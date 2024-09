Duskmourn aprirà molto presto i suoi cancelli a tutti coloro che avranno il coraggio di affrontare gli orrori del Multiverso di Magic, ora più spaventosi che mai! Grazie alla sua estetica da horror moderno e al suo design ispirato a un cimitero, Duskmourn: La Casa degli Orrori offre ai giocatori una nuova modalità di gioco. Dove trovare questa nuova espansione? Ovviamente agli eventi dedicati al Prerelease del tuo negozio di zona.

Gli eventi del Prerelease ti danno la possibilità di essere fra i primi a giocare con tutte le nuove carte dell’espansione e vivere un’esperienza sorprendente e incentrata sulla community. Non importa se è il centesimo Prerelease o la prima volta nel tuo negozio di zona, gli eventi rimangono comunque il modo perfetto per scoprire tutti i segreti di una nuova espansione e trovare le tue nuove carte preferite!

Dettagli del Prerelease di Duskmourn

Registrandoti all’evento del Prerelease, il giorno dell’evento riceverai un Prerelease Pack. Questo contiene tutto ciò che serve per godersi l’esperienza insieme agli altri giocatori di Magic.

Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ognuno dei Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori contiene:

6 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta con codice per Magic: The Gathering Arena (disponibile solo in alcune regioni);

1 portamazzo

1 dado Spindown

Gli eventi del Prerelease solitamente usano un formato noto come Sealed Deck e ciò significa che costruirai un mazzo di 40 carte con le tue sei buste di gioco, la rara o rara mitica foil con l’anno impresso e un numero qualsiasi di terre base. Le terre base vengono spesso fornite dall’organizzatore dell’evento, quindi non dovrai portare le tue.

Non lasciarti intimidire dal pensiero di partite con un’accesa competizione o avversari spietati: non troverai niente di tutto ciò al Prerelease. Generalmente, si tratta di eventi tranquilli in cui i giocatori si concentrano sullo scoprire una nuova espansione. Qui si possono incontrare amici di vecchia data e conoscerne di nuovi, scambiare idee su mazzi, carte preferite e storie di eventi passati, o molto semplicemente trovarsi di fronte a persone che hanno la tua stessa passione per il gioco.

La nostra accademica specializzanda, Zimone, ha compilato una lista di tutte le carte che potrai trovare all’evento del Prerelease. Potrai approfondire tutte le potenti creature e incantesimi controllando la galleria immagini delle carte di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Ma tutti coloro che hanno il coraggio di avventurarsi all’interno della Casa potranno continuare a leggere ulteriori informazioni sul Prerelease e la strategia di Draft di Duskmourn!

Costruire il mazzo di Prerelease

Le carte del tuo kit di Prerelease potranno sembrare minacciose. E non solo a causa dei mostri e degli squartatori di Duskmourn. Se vuoi rendere il tutto meno inquietante, puoi ordinare le tue carte per colore, trovando i due colori migliori e costruendo il mazzo a partire da quelli!

Duskmourn, così come la maggior parte delle espansioni legali in Standard, richiede due colori principali. Mentre le buste di gioco hanno solitamente lo stesso numero di carte in ogni colore, ci saranno delle carte in evidenza con una marcia in più rispetto alle altre del tuo insieme. Queste saranno il nucleo del tuo mazzo, sia che si tratti di creature imponenti come il Sovrano della Selva Infestata o permanenti che accumulano valore nel tempo come La Storia di Tamiyo.

0194_MTGDSK_Main: Sovrano della Selva Infestata 0075_MTGDSK_Main: La Storia di Tamiyo 0153_MTGDSK_Main: Lamide Testachiodata

Immaginiamo che hai individuato tre minacce rilevanti dal tuo insieme di carte Sealed, tutte in colori differenti. Per circoscrivere il tuo mazzo ai due colori migliori, guarda la rimozione di ogni colore. La rimozione è una carta qualsiasi che si sbarazza delle carte avversarie, distruggendo le creature oppure restituendo i permanenti in mano al proprietario. La maggior parte delle forme di rimozione di Duskmourn sono carte non comuni, quindi dovresti averne una manciata tra le carte che hai sbustato.

Ognuno dei cinque colori ha una tecnica specifica di gestire le minacce, alcuni meglio di altri. Per esempio, il bianco e il nero sono i più efficaci a sbarazzarsi delle creature, distruggendole o esiliandole.

0028_MTGDSK_Main: Vittima del Torpore 0110_MTGDSK_Main: Omicidio

Duskmourn, in particolare, si concentra su incantesimi e carte che interagiscono con gli incantesimi, quindi l’abilità del verde di distruggere le carte o quella del blu di restituirle al proprietario sono veramente preziose.

0167_MTGDSK_Main: Antropede 0080_MTGDSK_Main: Stretta Agghiacciante

La migliore rimozione del rosso utilizza i danni diretti per distruggere le creature avversarie e gli istantanei che possono ribaltare le sorti del combattimento. Ricorda: a volte la migliore rimozione è quella del giocatore.

0149_MTGDSK_Main: Piroclasma 0164_MTGDSK_Main: Impulso Violento

I due colori con il miglior equilibrio tra minacce e rimozione costituiranno la base perfetta per il tuo mazzo. A parte quelle carte, te ne serviranno altre per costruire il tuo mazzo da 40 carte. Con un paio di strumenti e semplici trucchetti, tuttavia, potrai costruire un mazzo in men che non si dica.

La curva di mana

Una filosofia collaudata nel tempo, la “curva di mana” è il numero di carte del tuo mazzo per ogni valore di mana. Tenendo presente questi numeri, che appariranno come una curva in un grafico, potrai giocare le carte del tuo mazzo con sicurezza. Nei primi turni, avrai meno terre e meno mana da spendere per i tuoi incantesimi. Se giochi molte carte con valori di mana bassi, avrai incantesimi da lanciare in tutte le fasi del gioco.

Ciò non significa che le tue carte con mana alto non sono giocabili, anzi! Alcune delle creature e degli incantesimi più potenti di Duskmourn consumano molto mana e per una buona ragione. Bisogna usarli con prudenza e creare il giusto equilibrio con il resto del mazzo. Una curva di mana in generale si mostra così:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Questa è solo una linea guida. A seconda della strategia del tuo mazzo, potrai adottare un approccio più aggressivo e usare più carte con mana inferiore oppure scegliere un approccio più controllato e giocare più carte con mana alto. Tutto dipende dall’archetipo su cui è costruito il tuo mazzo.

Archetipi per il draft di Duskmourn

Le espansioni di Magic girano spesso attorno a una specifica strategia per ciascuna coppia di colori. Queste variano da un’espansione all’altra e sono spesso concepite attorno a un tema centrale che abbraccia i vari colori. Per Duskmourn: La Casa degli Orrori, i due temi più importanti sono gli incantesimi e il cimitero.

0014_MTGDSK_Main: Cercatrice di Barlumi 0135_MTGDSK_Main: Paura di Bruciare Vivi

Ogni coppia di colori ruota intorno a uno di questi temi con una chiave specifica per quella coppia. In particolare, ogni coppia ha una “non comune bussola”: una creatura non comune di due colori che descrive il significato di quei colori. Analizzeremo ogni coppia di colori, le loro non comuni bussola e la strategia con cui vincere il gioco.

Ritmo Inquietante (Bianco-Blu)

“Inquietante” si riferisce a una nuova abilità che si innesca ogniqualvolta un incantesimo che controlli entra o quando sblocchi completamente una carta Stanza. Se molti mazzi cercano di utilizzare le varie Stanze della Casa, la coppia bianco-blu si concentra principalmente sul flusso continuo di incantesimi e l’esercito di creature con cui travolgere l’avversario.

0215_MTGDSK_Main: Addomesticatrice di Gremlin 0217_MTGDSK_Main: Barlume Curioso

Controllo Inquietante (Blu-Nero)

Riflesso oscuro della coppia bianco-blu, blu-nero vuole assumere il controllo del gioco con le carte Stanza, bloccando gli avversari all’interno dei corridoi senza fine di Duskmourn. Riprendendo continuamente in mano le creature, potrai sopravvivere agli avversari e dare loro il colpo finale.

0234_MTGDSK_Main: Seccatura Scrocchiacranio 0214_MTGDSK_Main: Paura dell’Infinito

Sacrificio (Nero-Rosso)

La coppia nero-rosso è pronta a distruggere tutto e a cantare vittoria. Prima, giochi le carte Stanza e poi le sacrifichi per ridurre i punti vita dell’avversario. Questo archetipo unisce i temi degli incantesimi e del cimitero di Duskmourn, con effetti di sacrificio che considerano le Stanze e mettono carte nel tuo cimitero.

0231_MTGDSK_Main: Lacerapelle della Lama Seghettata 0212_MTGDSK_Main: Ilarità Inquietante

Sopraffazione Delirante (Rosso-Verde)

Torna Delirio e vuole premiarti quando hai quattro o più tipi di carta tra le carte nel tuo cimitero. Usa la tattica comprovata dei colpi aggressivi per riempire il tuo cimitero con creature artefatto e incantesimo, poi potenzia le tue creature con l’abilità delirio.

0239_MTGDSK_Main: Viminide dell’Incendio Indomabile 0210_MTGDSK_Main: Pestaggio del Pelosone

Sopravvivenza (Verde-Bianco)

I sopravvissuti dispongono di diverse strategie per fuggire vivi dagli orrori di Duskmourn. La coppia verde-bianco usa una strategia aggressiva che attiva l’abilità “sopravvivenza” TAPpando le creature all’inizio della tua seconda fase principale. Usando incantesimi, Equipaggiamenti e magie per TAPpare le creature senza attaccarle, le tue carte Sopravvissuto potrebbero uscirne vive.

0232_MTGDSK_Main: Narratore Scaltro 0209_MTGDSK_Main: Mazza da Baseball

Rianimatore (Bianco-Nero)

La Casa benedice i suoi più devoti seguaci con creature che vanno oltre l’umana capacità di comprensione. Fai scorta di grandi creature per il tuo cimitero con scarti ed effetti auto-macinanti, poi riportale in vita con i rituali profani di Valgavoth. Mentre aspetti il momento giusto per rianimare le imponenti minacce, fai perdere tempo ai tuoi avversari con la tua gamma di rimozione bianco-nero.

0233_MTGDSK_Main: Travolgitrapunta 0229_MTGDSK_Main: Rito della Falena

Stanze (Blu-Rosso)

Rendi ospitale la Casa costruendo giocando schiere di Stanze. Con diverse sinergie di incantesimi e carte con cui giocare diverse Stanze, sbloccherai passo passo le varie porte della Casa finché non sferrerai il colpo finale.

0218_MTGDSK_Main: Annientanime Invadente 0235_MTGDSK_Main: Sala da Fumo

Delirio Polverizzante (Nero-Verde)

Accendi i motori delle motoseghe e affila le asce: è tempo della coppia nero-verde! Con il ritorno di delirio, la coppia nero-verde adotta l’approccio classico: quattro o più tipi di carte nel tuo cimitero all’inizio e poi creazione di un terreno di gioco oppressivo con sinergia con il cimitero. Una coppia bilanciata rispetto all’aggressività rosso-verde; questi colori rappresentano una svolta più lenta nel frenetico mondo di Duskmourn.

0211_MTGDSK_Main: Incubaprole 0213_MTGDSK_Main: Trascinare alle Radici

Aggro (Rosso-Bianco)

Signori e Signore, benvenuti al circo! Giocattoli, Clown e piccole creature rosso-bianche offriranno intrattenimento per tutta la famiglia. Ma attenzione, questi Giocattoli prendono vita se potenziati con magie che considerano le creature con forza pari o superiore a due. La forza è nei numeri, quindi riempi il baule dei giocattoli con tutte le creature strampalate che riesci a trovare.

0208_MTGDSK_Main: Arabella, Bambola Abbandonata 0222_MTGDSK_Main: Caos di Mezzanotte

Manifestare Angoscia (Verde-Blu)

Spaventa i tuoi avversari manifestando le loro più grandi paure. Anche se inizialmente sono creature 2/2, puoi girarle a faccia in su e sorprendere l’avversario a metà partita. Con diverse carte che considerano il numero di permanenti a faccia in giù che controlli, potrai manifestare la tua vittoria in pochissimo tempo.

0225_MTGDSK_Main: Topo di Biblioteca Ignaro 0216_MTGDSK_Main: Angoscia Crescente

Strategie avanzate di Duskmourn

Allora, hai finalmente giocato negli eventi del Prerelease, hai conosciuto le meccaniche di Duskmourn: La Casa degli Orrori e ora non vedi l’ora di lanciarti nel vivo del gioco. Anche se la maggior parte del divertimento del gioco in Limited consiste nello scoprire in autonomia le strategie, ecco alcuni consigli per trarre il meglio dai tuoi eventi.

Sporca i colori

Immaginiamo che i tuoi due colori migliori siano il nero e il rosso, con abbondanza di rimozioni e minacce nel mezzo. Ma hai anche aperto Winter, Guida Misantropica. Questa potente creatura può bloccare i tuoi avversari ma non rientra nei tuoi colori. Puoi comunque giocare la carta “sporcando” la tua strategia con un terzo colore.

0240_MTGDSK_Main: Winter, Guida Misantropica

Se giochi un piccolo numero di terre che possono portare un terzo colore, puoi aggiungere carte potenti che non rientrano nell’ambito dei due colori principali. sarà ancora più facile usando le dieci terre comuni di Duskmourn possono essere TAPpate per attingere uno di due colori di mana.

Evoca Altanac, il Trievocato nel draft

Altanac, il Trievocato è una potente creatura che ha un costo di sette mana. Tuttavia, giocando diverse copie della carta Di’ il Suo Nome e riempiendo il tuo cimitero, puoi evocare questa Bestia Insetto molto prima.

0166_MTGDSK_Main: Altanac, il Trievocato 0197_MTGDSK_Main: Di’ il Suo Nome

È difficile che Altanak faccia la sua comparsa in Sealed, mentre Draft è il suo habitat naturale. Draftando diverse copie di Altanak, il Trievocato e Di’ il Suo Nome, puoi costruire un mazzo cimitero unico con vantaggi insuperabili.

Esplora condizioni di vincita alternative

Il modo più comune di vincere un gioco in Limited è attraverso i danni da combattimento, ma ci sono tanti altri modi di sconfiggere il tuo avversario. Ci vuole un po’ di furbizia nel costruire il proprio mazzo, ma alcuni Cranchi Raschianti extra possono far macinare completamente l’avversario, in particolare negli inquietanti mazzi bianco-blu e blu-nero.

0071_MTGDSK_Main: Cranchio Raschiante

Cerchi qualcosa che sia davvero unico? Se trovi Ascensore Principale // Scale Invitanti nella tua prima busta di gioco, puoi creare uno straordinario mazzo Stanze. Questo può portarti alla vittoria a occhi chiusi se controlli otto o più porte sbloccate, meglio se nel mazzo multi-Stanza blu-rosso. Scommetti tutto sul mercato immobiliare con questo potente incantesimo!

0044_MTGDSK_Main: Ascensore Principale

Affronta le tue paure in Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ora hai tutte le conoscenze necessarie per entrare nelle profondità di Duskmourn. Chiama i tuoi amici e affrontate insieme gli orrori della Casa al tuo Prerelease di zona! Con le giuste persone conoscendo le meccaniche dell’espansione, non dovrai temere più nulla.

Gli eventi di Prerelase di Duskmourn: La Casa degli Orrori iniziano il 20 settembre 2024 nel tuo negozio di zona. I prodotti di Duskmourn: La Casa degli Orrori sono ora disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, presso i rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.