P resto arriverà presso un negozio di zona vicino a te... il terzo episodio del blocco Ritorno a Ravnica: Labirinto del Drago. È tempo di guerra tra le gilde. Il Dracogenio Niv-Mizzet ha scoperto il Labirinto Implicito e ha invitato le dieci gilde a... sai che ti dico? Guarda il video!

Se hai letto i Compendi di Prerelease precedenti, avrai già notato che questo comincia in modo diverso dagli altri e il motivo è che il Prerelease di Labirinto del Drago sarà differente dai suoi predecessori. Il mio compito, questa volta, è spiegarti il suo svolgimento, in modo che tu possa goderti al massimo l’esaltante evento che si terrà il prossimo fine settimana!

Primo passo: pre-iscriviti. È facile tralasciare questo consiglio, ma dico sul serio. I Prerelease continuano a registrare il tutto esaurito, quindi è importante iscriversi subito. Ecco (di nuovo) il link al localizzatore di negozi.

Prima volta

D’accordo, stai per leggere una guida passo passo al Labirinto Implicito... ma supponiamo che questo sia il tuo primo Prerelease. Hai bisogno di sapere come funziona a livello base, giusto? E queste informazioni ti servono prima di poter passare a tutte le elettrizzanti complessità del Labirinto Implicito stesso. Non preoccuparti! Ci pensiamo noi.

Tim Willoughby ha redatto un Compendio del Prerelease di Ritorno a Ravnica che illustra le prime cinque meccaniche del blocco (trattenere degli Azorius, sovraccarico degli Izzet, scatenare dei Rakdos, mangiacarogne dei Golgari, popolare dei Selesnya) e offre consigli generali sul Prerelease. Il mio Compendio del Prerelease di Irruzione chiarisce le restanti cinque meccaniche del blocco (estorsione degli Orzhov, cifrare dei Dimir, impeto sanguinario dei Gruul, battaglione dei Boros, evoluzione dei Simic) e comprende ulteriori suggerimenti di base.

Se hai bisogno di altre informazioni su come costruire un Sealed Deck o vuoi semplicemente rinfrescarti la memoria, dai un’occhiata alla pratica guida al formato Sealed Deck di Marshall Sutcliffe. Si tratta di un articolo completo che spiega come avere successo in Sealed. Inoltre, cliccando qui e qui, potrai scoprire altri articoli di suggerimenti (link per tutti!).

Ma aspetta, c’è dell'altro!

Labirinto del Drago comprende carte di tutte e dieci le gilde di Ravnica, ma contiene... (spoiler, tesoro)... undici meccaniche.

Di seguito analizzerò brevemente l’undicesima meccanica: fusione.

Labirinto del Drago reintroduce le fantastiche carte split (ovvero carte che contengono due differenti mini-carte). Come con le precedenti carte split (ad esempio, Prova // Riprova di Discordia), anche in Labirinto del Drago potrai lanciare un lato o l’altro, MA... grazie a fusione, potrai anche lanciare entrambe le metà della carta allo stesso tempo. Gli effetti si risolvono da sinistra a destra. Prendiamo, ad esempio, Spezzare // Irrompere:

puoi lanciare Spezzare per UB e a quel punto qualcuno mette nel proprio cimitero otto carte dal proprio grimorio (a tutta macina!). Oppure, puoi lanciare Irrompere per 4BR , che ti fa recuperare una creatura da un cimitero a tua scelta (le gioie della rianimazione). O ancora (capita la combo ingegnosa?), puoi lanciare Spezzare e Irrompere insieme (grazie a fusione) per 4UBBR , facendo mettere a qualcuno nel proprio cimitero le prime otto carte del proprio grimorio, per poi prenderti il boccone più prelibato da quello stesso cimitero (o da qualunque altro) e metterlo sul campo di battaglia sotto il tuo controllo.

Ora che hai capito come funziona fusione (spero!), è il momento di passare ai temi principali di questo articolo: lo slot della terra nelle buste, la carta promo del Prerelease, i Prerelease Pack di gilda e l’evento del Labirinto Implicito.

Di base... non c’è base

Hai presente la terra base che si trova in fondo alla maggior parte delle buste? Beh, in Labirinto del Drago non c’è. Niente panico, però, perché qui arriva la bella notizia!

Invece di una terra base, in fondo alle buste di Labirinto del Drago troverai una terra non base.

In generale, e intendo nella stragrande maggioranza dei casi, riceverai uno dei dieci Cancelli delle Gilde che probabilmente conosci già da Ritorno a Ravnica e Irruzione. In Labirinto del Drago, l’illustrazione per ogni Cancello della Gilda è una nuova versione dello stesso Cancello visto nelle prime due espansioni del blocco, presentato da un’angolazione più ampia.

In alcuni rari casi, però, troverai una shockland di Ritorno a Ravnica o Irruzione (con l’illustrazione originale della rispettiva espansione). Ah ah, capita? In alcuni rari casi! Perché sono carte rare...

Ehm.

Le shockland compariranno con una minore frequenza (ridotta di circa la metà) in Labirinto del Drago rispetto alla loro diffusione in Ritorno a Ravnica o Irruzione.

In casi eccezionali, troverai invece la terra non base rara mitica dell’espansione: Fine del Labirinto.

Maze’s End | Art by Cliff Childs

Aspetta un attimo, ti starai forse chiedendo se questo significa che potresti aprire una busta contenente tre rare mitiche? Oh cavolo, è proprio così! È possibile trovare buste che contengono una rara mitica nel consueto slot delle rare, una rara mitica Premium (foil) al posto di una carta comune E una Fine del Labirinto nello slot delle terre. Io non mi lamenterei ad aprire una busta del genere!

Carta promo del Prerelease

Esiste solo una carta promo Premium (foil) con illustrazione alternativa per Labirinto del Drago. A differenza di Ritorno a Ravnica o Irruzione, ma come in qualsiasi altro Prerelease precedente, questa carta promo non può essere usata nel tuo mazzo di Prerelease.

Prerelease Pack di gilda

Per la prima volta in questo blocco, avrai la possibilità di giocare con tutte e dieci le gilde di Ravnica! Quando arrivi al tuo negozio di fiducia (dove ti sarai pre-iscritto, perché sei furbo), potrai scegliere la tua gilda preferita. Niente più limitazioni. Niente più compromessi. I tuoi colori. La tua gilda. Il tuo Prerelease Pack.

È utile notare, però, che la gilda scelta per il Prerelease non dev’essere per forza quella che hai scelto ufficialmente sulla tua pagina dei Punti Planeswalker (ma chiaramente può esserlo). È solo quella che rappresenti per questo Prerelease.

Nel tuo Prerelease Pack di gilda per Labirinto del Drago troverai:

La busta di gilda dell’espansione in cui è comparsa la tua prescelta (quindi... Ritorno a Ravnica se scegli Azorius, Izzet, Rakdos, Golgari o Selesnya; Irruzione se scegli Orzhov, Dimir, Gruul, Boros o Simic). Questa busta sarà identica a quella del Prerelease originale della tua gilda.

se scegli Azorius, Izzet, Rakdos, Golgari o Selesnya; se scegli Orzhov, Dimir, Gruul, Boros o Simic). Questa busta sarà identica a quella del Prerelease originale della tua gilda. Una busta di una gilda dell’altra espansione. Questa seconda busta di gilda condividerà un colore con la gilda che hai scelto, garantendoti in pratica di ricevere altre carte che puoi usare e aiutandoti a introdurre un terzo colore, se lo desideri (ho creato un comodo schema per aiutarti a capire di cosa parlo, lo trovi alla fine di questa sezione).

Quattro buste di Labirinto del Drago. Queste sono le normali e meravigliose buste di Labirinto del Drago, come accennato in precedenza.

A differenza dei due Prerelease precedenti, in Labirinto del Drago ci sono alcuni elementi che il tuo Prerelease Pack di gilda non conterrà: una carta promo di gilda dei Prerelease precedenti, un segnapunti Spindown, un adesivo o una lettera di benvenuto della gilda.

Oh, ed ecco lo schema che ti avevo promesso! Quando riceverai il tuo Prerelease Pack di gilda per Labirinto del Drago, al suo interno troverai i seguenti contenuti, in base alla gilda che hai scelto:

Se la tua gilda è... avrai una... e una... oltre a... Azorius busta di gilda Azorius ( WU ) busta di gilda Orzhov ( WB ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Dimir ( UB ) OPPURE busta di gilda Boros ( RW ) OPPURE busta di gilda Simic ( GU ) Orzhov busta di gilda Orzhov ( WB ) busta di gilda Azorius ( WU ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Rakdos ( BR ) OPPURE busta di gilda Golgari ( BG ) OPPURE busta di gilda Selesnya ( GW ) Dimir busta di gilda Dimir ( UB ) busta di gilda Azorius ( WU ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Izzet ( UR ) OPPURE busta di gilda Rakdos ( BR ) OPPURE busta di gilda Golgari ( BG ) Izzet busta di gilda Izzet ( UR ) busta di gilda Dimir ( UB ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Gruul ( RG ) OPPURE busta di gilda Boros ( RW ) OPPURE busta di gilda Simic ( GU ) Rakdos busta di gilda Rakdos ( BR ) busta di gilda Orzhov ( WB ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Dimir ( UB ) OPPURE busta di gilda Gruul ( RG ) OPPURE busta di gilda Boros ( RW ) Golgari busta di gilda Golgari ( BG ) busta di gilda Orzhov ( WB ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Dimir ( UB ) OPPURE busta di gilda Gruul ( RG ) OPPURE busta di gilda Simic ( GU ) Gruul busta di gilda Gruul ( RG ) busta di gilda Izzet ( UR ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Rakdos ( BR ) OPPURE busta di gilda Golgari ( BG ) OPPURE busta di gilda Selesnya ( GW ) Boros busta di gilda Boros ( RW ) busta di gilda Azorius ( WU ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Izzet ( UR ) OPPURE busta di gilda Rakdos ( BR ) OPPURE busta di gilda Selesnya ( GW ) Selesnya busta di gilda Selesnya ( GW ) busta di gilda Orzhov ( WB ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Gruul ( RG ) OPPURE busta di gilda Boros ( RW ) OPPURE busta di gilda Simic ( GU ) Simic busta di gilda Simic ( GU ) busta di gilda Azorius ( WU ) OPPURE quattro buste di Labirinto del Drago busta di gilda Izzet ( UR ) OPPURE busta di gilda Golgari ( BG ) OPPURE busta di gilda Selesnya ( GW )

È tutto chiaro? Bene!

Allora... cosa ne farai di tutte le splendide carte che hai trovato e con cui hai costruito un mazzo?

Dovrai attraversare...

Il Labirinto Implicito

Che cosa significa attraversare il Labirinto Implicito? Significa giocare a Magic rappresentando la tua gilda!

Innanzitutto, riceverai un distintivo con il simbolo della gilda prescelta per identificare con chiarezza la tua affiliazione. Questo è importante perché...

Il tuo negozio di zona (dove ti sei pre-iscritto, giusto?) esporrà bene in evidenza un poster che mostra il Labirinto Implicito di Ravnica. Sul poster saranno applicati i dieci simboli delle gilde per indicare la distanza che ognuna di esse ha percorso nel Labirinto Implicito. Tra un turno di gioco e l’altro, l’organizzatore del torneo farà avanzare i vari simboli di gilda in base a quanti incontri sono stati vinti dai rappresentanti di ognuna di esse e al numero di giocatori presenti all’evento. Ogni vittoria che otterrai contribuirà a far progredire la tua gilda attraverso il Labirinto Implicito.

L’orgoglio di gilda, però, non è l’unica posta in gioco. Ci sono anche premi da vincere!

Tutti coloro che partecipano all’attività del Labirinto Implicito riceveranno una carta promo terra base Premium (foil). A prescindere dal risultato della tua gilda nella gara, riceverai comunque almeno questa carta! Ho già detto che è bellissima? No? Beh, lo è! È una Pianura speciale con illustrazione alternativa, esclusiva per il Prerelease.

Ma aspetta, c’è di meglio! Se la tua gilda riuscirà a raggiungere la fine del Labirinto Implicito, ma non sarà la prima a farlo, riceverai una carta obiettivi speciale con un codice da inserire nella tua pagina dei Punti Planeswalker. Potrai mostrarla con orgoglio e vantarti con frasi tipo: “Guardate qua, sono un Labirintiere!” Anche se dubito che lo faresti: chi dice cose del genere? Però potresti farlo!

E se la tua gilda riuscirà a raggiungere per prima la fine del Labirinto Implicito, riceverai un obiettivo diverso per la tua pagina dei Punti Planeswalker, così da poter mostrare a tutti che sei un Campione del Labirinto. Il mondo intero saprà che tu e la tua gilda avete dimostrato quanto valete al Prerelease di Labirinto del Drago!

Fine!

Il Labirinto Implicito sarà un evento enorme e i giocatori faranno la fila per accedere. Quindi, permettimi di ricordartelo un’ultima volta, prima che smetta di pestare sulla tastiera: trova il negozio più vicino a te e PRE-ISCRIVITI!!!

E quando riuscirai a entrare all’evento (perché sei furbo e seguirai il mio consiglio), spero che ti divertirai... perché sarà fantastico! :)

In bocca al lupo e buon divertimento!