr: Sheoldred, the Apocalypse

Potenti carte della storia di Magic incontrano momenti iconici di Star Trek sulle carte Date Stellari! Ogni carta Date Stellari è una ristampa riconoscibile con illustrazioni del mondo di Star Trek. Il nostro team ha attinto a un’ampia gamma di personaggi e storie per queste carte. Un ottimo esempio è questa versione di Sheoldred, l’Apocalisse come “Khan, Male Ingegnerizzato,” che raffigura l’incarnazione di Khan dalla linea temporale Kelvin. (Non preoccuparti, la versione classica di Khan appare altrove nell’espansione.)

Ci sono 30 diverse carte Date Stellari in Magic: The Gathering | Star Trek. Le carta Date Stellari non foil sono sia nei Collector Booster che nelle buste di gioco. Le carte Date Stellari in versione foil sono solo nei Collector Booster.

Carte con bordo LCARS e shockland LCARS

0366_MTGTRK_LCARS: Dr. Beverly Crusher 0386_MTGTRK_LCARS: Captain Kathryn Janeway

Avvia il tuo processore isolineare e accedi al Sistema di accesso e recupero della biblioteca del computer dell’Enterprise, ovvero LCARS. Le carte con bordo LCARS portano questa iconica interfaccia utente sulle carte di Magic, complete di un elegante carattere tipografico proveniente direttamente dai sistemi della Flotta Stellare!

0399_MTGTRK_LCARSLnd: Overgrown Tomb 0401_MTGTRK_LCARSLnd: Breeding Pool

LCARS aiuta l’equipaggio dell’Enterprise nelle sue missioni, e le tue terre ti aiutano a lanciare magie. Combinali entrambi e otterrai le shockland LCARS! Tutti e 10 le shockland appaiono in Magic: The Gathering | Star Trek (non c’è di che, giocatori di Standard). Le shockland LCARS raffigurano un lontano paesaggio planetario all’interno di una versione speciale del bordo LCARS.

Ci sono 29 carte con bordo LCARS e 10 shockland con bordo LCARS. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster. Le versioni foil ondata di queste carte sono disponibili solo nei Collector Booster.

Carte Enterprise classiche

0417_MTGTRK_SCLobby: Salt Vampire 0418_MTGTRK_SCLobby: Captain James T. Kirk

Cerchi un’estetica più retrò? Le carte Enterprise classiche rendono omaggio ai poster vintage di Star Trek che adornavano le pareti dei cinema di tutto il mondo. Con un’illustrazione che utilizza uno stile pittorico e molto elaborato e un bordo speciale, ogni carta Enterprise classica ti trasporterà nell’era di Star Trek: The Original Series.

Ci sono 24 carte Enterprise classiche. Puoi trovare le carte Enterprise classiche nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil. Puoi trovare le carte Enterprise classiche in versione foil ondata solo nei Collector Booster.

Carte scena

0340_MTGTRK_SceneBst: Captain Kathryn Janeway 0343_MTGTRK_SceneBst: Seven of Nine

Le carte scene senza bordo raffigurano scene che attraversano generazioni, con illustrazioni che si estendono su più carte Magic! Il nostro gruppo di artisti di Booster Fun ha selezionato alcuni momenti iconici di Star Trek per queste scene. Ci sono quattro scene con carte che si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster. Anche se per ora manteniamo quelle scene segrete, stiamo condividendo la versione carta scena della Capitana Kathryn Janeway, che appare molto più meccanica rispetto alla sua controparte nell’espansione principale.

Ci sono 25 carte scena che si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

Ci sono anche due confezioni scena di Magic: The Gathering | Star Trek. Una raffigura il nostro membro preferito del Q Continuum che causa il caos sul ponte, e l’altra raffigura personaggi familiari della U.S.S. Enterprise, ma con facce diverse rispetto a quelle dell’espansione principale.

Ogni confezione scena contiene 6 carte scena foil nuove di Magic. Le versioni non foil di queste carte scena appaiono nelle Collector Booster.

Carte promo del bundle Teletrasportami

0557_MTGTRK_BundleBF: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Se vuoi aggiungere alcune straordinarie carte Astronave alla tua collezione, il bundle Teletrasportami lo renderà possibile! Ogni bundle Teletrasportami include 8 buste di gioco, 1 Collector Booster e 2 delle 8 carte promo del bundle Teletrasportami. Ognuna di queste carte è un’Astronave di Magic: The Gathering | Star Trek, raffigurata sotto forma di un pratico schema che illustra le abilità della nave.

Ci sono 8 carte promo del bundle Teletrasportami. Ogni bundle Teletrasportami contiene 2 carte promo foil del bundle Teletrasportami.

Le meccaniche di Magic: The Gathering | Star Trek

In Magic: The Gathering | Star Trek troverai personaggi che riconoscerai, ma anche meccaniche che non riconoscerai. Se vuoi sapere di più su questo strano nuovo mondo delle meccaniche di Magic, ecco un’anteprima di alcune delle meccaniche nuove e di ritorno che vedrai in Magic: The Gathering | Star Trek.

Assimilare

0197_MTGTRK_WelcNew: Borg Queen, Perfection Manifest

Resistere è inutile, perlomeno per i tuoi avversari. La parola chiave assimilare ti conferisce il controllo di una creatura o mette una carta creatura sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. In entrambi i casi, un segnalino +1/+1 viene posto su quella creatura, che diventa una creatura artefatto Borg e perde gli altri suoi tipi di creatura.

Affrontare un dilemma

0034_MTGTRK_Main: Set Phasers to . . . 0252_MTGTRK_Main: Seven of Nine

Decisioni su decisioni! Alcune carte hanno abilità che si attivano ogni volta che un giocatore “affronta un dilemma”, il che accade ogni volta che quel giocatore sceglie una o più modalità per una magia o un’abilità. L’importante è che tu faccia una scelta. Che tu scelga di impostare i phaser su “stordimento” o “uccisione”, otterrai comunque un bonus da Sette di Nove.

Federazione

0064_MTGTRK_Main: Hoshi Sato, Exolinguist

Uno dei maggiori punti di forza della Federazione è la sua infinita diversità nel cercare di unire ed sollevare i numerosi mondi e le popolazioni dell’universo di Star Trek. La parola per definire un’abilità federazione raggruppa le abilità che considerano il numero di tipi di creatura tra le creature non-Borg controllate da un giocatore. (Spiacenti, Cangiante Ameboide . Sarà per la prossima volta!)

Astronavi e Stazionare

0273_MTGTRK_Main: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Di ritorno dalle lande più remote di Ai Confini dell’Eternità, le Astronavi e le stazioni sono una parte cruciale di Magic: The Gathering | Star Trek. Ogni Astronave inizia come un artefatto e può acquisire altre abilità quando aggiungi segnalini carica su di essa tramite una stazione. Con un po’ di abilità di navigazione e strategia, puoi persino trasformare la tua Astronave in creature!

Carte promo di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

Capitano! L’equipaggio della U.S.S. Enterprise è diretto al tuo negozio di zona e oltre per gli eventi di gioco dedicati a questa espansione. Come parte della nostra licenza di sbarco, portiamo con noi nuove carte promozionali che puoi guadagnare partecipando a questi eventi.

0002_MTGTRK_Promo: Highly Illogical 0006_MTGTRK_Promo: Munitions Enthusiast 0007_MTGTRK_Promo: Solemn Simulacrum

I partecipanti agli eventi Commander del Wizards Play Network (WPN) riceveranno una carta promo Estremamente Illogico con illustrazione di Patricia Pria oppure una carta promo Appassionata di Munizioni con illustrazione di Rémi Jacquot. I partecipanti a Magic presenta: Fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima riceveranno una carta promo foil Simulacro Solenne con illustrazione di Randy Gallegos. Queste carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte.

0004_MTGTRK_Promo: Burst Lightning

Cerchi qualcosa di più competitivo? I vincitori dello Standard Showdown durante la stagione Magic: The Gathering | Star Trek riceveranno una delle due carte promo: una carta promo Fulmine Dirompente con illustrazione di Néstor Ossandón Leal oppure un’altra carta promo che riveleremo in una data successiva. Ci sarà anche una speciale carta promo a tema Star Trek a un prossimo evento della Spotlight Series che sveleremo in futuro. Tieni i tuoi canali aperti e segui Play Magic per gli ultimi aggiornamenti.

Dettagli dei prodotti di Magic: The Gathering | Star Trek

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek include 30 buste di gioco, ognuna delle quali contiene:

14 carte di Magic: The Gathering 7 carte comuni In 1 busta di gioco su 25, una carta Date Stellari sostituirà una comune. 3 carte non comuni 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta terra

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Star Trek



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek include 12 Collector Booster, ognuna delle quali contiene:

15 carte di Magic: The Gathering 5 carte comuni foil 3 carte non comuni foil 1 carta comune o non comune foil 1 terra base foil 1 carta rara o rara mitica foil 1 carta rara o rara mitica non foil con illustrazione completa 2 carte Booster Fun rare o rare mitiche 1 carta Booster Fun rara o rara mitica foil

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Flotta della Federazione Mazzo Commander

Squadra di Sbarco Mazzo Commander

Furia Klingon Mazzo Commander

Noi Siamo i Borg

Ciascun mazzo Commander di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 99 carte non foil, incluse 32 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte non foil

1 carta-guida

1 portamazzo

Mazzi Commander Collector’s Edition

Mazzo Commander

Collector’s Edition

Flotta della Federazione Mazzo Commander

Collector’s Edition

Squadra di Sbarco Mazzo Commander

Collector’s Edition

Furia Klingon Mazzo Commander

Collector’s Edition

Noi Siamo i Borg

Ciascun mazzo Commander Collector’s Edition di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo 99 carte foil ondata, incluse 32 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte foil ondata Queste pedine hanno il trattamento ondata foil da un lato e non foil dall’altro.

1 carta-guida

1 portamazzo

Bundle

Bundle di Magic: The Gathering | Star Trek



Ciascun bundle di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 terre base foil Include 5 terre con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre con illustrazione completa

1 carta promo foil

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Bundle Teletrasportami

Bundle Teletrasportami di Magic: The Gathering | Star Trek



Ciascun bundle Teletrasportami di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

8 buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 terre base foil Include 5 terre con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre con illustrazione completa

2 carte promo foil del bundle Teletrasportami

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Kit per principianti

Kit per principianti di Magic: The Gathering | Star Trek



Ciascun Kit per principianti di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

10 mezzi mazzi tematici di Jumpstart Due (2) di questi mezzi mazzi di Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l’altro. Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!

5 pedine non foil

2 tappetini di gioco

2 guide introduttive al gioco

2 schede di riferimento

2 dadi Spindown

1 guida introduttiva

Serata di draft

Serata draft di Magic: The Gathering | Star Trek



Ciascuna serata draft di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

12 buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Star Trek

| 90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Confezioni scena

Confezione scena Enterprise-Q

Confezione scena

Linea Temporale Divergente

Ciascuna confezione scena di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

3 buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

| 6 carte scena foil senza bordo

6 carte con illustrazione

1 cavalletto

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Star Trek



Ciascun Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Star Trek contiene:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 carta rara o rara mitica foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

La missione ha inizio il 13 novembre

La tua missione: celebrare 60 anni di esploratori spaziali quando Magic: The Gathering | Star Trek uscirà il 13 novembre 2026! Il nostro equipaggio di sviluppatori e artisti condividerà ulteriori informazioni su questa espansione in futuro. Per ora, dai un’occhiata alle carte rivelate di recente nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Star Trek. È come la biblioteca centrale della Federazione, ma per Magic!

Magic: The Gathering | Star Trek uscirà il 13 novembre 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.