Dopo il viaggio nel passato in La Guerra dei Fratelli, i nostri eroi devono subito occuparsi dell’imminente minaccia che li attende con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, ma non tutti riusciranno a uscirne incolumi... o immutati.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno esplora il piano di Nuova Phyrexia, mostrandoci la terra dei Phyrexiani e cosa significa essere sotto il dominio del pretore Elesh Norn. Qui tutto diverrà uno e non esiste potere in grado di impedirle di portare a termine il suo obiettivo.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Confezione di buste per draft

Confezione di buste dell’espansione

Confezione di Collector Booster

Bundle

Confezione di buste di Jumpstart

Codice dell’espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: ONE

Sito web: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Preordina subito: su Amazon e nel tuo negozio di zona

Eventi di Prerelease : 27 gennaio - 2 febbraio 2023

: 27 gennaio - 2 febbraio 2023 Uscita della versione da tavolo di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno : 3 febbraio 2023

: 3 febbraio 2023 Eventi Launch Party : 3-5 febbraio 2023

: 3-5 febbraio 2023 Eventi del Campionato in negozio : 25 febbraio - 5 marzo 2023

: 25 febbraio - 5 marzo 2023 Eventi di Commander Party esclusivi per il WPN Premium : 10-12 marzo 2023

Gli eventi del Prerelease di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno sono partite di Magic in versione da tavolo assolutamente da non perdere.

Prerelease Pack

Oltre ai Prerelease Pack, ognuno contenente sei buste per draft di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, puoi tuffarti subito nell’azione anche con le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. In qualunque modo tu voglia giocare con le nuove carte di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, puoi ricevere molte altre promo del 30° Anniversario di Magic disponibili agli eventi di Prerelease.

Rifugio Kor Rivendicare

Angelo Eminente Tempio della Dea Fasulla

Queste carte promo foil tradizionali saranno disponibili nei negozi WPN agli eventi di Prerelease per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno fino a esaurimento scorte. Trova il tuo negozio di zona e iscriviti in anticipo al Prerelease per scoprire come verranno distribuite le carte promo del tuo negozio.

E se quello che cerchi è Commander, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno ha già pensato a te con due mazzi pronti all’uso. Sono due mazzi completi da 100 carte e ognuno include un comandante foil in rilievo da copertina, pedine, un portamazzo riciclabile, un Collector Booster Sample Pack da due carte di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e molto altro per permetterti di entrare subito in azione.

Bundle Compleat di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Il bundle Compleat, in arrivo poco dopo l’uscita ufficiale di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno il 3 febbraio, è pieno di incredibili esclusive dell’espansione, compresa una carta promo foil tradizionale, 40 terre base foil, 12 buste dell’espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e 12 carte con uno speciale trattamento foil (due carte rare mitiche e 10 terre base).

Bundle Compleat

Condivideremo maggiori dettagli sul bundle Compleat di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, e molto altro che sarà incluso con l’espansione, nell’anteprima dell’8 dicembre.