È tempo di un’espansione come non se ne sono mai viste finora e di un nuovo modo di giocare a uno dei formati più amati di Magic.

La prima volta che l’idea di un Draft di Commander mi frullò in testa, quasi sei anni fa, non ero del tutto sicuro della direzione che avrebbe preso. Vederlo diventare realtà, sentire che tutti ne parlano e che presto potranno giocarci, significa davvero tanto per me. Poco importa se sei un veterano di Commander o Draft oppure se è la tua prima volta: il mio obiettivo è di assicurarmi che ti diverta.

E per lanciare il tutto, non c’è modo migliore di un Prerelease, dove potrai mettere le mani su tutte le nuove carte. Entriamo più nel dettaglio, dunque.

Se preferisci scoprire il resto con un video, ho preparato un filmato che puoi guardare qui:

Altrimenti, continua a leggere. Cominciamo!

Un inizio leggendario

I Prerelease sono sempre stati i miei eventi di Magic preferiti dell’anno.

Sono la prima occasione per provare la nuova espansione e, per me, il cuore e l’anima di questa esperienza è l’energia che si sprigiona scoprendo le carte inedite e giocandoci. Anche se lo farai a casa, vivrai comunque questo momento insieme a moltissime altre persone in tutto il mondo come parte di un entusiasmo e una conversazione globale. Grazie a Internet, infatti, siamo tutti connessi!

I Prerelease sono fantastici perché l’espansione è inedita e viene giocata per la prima volta, quindi le condizioni iniziali sono eque per tutti e si è liberi di rilassarsi, divertendosi a scoprire le novità. Sono un evento imperdibile per appassionati di lunga data e principianti!

Se hai esperienza con il formato Sealed Deck, puoi passare direttamente alla sezione successiva, dove parlo di ciò che ti attende in Leggende di Commander. Se, invece, il Sealed Deck rappresenta una novità per te, o se stai cercando qualche dritta in più, continua a leggere!

Bene. Cominciamo da quella che forse è la parte più importante: trovare il prodotto per il tuo Prerelease! Dopotutto, non si può giocare senza sapere dove procurarsi le risorse adatte.

Beh, dovrai contattare un negozio. Se non frequenti ancora un negozio della tua zona, ricorda di dare un’occhiata al localizzatore di negozi per trovarne uno vicino a te! Nel negozio che scegli, potrebbero offrire la possibilità di pre-iscriversi. I Prerelease sono tra gli eventi più popolari che organizziamo, quindi controlla se il tuo punto vendita offre la pre-iscrizione. Assicurati di prepararti in anticipo.

In genere, i Prerelease sono eventi che si svolgono in negozio; tuttavia, a causa del virus COVID-19, in via eccezionale i giocatori possono acquistare le buste e portarle a casa! (E per chi non si perde un Prerelease vorrei sottolineare che i Prerelease di Leggende di Commander, a differenza di quelli da “espansione principale”, usano le buste tradizionali, non Prerelease Pack speciali.) In effetti, raccomandiamo questa opzione. In ogni area del mondo sono in vigore regole e restrizioni diverse in merito alle attività che possono restare aperte, quindi adotta le precauzioni adeguate, informati sulle direttive del governo e fai solo ciò che ritieni opportuno.

D’accordo, vediamo. Hai scelto un negozio e hai dato un’occhiata a tutte le fantastiche carte nella Galleria Immagini delle Carte di Leggende di Commander.

Hai completato tutti i preparativi! Ora è finalmente giunto il momento di aprire alcune buste con le nuove carte!

Comandare le tue carte

Bene, adesso hai le tue buste. Cosa ti resta da fare a questo punto?

Beh, prima di tutto, potresti aver ricevuto una speciale carta del Prerelease Sengir, il Barone Oscuro. Dai un’occhiata!

Poiché la riceveranno tutti, non potrai aggiungere questa promo al tuo mazzo, a differenza di una normale carta di Prerelease, perciò puoi metterla da parte per il momento. Ma guarda l’illustrazione di Pete Venters... non è semplicemente meravigliosa?

Leggende di Commander in formato Sealed utilizza sei buste per giocatore, mentre nel formato Draft ne usa tre. Se parteciperai a un draft (e mi raccomando, prendi le dovute precauzioni), ricorda che devi scegliere 2 carte per volta quando drafti Leggende di Commander! Adesso parleremo di come costruire un mazzo Sealed, perciò se quello è il formato con cui giocherai, apri le buste!

Cosa fare a questo punto?

Adesso è tempo di costruire il tuo mazzo, naturalmente!

In Sealed Deck, la costruzione del mazzo è un po’ diversa rispetto alla norma. Puoi costruirlo solo con le carte davanti a te, più il numero di terre base che desideri.

E Leggende di Commander è un po’ diverso dal normale formato Sealed, che comprende 40 carte. In questo caso devi costruire un mazzo Commander di 60 carte!

Se non hai familiarità con Commander, non preoccuparti: è il momento perfetto per imparare. Puoi guardare il mio video qui per scoprire tutto quel che c’è da sapere in meno di 5 minuti, oppure dare un’occhiata alla pagina del formato Commander per ulteriori informazioni.

Ricorda che la regola dell’identità di colore per le partite di Commander si applica in questo caso, perciò il tuo mazzo dovrà rispecchiare i colori del tuo comandante (che include qualsiasi simbolo di mana sulla carta, come quelli in un’abilità attivata). Non puoi inserire una carta verde in un mazzo condotto da Kwain, ad esempio.

Di solito, la prima cosa da fare in Sealed è capire con quali colori giocare e in Leggende di Commander molto dipenderà da quali leggende troverai nelle buste: saranno loro a influenzare davvero le tue decisioni! Trovarne una (o due, con l’abilità partner... ma ci arriveremo tra poco) di tuo gradimento può rapidamente indirizzare la scelta dei colori con cui giocherai.

Al di là di questo, alcuni elementi che potrebbero farti scegliere determinati colori sono:

Una rara potente che non vedi l’ora di usare

Molte carte di “rimozione” che possono eliminare le creature dell’avversario

Numerose carte giocabili in quel colore

Una buona “curva di mana” per quel colore, ovvero la presenza di varie creature con costi differenti

Una tematica di quel colore che ti piace

Numerose creature con forme di “evasione”, come volare, che le rende difficili da bloccare

Ora, se davvero vuoi giocare con un colore e non hai la leggenda giusta, puoi ripiegare su un’opzione di riserva: Il Pifferaio Prismatico! Non dovrebbe accadere spesso, ma puoi sempre decidere di usare Il Pifferaio Prismatico, anche se non ne possiedi uno. È una sorta di “leggenda di base”. Dai un’occhiata a questo video per scoprire perché esiste una carta come Il Pifferaio Prismatico.

È importante sottolineare che, come nel normale formato Limited, puoi giocare qualsiasi numero di copie di una carta che trovi nel tuo mazzo Commander (a differenza del formato Commander normale).

In Leggende di Commander, l’ideale è giocare con circa 25 terre nel tuo mazzo da 60 carte. Come fare per capire quali sono le 35 carte che vuoi mettere nel tuo mazzo tra tutte quelle che hai sbustato?

Ecco una procedura che potrebbe esserti di aiuto!

Innanzitutto, ordina le tue creature in base al costo di mana. In questo modo, potrai capire approssimativamente quali creature sarai in grado di lanciare in ogni fase della partita. (Non mettere sul piatto le tue carte non creatura in questo momento, a meno che non si tratti di carte che pensi di lanciare non appena hai il mana necessario: ad esempio, lancerai il Dominatore Slith intorno al terzo turno, ma difficilmente utilizzerai il Giuramento del Dovere al terzo turno.)

Una buona “curva di mana” è cruciale per creare un mazzo Sealed vincente. Sarebbe meglio non sovraffollare ogni punto della curva con troppe carte: è importante avere una buona combinazione in modo da poter lanciare le magie economiche nelle fasi iniziali della partita e quelle più costose nelle fasi avanzate.

Inoltre, ricorda che puoi sempre lanciare il tuo Commander. Se Malcolm, Navigatore dagli Occhi Acuti è uno dei tuoi comandanti, significa che avrai sempre una giocata disponibile nel terzo turno.

Detto questo, in Commander le partite durano più a lungo e hai 40 punti vita. Per questo motivo, basare la scelta della maggior parte (ma non tutte!) delle tue carte in previsione delle fasi finali della partita è sempre una buona idea... E poi è probabile che potrai inserire nel mazzo le tue carte preferite tra quelle che hai sbustato.

Magic a distanza

A seconda della zona del mondo in cui ti trovi, in questo momento giocare a Magic in un negozio potrebbe essere un problema a causa del COVID-19. Quindi, se acquisti il prodotto per portarlo a casa e non puoi giocare in negozio, cosa devi fare?

Beh, ovviamente hai a disposizione Magic Online, che ti consente di giocare con l’espansione a distanza e in tutta sicurezza. Ma un’altra esperienza che potresti provare è giocare usando un cellulare o una webcam!

Quando ero ragazzino, io e un amico giocavamo a Magic chiamandoci per telefono. Come puoi immaginare, era complicato: cercare di ricordarsi tutte le carte era un incubo e sarebbe ancora più difficile per un Prerelease!

Ma oggi viviamo in un’epoca molto diversa, in cui le webcam sono disponibili in vari tipi di dispositivi, dai computer portatili ai cellulari!

A seconda di ciò che tu e i tuoi amici avete a disposizione, esistono vari modi per giocare. Dai un’occhiata al mio articolo su come giocare a Magic via webcam e per ogni sorta di consigli su come preparare una partita. Il sito Spelltable.com in particolare è un’ottima soluzione per giocare a Commander, grazie alla chat vocale integrata e a quattro finestre per la tua partita di Commander a quattro giocatori. Ma se vuoi giocare con un numero diverso di giocatori, Discord o Google Hangouts vanno più che bene.

Divertimento leggendario

A partire da Il Trono di Eldraine, abbiamo lanciato la nostra iniziativa “buste divertenti”, inserendo nelle buste versioni alternative e particolari di carte specifiche. Tutto questo continua anche in Leggende di Commander!

C’è uno speciale trattamento di foil e bordi chiamato foil in rilievo che può apparire sulle creature leggendarie nell’espansione. Sono fatte cosi:

Ma un’immagine non rende giustizia: bisognerebbe toccarle con mano per scoprire appieno l’effetto di questo meraviglioso trattamento. Ecco un video per mostrare come sono dal vivo!

Un momento... Prossh? Eh sì! In aggiunta alle leggende nell’espansione, abbiamo ristampato 32 famose leggende del passato esclusivamente con questo trattamento. Potrai ottenere l’Errante del Maelstrom, Najeela, Trasios e altri 29 amici qui!

Inoltre, anche i planeswalker dell’espansione sono disponibili in versioni speciali senza bordo:

Puoi trovarli tutti nelle normali buste per draft!

Inoltre, le carte con illustrazione estesa continuano nelle Collector Booster! Hanno questo aspetto:

Questa volta il trattamento a illustrazione estesa non è toccato soltanto alle rare e rare mitiche! Nelle Collector Booster troverai anche una comune o non comune con illustrazione estesa! Si tratta di carte scelte con cura appartenenti a questa espansione e ai due mazzi Commander di Leggende di Commander, che sono degne di nota per questo formato.

Se hai curiosità o dubbi su queste carte e le loro varianti, leggi il mio articolo su come collezionare Leggende di Commander.

Chicche di Leggende di Commander

Se vai in negozio a ritirare le buste per la tua esperienza di Prerelease, puoi anche acquistare altri prodotti, come le confezioni di buste! Assicurati di chiamare in anticipo per preordinarne una: saranno disponibili fino a esaurimento scorte. E, soprattutto, otterrai una di queste carte:

Confluenza di Mana è una favolosa carta Commander di correzione di mana ed è interessante anche in molti altri formati.

Leggende di Commander ha anche due mazzi Commander! Ricordati di chiedere informazioni al tuo negozio di fiducia.

Diventa leggendario

Questa espansione ha richiesto un lungo periodo di gestazione e non vedo l’ora che arrivi ai giocatori. È una forma nuova ed entusiasmante di giocare a Commander.

E soprattutto: l’importante è il divertimento! Commander è un formato che mette al centro dell’attenzione la socialità, oltre a giocate grandiose e spettacolari. L’auspicio è quello di farne a bizzeffe! Un ringraziamento speciale al comitato per il regolamento di Commander, non solo per il prezioso aiuto su questa espansione, ma anche per aver sviluppato in origine il formato Commander.

Se hai domande, non esitare a contattarmi su Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok o YouTube oppure a inviami un’e-mail all’indirizzo BeyondBasicsMagic@gmail.com. Mi interessa conoscere le tue opinioni!

Spero che le anteprime di Leggende di Commander ti siano piaciute, e quando giocherai con l’espansione: buon divertimento!

Gavin

