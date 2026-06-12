Arrivano gli eventi Prerelease di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes nel tuo negozio di giochi di zona! A partire dal 19 giugno, potrai essere tra i primi a giocare con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e ad avere il potere dell'Universo Marvel nel palmo delle tue mani. I tuoi supereroi, le tue storie e i tuoi momenti preferiti arrivano su Magic. Rispondi alla chiamata nel tuo negozio di giochi di zona!

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



La prima volta che ti registri a un evento di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, ricevi un Prerelease Pack. Ogni Prerelease Pack contiene:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Costruirai un mazzo Sealed da 40 carte utilizzando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un qualsiasi numero di terre base. Poi, giocherai contro gli altri partecipanti e i loro nuovi mazzi. Anche se l'espansione è piena di supereroi, questi eventi sono super casual. Non è necessario essere un esperto di Magic per partecipare all'azione. Non avere paura di chiedere indicazioni agli altri giocatori. Un vero supereroe è sempre disposto a dare una mano a chi ne ha bisogno.

Abbiamo messo insieme una guida per giocare nel tuo primo Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Alla fine di questo articolo, saprai come costruire un mazzo e sarai pronto ad assemblarlo insieme ai tuoi compagni di Prerelease. È il momento di unirsi ai tuoi personaggi Marvel preferiti per la collaborazione di una vita!

Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes iniziano il 19 giugno 2026, una settimana prima dell’uscita globale dell'espansione il 26 giugno 2026. I preordini sono già disponibili presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.

Costruire il mazzo di Prerelease

Il tuo mazzo dovrebbe includere due dei cinque colori di Magic. Questo perché probabilmente non avrai abbastanza carte per costruire un mazzo monocolore, e includere tre o più colori può rendere difficile lanciare le tue magie. Inizia aprendo le tue sei buste di gioco e ordinando le carte per colore. Prendi nota delle carte più interessanti che trovi. Queste dovrebbero essere le più potenti e minacciose del tuo insieme di carte sealed. I giocatori di Magic chiamano queste carte "minacce", e dovresti costruire il tuo mazzo attorno ad esse.

0011_MTGMSH_Main: Captain Marvel, Earth's Protector 0130_MTGMSH_Main: Hawkeye, Master Marksman 0177_MTGMSH_Main: Mole Man, Moloid Master

Le minacce sono spesso carte rare o rare mitiche con effetti di gioco devastanti. Per fare qualche esempio: Capitan Marvel, Protettore della Terra è una creatura volante forte che può stabilizzare il totale dei tuoi punti vita e diventare indistruttibile. Occhio di Falco, Cecchino Capace può sparare una raffica di colpi per eliminare piccole creature mentre scava per trovare incantesimi rilevanti. Uomo Talpa, Signore dei Talpoidi crea un flusso costante di pedine che possono bloccare le creature dell'avversario. Ognuna di queste carte offre un tipo di vantaggio diverso, ma minacciano di vincere la partita se lasciate incustodite.

Le tue minacce dovrebbero costituire il nucleo del mazzo e dettare almeno uno dei tuoi colori. Se trovi due o tre minacce rosse, è segno che uno dei tuoi colori dovrebbe essere il rosso. Alcune carte multicolore, come Moon Girl e Devil Dinosaur, sono ottime minacce, ma assicurati di avere carte in entrambi i loro colori per supportarle.

0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch

L'altra componente chiave del tuo mazzo è la rimozione. La rimozione è qualsiasi cosa che elimini le carte dell'avversario. Queste carte tendono a essere comuni e non comuni, quindi ne avrai in abbondanza nel tuo insieme di carte sealed. Le magie che distruggono le creature, infliggono danno o rimettono i permanenti in mano al loro proprietario sono effetti di rimozione fondamentali.

Qui di seguito troverai un elenco delle magie di rimozione chiave di questa espansione. Puoi usarlo come riferimento per la costruzione del tuo mazzo o durante il gioco.

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Seleziona un simbolo di mana per vedere le magie di rimozione chiave.

0015_MTGMSH_Main: Helicarrier Strike 0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade 0037_MTGMSH_Main: Super Villain Lockup 0041_MTGMSH_Main: Web Up

0046_MTGMSH_Main: Atlantis Attacks 0054_MTGMSH_Main: Frozen in Ice 0061_MTGMSH_Main: Justice, Vance Astrovik 0081_MTGMSH_Main: Trickster's Stratagem 0082_MTGMSH_Main: We Say Thee Nay!

0092_MTGMSH_Main: Cruel Alliance 0093_MTGMSH_Main: Dark Deed 0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0112_MTGMSH_Main: Ronin, Shadow Stalker 0122_MTGMSH_Main: Widow's Bite

0127_MTGMSH_Main: Death to Our Enemies 0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH! 0138_MTGMSH_Main: Iron Fist, Living Weapon 0142_MTGMSH_Main: Lightning Strike 0147_MTGMSH_Main: Photon Blast Barrage 0150_MTGMSH_Main: Repulsor Blast 0157_MTGMSH_Main: Truck Toss

0168_MTGMSH_Main: Go Nuts! 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch 0188_MTGMSH_Main: She-Hulk, Jade Defender

Diciamo che hai trovato due grandi minacce rosse, Thor, Dio del Tuono e Mjölnir, Martello di Thor, e una manciata di magie di rimozione bianche come Avvolgere con Ragnatele e Prigione per Supercriminali. Congratulazioni! Hai le basi per un grande mazzo bianco-rosso. Una volta decisa la direzione generale del tuo mazzo, è il momento di esaminare la forma del ponte. Ti basterà seguire la curva di mana e sarai un supereroe (o un supercattivo, se preferisci) in men che non si dica.

Costruzione del mazzo con la curva di mana

La curva di mana ti aiuta ad avere una media bilanciata del valore di mana delle tue carte. In poche parole, fa sì che il tuo mazzo abbia magie a basso costo sufficienti per iniziare la partita e alcune magie ad alto costo per dare il colpo finale al tuo avversario. Un tipico mazzo Sealed dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Se costruisci il tuo mazzo in questo modo, avrai più possibilità di iniziare con del vantaggio e mantenerlo nel corso della partita. Anche se il tuo mazzo probabilmente non corrisponderà perfettamente a questo modello, è bene tenere a mente questo schema.

0039_MTGMSH_Main: Take Up the Shield 0244_MTGMSH_Main: Captain America's Shield

Ci sono diverse carte in questa espansione, come gli Equipaggiamenti, le Aure e le magie con l'abilità lavoro di squadra, che si occupano delle altre carte che controlli. Uno scudo ha bisogno di qualcuno che lo tenga (e lo lanci). Sebbene lo Scudo di Capitan America costi due mana, non farà nulla a meno che tu non abbia una creatura a cui equipaggiarlo. Lo stesso vale per gli incantesimi interattivi, come "Alza lo Scudo".

Questo non significa che non si debbano includere nel proprio mazzo carte di supporto come Alzare lo Scudo. Tutt'altro! Assicurati solo che non costituiscano la maggior parte del tuo mazzo. Per ogni carta di supporto come Alzare lo Scudo, dovresti puntare a includere due o tre carte che possano essere supportate da essa.

0108_MTGMSH_Main: Ninja of the Hand 0186_MTGMSH_Main: Serpent Specialist

Un altro aspetto importante di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes è la meccanica dei superpoteri. Le abilità superpotere sono abilità attivate che costano meno se la creatura con l'abilità è entrata in questo turno. Ninja della Mano costa {2} {B} . Ma attivando la sua abilità superpotere nel turno in cui entra, agisce come una creatura da cinque mana che fa scartare una carta al tuo avversario. Quando inserisci una carta come Ninja della Mano nella tua curva di mana, considera la probabilità di utilizzare appieno la sua abilità superpotere.

Ninja della Mano può ricoprire il ruolo di una creatura da tre o cinque mana, a seconda della situazione. Se giochi un mazzo nero-verde incentrato su creature grandi, è probabile che vorrai pagare cinque mana per Ninja della Mano. Ma se stai giocando un mazzo bianco-nero con molti Equipaggiamenti, probabilmente pagherai tre mana per il Ninja, per poi spendere il resto del tuo mana per attaccargli un Equipaggiamento.

Se tutto questo ti sembra intimidatorio, non preoccuparti. Non è necessario conoscere alla perfezione il mana e la curva di mana per costruire un mazzo sealed solido. Ti basterà pensare al ruolo di ciascuna delle tue carte e al suo impatto sul gioco e sarai sulla buona strada per affrontare la battaglia. E per tua fortuna, abbiamo qui i tuoi piani di battaglia!

Archetipi per il draft di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Ogni coppia di due colori in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ha una strategia associata che è condivisa dalle carte di quella coppia di colori. Queste strategie sono chiamate archetipi per il draft e servono a guidare la tua esperienza Limited fino alla costruzione di un mazzo efficace. In questa espansione ci sono dieci archetipi per il draft a due colori. Ogni archetipo ha il suo stile e le sue carte chiave. Capendo cosa vuole fare il tuo mazzo e come vince la partita, sarai in grado di selezionare le carte migliori per il tuo mazzo e pilotarlo verso la vittoria.

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson

Ogni archetipo per il draft ha le sue carte multicolore non comuni. Queste carte segnalano in modo evidente gli obiettivi di ciascun archetipo. Thor Odison, una carta non comune bianco-rossa, vuole che tu lanci molte magie non creatura. Questo ci dice che l'archetipo bianco-rosso gioca bene con le magie non creatura che buffano le creature, come la già citata Alzare lo Scudo.

Le nostre più grandi menti tattiche hanno raccolto informazioni sulle diverse strategie in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ecco una lista dei vari archetipi per il draft, le loro carte principali e alcuni consigli su come costruire il tuo mazzo.

Lavoro di squadra bianco-blu

0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0229_MTGMSH_Main: Spider-Woman, Secret Agent

Il lavoro non solo realizza sogni. Rende anche più forti le tue magie I mazzi bianco-blu vogliono una combinazione di incantesimi con lavoro di squadra e creature da TAPpare. Capitan America, Leggenda Vivente può condurre le tue creature alla vittoria. Supporta questo mazzo con creature e incantesimi che creano pedine come Rinforzi del Distretto e S.H.I.E.L.D.. Drone da Schieramento.

Pesca la seconda carta blu-nero

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0214_MTGMSH_Main: Ghost, Spectral Saboteur

Controlla il flusso del tempo e della battaglia con questo mazzo blu-nero. Kang, Tiranno Temporale e le sue coorti si preoccupano di pescare due carte in un turno. Supportali con effetti di pesca a basso costo e creature che complottano. Ricorda che puoi innescare queste abilità nel turno del tuo avversario, quindi le magie a velocità istantanea come Sete di Conoscenza e Visioni di Malvagità sono particolarmente efficaci.

I Nemici Contano rosso-nero

0221_MTGMSH_Main: Madame Hydra 0209_MTGMSH_Main: Bullseye, Death Dealer

Metti in atto i tuoi piani malvagi con un orda di Nemici! Crea una serie di pedine Nemico con Madame Hydra e altre potenti creature. In questa espansione ci sono anche diversi incantesimi Progetto neri. Se apri più copie de I Signori del Male e alcune carte Progetto eccitanti, puoi mettere insieme un mazzo deliziosamente diabolico che permette di giocare carte come Destino Regna Supremo.

Superpotere rosso-verde

0215_MTGMSH_Main: Hulk, Gamma Goliath 0198_MTGMSH_Main: Abomination, Terrifying Titan

Alcuni archetipi danno priorità a piani intelligenti, calcoli intensi e manovre argute... Il rosso-verde non è uno di questi archetipi. Sfonda i blocchi dell'avversario con Hulk, Golia Gamma e altre creature con abilità superpotere. Vuoi raddoppiare le tue capacità di distruzione delle creature? Wonder Man, Eroe di Hollywood tiene i riflettori puntati sulle migliori creature del tuo mazzo.

Gli Eroi Contano bianco-verde

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0228_MTGMSH_Main: Spider-Man, To the Rescue

Raduna un'ampia schiera di eroi provenienti da tutto l'Universo Marvel! Questo archetipo condivide diverse carte bianche chiave con il mazzo lavoro di squadra bianco-blu. Le carte bianche che creano pedine Eroe ti aiuteranno a innescare ripetutamente Pantera Nera, Avanguardia e Guardia Reale Wakandan. Una volta costruita la tua scacchiera di Eroi, amplifica la loro potenza con Vedova Bianca, Agente Indipendente e Sistema di Allenamento per ottenere la vittoria.

Attaccare da soli bianco-nero

0208_MTGMSH_Main: Black Widow, Double Agent 0236_MTGMSH_Main: U.S.Agent, John Walker

Supporta i tuoi agenti solitari con una suite di creature, Equipaggiamenti e altro ancora. Folla di Veri Credenti, S.H.I.E.L.D. Kit da Spia e Frusta Voltaica ti premiano quando una creatura attacca da sola. Basta trovare il supereroe giusto per il lavoro, come Luke Cage, Power Man.

Artefatti blu-rossi

0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines 0227_MTGMSH_Main: Speedball, New Warrior

Crea le più grandi invenzioni del mondo e scherma le tue creature. Riempi il tuo mazzo con un'alta densità di artefatti per attivare Iron Lad, Destino Divergente e Robot d’Assalto HYDRA. Questo archetipo si basa sulla quantità di artefatti che riesci a reclutare, anche se i loro effetti sono piuttosto minori. Le pedine Nemico Tesoro, Indizio e Robot aumentano il potere di Iron Man, Maestro delle Macchine.

Creature nel cimitero nero-verde

0218_MTGMSH_Main: Killmonger, Scourge of Wakanda 0235_MTGMSH_Main: Titania, Rugged Rumbler

Trasforma la morte delle tue creature in carburante per il tuo mazzo. Diverse carte si preoccupano di sapere se hai due o più carte creatura nel cimitero. Attivale nelle prime fasi della partita con effetti che macinano carte o creature con ciclo come i Bruti di Roxxon. Una volta scaricate due creature nel cimitero, carte come Killmonger, Flagello di Wakanda e Arnim Zola, Biofanatico possono vincere la partita da sole.

Magie non creatura rosso-bianco

0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson 0238_MTGMSH_Main: War Machine, Legacy of Iron

Dimostra di essere all'altezza brandendo una serie di magie non creatura. Creature economiche con abilità come Agente dell'Atlas e Dinamo Cremisi possono trasformarsi rapidamente in creature vincenti con poche magie. Questo archetipo vuole più carte a basso costo rispetto alla media dei mazzi, quindi tieni d'occhio le copie di Balzo della Pantera, Super Velocità e Pugnali Energetici di Vibranio.

Segnalini +1/+1 verde-bianco

0201_MTGMSH_Main: Ant-Man, Colony Commander 0206_MTGMSH_Main: Beast, Erudite Aerialist

Fai crescere le tue creature e sovrasta i tuoi avversari! Trasforma le tue creature evasive come Stature, Altera Altezza in minacce titaniche con istantanei, stregonerie e altri effetti di supporto. Assicurati di includere modi per proteggere le tue creature ricche di segnalini. Kid Loki può conferire alle tue creature l'anti-malocchio in caso di necessità, mentre Reclamare il Regno può proteggere permanentemente la tua creatura migliore con un segnalino indistruttibile.

L‘adunata è nel tuo negozio di giochi di zona

Il crossover definitivo di Magic è in arrivo nel tuo negozio di giochi di zona! Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes iniziano il 19 giugno 2026. Registrati subito per assicurarti un posto insieme ai tuoi alleati. Per maggiori informazioni su questa espansione, dai un'occhiata alla Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce globalmente il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di giochi di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.