Buone notizie in arrivo, Planeswalker! Le tue avventure su Ixalan ti hanno condotto nella leggendaria città perduta di Orazca: hai a portata di mano incredibili ricchezze, un potere inimmaginabile e un prodigioso artefatto noto come il Sole Immortale. Aver trovato qualcosa, però, non significa che potrai tenerlo ed è qui che inizia la vera lotta. Rivali di Ixalan ti offre ancora più strumenti per mettere al sicuro le tue scoperte una volta per tutte. Vediamo subito come!

L’ora dell’ascesa

Rivali di Ixalan introduce una nuova parola chiave: ascesa. Ascendere ti permette di ottenere vari bonus su diverse carte se hai la benedizione della città. Si tratta di una descrizione piuttosto insolita per un’abilità di Magic, ma d’altronde ascesa è un’abilità alquanto inusuale. Cos’è la benedizione della città e come puoi ottenerla? Diamo un’occhiata al Destriero del Vespro.

La benedizione della città è una designazione che l’abilità ascesa può fornirti. Non è un permanente né un emblema e niente può distruggerla o interagire con essa in altri modi. È semplicemente una tua caratteristica. Di per sé non ha effetti, ma varie carte ricevono un bonus se hai la benedizione della città. Ad esempio, se l’hai ottenuta, la forza e la costituzione del Destriero del Vespro aumentano a 5/5.

Se ascesa è su un permanente, verifica costantemente se controlli dieci o più permanenti. Nel momento in cui questo avviene, ottieni la benedizione della città. Non viene usata la pila e non è possibile rispondere a quest’azione. Avviene e basta. Tuttavia, affinché sia eseguita la verifica, il permanente con ascesa deve essere sotto il tuo controllo. Se controlli dieci permanenti, poi passi a otto e infine lanci il Destriero del Vespro come tuo nono permanente, non otterrai ancora la benedizione della città.Ascesa verifica sempre lo stato attuale della partita, non il passato.

Ascesa compare anche su istantanei e stregonerie, ad esempio sui Segreti della Città Dorata.

Questa abilità su istantanei e stregonerie funziona in modo leggermente diverso. In questo caso, verifica se controlli dieci o più permanenti solo una volta, mentre la magia si risolve. Le magie con ascesa hanno anche altri effetti: le relative istruzioni sono riportate dopo l’abilità, quindi avranno effetto dopo la verifica. Questo significa che i Segreti della Città Dorata possono fornirti la benedizione della città prima di determinare se pescherai due o tre carte.

Quando verifichi se ne controlli almeno dieci, conta ogni singolo permanente sotto il tuo controllo, incluse terre e pedine. Non dimenticare Aure ed Equipaggiamenti, anche se sono in qualche modo assegnati a permanenti che non controlli. Non dovrai contare invece i segnalini, dato che non sono permanenti.

Una volta ottenuta la benedizione della città, la conserverai per il resto della partita e niente potrà sottrartela. Se perdi tutti i tuoi permanenti dopo averla ottenuta, beh, è un bel guaio e probabilmente subirai una sconfitta, ma manterrai comunque la benedizione della città! Ad esempio, se controlli otto permanenti, ma in precedenza avevi ricevuto la benedizione della città, pescherai tre carte mentre i Segreti della Città Dorata si risolvono.

Più giocatori possono avere la benedizione della città contemporaneamente. Con tutte le fazioni in lotta su Ixalan, il Sole Immortale passa di mano in mano come una patata bollente, ma possederlo anche solo per un attimo lascia un segno indelebile. Ottenere la benedizione della città non influisce sullo stato di benedizione di nessun altro giocatore.

Sebbene la benedizione della città non sia un permanente, un segnalino o un emblema, abbiamo creato una carta stampata da usare come promemoria. D’accordo, in realtà serve a vantarti con i tuoi avversari, ma vedi tu come usarla.

Torna l’avventura!

In questa espansione tornano tutte e quattro le fazioni di Ixalan, nonché le meccaniche e le abilità che le hanno rese famose. Se ti serve un rapido riepilogo, eccolo qui!

Infuriare

Gli irascibili Dinosauri dell’Impero del Sole sono cavalcature ineguagliabili e fedeli compagni in battaglia. Molti di essi hanno abilità infuriare che si innescano ogniqualvolta subiscono danno.

Incursione e Tesori

I Pirati dell’Alleanza di Bronzo continuano a darsi da fare con scorrerie e saccheggi per tutti i mari. Le abilità incursione si applicano se hai attaccato con una o più creature in precedenza nel turno. Tornano inoltre le pedine Tesoro, ovvero pedine artefatto che puoi sacrificare in cambio di un mana di un qualsiasi colore.

Esplorare

L’abilità esplorare ricompare su alcune carte di Rivali di Ixalan. Quando una creatura che controlli esplora, riveli la prima carta del tuo grimorio per scoprire cos’ha trovato. Se è una carta terra, la aggiungi alla tua mano. In caso contrario, metti un segnalino +1/+1 sulla creatura e la carta può finire nel tuo cimitero oppure in cima al tuo grimorio.

Altre fantastiche carte bifronte che si trasformano in terre con un magnifico bordo in stile “mappa del tesoro”, evviva!

Ah sì, in caso te lo stessi chiedendo, ci sono altre fantastiche carte bifronte che si trasformano in terre con un magnifico bordo in stile “mappa del tesoro”. Evviva!

Gira

Per ulteriori informazioni sulle meccaniche di Ixalan, ti consiglio di dare un’occhiata all’articolo dedicato.

Senza rivali

La conclusione del blocco Ixalan porta tutto all’estremo: sete di potere, alleanze mutevoli e la sorte di un antico artefatto che racchiude in sé il destino di mondi interi. Gli eventi di Rivali di Ixalan promettono di portare ulteriore scompiglio, anche nei tuoi mazzi preferiti.

Quindi tieniti forte, perché sarà un viaggio turbolento. Divertiti al Prerelease!