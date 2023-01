Wizards of the Coast

Strade di Nuova Capenna arriva sugli scaffali il 29 aprile, insieme ai mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna! Puoi dare uno sguardo alle nuove carte nella Galleria Immagini delle Carte di Strade di Nuova Capenna e scoprire di più sulle versioni con illustrazione completa delle carte Commander contenute nelle Collector Booster.

Ogni famigerata famiglia di Nuova Capenna ha il proprio mazzo Commander. Non sai quale sia il più adatto al tuo stile di gioco? Prova il quiz di Strade di Nuova Capenna per scoprire a quale famiglia sei più affine!

Contenuto dei mazzi Commander

In ogni mazzo Commander troverai due creature leggendarie protagoniste, quindici altre carte inedite di Magic e un comandante foil in rilievo. In ogni mazzo, troverai inoltre un Collector Booster Sample Pack contenente due carte:

Una rara o rara mitica con trattamento “buste divertenti” (il trattamento dorato è escluso) che puoi anche trovare nelle Collector Booster (nel 20% dei Sample Pack questa carta è foil).

Una carta comune o non comune foil con trattamento grattacielo o età dell'oro

La maggior parte dei mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna contiene un Collector Booster Sample Pack nella stessa lingua del mazzo. Tuttavia, se il tuo mazzo Commander è in cinese tradizionale, italiano, portoghese, russo o spagnolo, il Collector Booster Sample Pack sarà in inglese.

Le confezioni di questi mazzi sono disponibili in due versioni: la scatola a colori e una versione con confezione ridotta che puoi trovare online. La confezione ridotta ha gli stessi contenuti ma è confezionata con meno materiale. Entrambe le versioni sono riciclabili e riducono i rifiuti di plastica!

Liste dei mazzi di Strade di Nuova Capenna

Di seguito, troverai le liste dei mazzi complete per i mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna, ma non tutte in una volta. Man mano che escono le anteprime di ogni mazzo (qui le date delle anteprime), le pubblicheremo qui, perciò torna su questa pagina per ogni nuova lista!

(Nota del redattore:la seguente lista del mazzo mostra automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta da Gatherer, comprese le versioni non incluse in questo prodotto. Queste liste non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Operazione degli Obscura

Title: Operazione degli Obscura

Format: Commander

Commander: Kamiz, Occhio degli Obscura

Tivit, Venditore di Segreti

Estorsore Aereo

Evasione

Quota del Contrabbandiere

Rubavolti Cefalide

Cambio di Piano

Fino al Collo

Maschera del Cospiratore

Ladro dell'Aviostrada

Intrigo Letale

Indovina di Sventura

Mandato di Restituzione

Assicurazione sulla Vita

Raduno degli Obscura

Oskar, Rivendicatore del Pattume

Convertitore di Valuta

Arconte dell'Incoronazione

Ordine Severo

Tramonto // Alba

Titano Solare,

Campionessa d'Ingegno

Furtivo del Baratro

Scolpire // Memoria

Saccheggiatore Incorporeo

Ladro di Identità

Kraken del Nadir

Identità Rubata

Lich dei Custodi

Drana, Liberatrice di Malakir

Predatore della Lama Funerea

Dissoluzione da Incubo

Ordine Profano

Alela, Abile Provocatrice

Daxos di Meletis

Signore dei Draghi Ojutai

Shinobi Caduto

Incursore Mago d'Ombra

Oni Lama Silenziosa

Ladro di Senno

Fine Assoluta

Wrexial, l'Abisso Vivente

Punta del Colpo di Grazia

Risonatore Strionico

Estuario Soffocato

Fossa di Catrame Strisciante

Catacombe di Acquascura

Frutteto Esotico

Brughiera Fetida

Città Portuale

Ruscello nella Prateria

Distesa di Cielonube

Conca Infossata

Tempio del Silenzio

Un'Offerta Che Non Si Può Rifiutare

Talismano degli Obscura

Bottega degli Obscura

Da Spade a Spighe!

Sabotatrice Audace

Saccheggiatore il-Kor

Traversata Sfarzosa

Canaglia dei Turbinanti

Stregone di Batinchiostro

Maschera degli Enigmi

Sigillo Arcano

Sigillo Azorius

Sfera del Comandante

Sigillo Dimir

Pietra Fellwar

Sigillo Orzhov

Anello Solare

Stivali Piedelesto

Ninnolo del Viaggiatore

Santuario Arcano

Distese di Polvere

Torre di Comando

Panorama di Esper

Paesaggio delle Miriadi

Sentiero Ancestrale

Passaggio dei Farabutti

Brughiera Florida

Isola Florida

Landa Florida

5 Pianura

6 Isola

6 Palude

Massacro dei Maestro

Title: Massacro dei Maestro

Format: Commander

Commander: Anhelo, il Pittore

Parnesse, il Pennello Sottile

Replica Stravagante

Falsificazione Impeccabile

Concierge Sinistra

Pila di Vittime

Detective Ostinato

Avvertimento Esemplare

Gestione dei Rifiuti

Patto di Xander

Scambio Audace

Iterazione Risoluta

Soprano Incantevole

Inseguimento Criptico

Raduno dei Maestro

Syrix, Portatrice della Fiamma

Maggiolino del Contrabbandiere

Legione di Cloni

Scavare nel Tempo

Tratto dai Sogni

Confluenza Mistica

Sdegno del Fiume

Giudizio di Zndrsplt

Esercito dei Dannati

Campione del Bagno di Sangue

Patto Deplorevole

Evocazioni di Terrore

Anatema

Cricca di Burattinai

Regno dell'Abisso

Interrompere la Stirpe

Ombra dell'Enclave Celeste

Ramingo dell'Angoscia

Reazione a Catena

Doppia Visione

Fenice Rinfiammata

Squee, l'Immortale

Tormento Diabolico

Invocare il Solcacielo

Kess, Maga Dissidente

Vasca del Mimic

Bastone Sdoppiante

Cascata a Precipizio

Estuario Soffocato

Catacombe di Acquascura

Frutteto Esotico

Rovine del Presagio

Costa di Sangueombra

Palude Rovente

Conca Infossata

Tempio della Rivelazione

Discorsetto

Cormela, Ladra Affascinante

Talismano dei Maestro

Teatro dei Maestro

Analisi Approfondita

Certezza o Finzione

Ricerca Frenetica

Ponderare

Predestinare

Evocazione di Talrand

Nutrire lo Sciame

Rito della Furia Tempestosa

Elettromante Goblin

Sigillo Arcano

Sfera del Comandante

Sigillo Dimir

Pietra Fellwar

Sigillo Izzet

Schinieri dei Fulmini

Sigillo Rakdos

Anello Solare

Ninnolo del Viaggiatore

Distese di Polvere

Torre di Comando

Necropoli in Sfacelo

Panorama di Grixis

Paesaggio delle Miriadi

Sentiero Ancestrale

Falesia Florida

Isola Florida

Landa Florida

7 Isola

6 Palude

5 Montagna

Furia dei Rivettatori

Title: Furia dei Rivettatori

Format: Commander

Commander: Henzie “Arsenale” Torre

I Bulli della Travata

Fracassatore Urlante

Racket di Protezione

Ondata di Ratti

Progresso Industriale

Rapinatore di Mezzio

Pioggia di Ricchezze

Lotta per il Territorio

Guardiana di Caldaia

Macinino Sospetto

Soccorritore d'Emergenza

Parente Prossimo

Trangugiatore di Sporcizia

Jolene, la Regina del Saccheggio

Raduno dei Rivettatori

Sentinelle Segnate dal Tempo

Rivolta dell'Etere

Reggente Latrice di Morte

Discepola di Bolas

Meccatitano Tossico

Verità Dolorose

Atto Blasfemo

Distorsione Caotica

Etali, Tempesta Primordiale

Titano dell'Inferno

Vendetta in Agguato

Scarica di Guerratempesta

Vendicatore di Zendikar

Balzo Evolutivo

Adephaga Gigante

Custode dei Germogli di Murasa

Lascito della Vita

Melma Mitotica

Thragtusk

Chimera Scuotitronchi

Primus della Foresta Caduta

Plasmatore del Mondo

Kresh dalle Trecce Rosse

Giudizio di Windgrace

Bestiario del Forgiavita

Simulacro Solenne

Radura delle Braci

Frutteto Esotico

Rovine del Presagio

Pista della Preda

Riserva dei Lupi di Kessig

Valle di Piromuschio

Ponte Muscoso

Costa di Sangueombra

Palude Rovente

Poggio Spina Rocciosa

Tempio della Malattia

Acquitrino Crepuscolare

Riserva Scintillante

Talismano dei Rivettatori

Belvedere dei Rivettatori

Artigiano di Kozilek

Vessare

Esplora

Lungosguardo

Insurrezione di Garruk

Schiacciaurlatore Indrik

Confini del Kodama

Percorso Migratorio

Bastione Troppo Cresciuto

Crescita Inarrestabile

Denti a Sciabola Temur

Rituale Mietimorte

Terminare

Sigillo Arcano

Sfera del Comandante

Pietra Fellwar

Anello Solare

Distese di Polvere

Boscaglia Morente

Torre di Comando

Panorama di Jund

Paesaggio delle Miriadi

Sentiero Ancestrale

Territori Selvaggi

Tempio della Dea Fasulla

Falesia Florida

Boschetto Florido

Landa Florida

4 Palude

5 Montagna

6 Foresta

Cacofonia dei Cabaretti

Title: Cacofonia dei Cabaretti

Format: Commander

Commander: Kitt Kanto, Diva del Caos

Phabine, Confidente del Boss

Autista del Boss

Crescendo Maestoso

Maestro di Cerimonie

Concedersi // Eccesso

Anima della Festa

Tesoriere della Sala delle Rose

Rubare la Scena

Intrufolarsi alla Festa

Ben Servito

Scettro della Celebrazione

Carica di Vivien

Bess, Ristoratrice di Anime

Raduno dei Cabaretti

Collaborazione Prospera

Falso Pavimento

Convocare le Giubbe Ramate

Eredità del Duellante

Rifugio dei Felidar

Distruggere i Potenti

Colpo Militare

Formica Sobillatrice

Kazuul, Tiranno dei Dirupi

Magus della Ruota

Assedio dell'Avamposto

Zurzoth, Cavalcante del Caos

Arasta della Ragnatela Infinita

Zona del Risveglio

Ascensione del Domatore

Campionessa di Lambholt

Convergenza di Wurm Sabbiosi

Sciame di Scudati

Rivelazione Sciamanica

Offerta Silvestre

Baloth Zampatonante

Mutazione degli Artefatti

Radunare la Legione

Mutazione dell'Aura

Cameratismo

Gahiji, il Venerato

Marcia delle Moltitudini

Selvala, Esploratrice Ritornata

Idolo dell'Oblio

Panorama di Fronde

Castello di Ardenvalle

Castello di Bracerocca

Radura delle Braci

Frutteto Esotico

Villaggio Fortificato

Pista della Preda

Valle di Piromuschio

Prateria Accidentata

Prateria di Solerba

Tempio del Trionfo

Alture di Vento Pungente

Collezionista di Dicerie

Solista Rovente

Talismano dei Cabaretti

Cortile dei Cabaretti

Virtù Intoccabile

Fautrice Orzhov

Sentiero dell'Esilio

Bestia Interiore

Coltivare

Armonizzare

Druido Fogliforme

Anziano della Tribù-Sakura

Elfi dei Boschi

Talismano Boros

Sigillo Arcano

Lama Assetata di Sangue

Sfera del Comandante

Pietra Fellwar

Anello Solare

Distese di Polvere

Torre di Comando

Santuario nella Giungla

Paesaggio delle Miriadi

Panorama di Naya

Sentiero Ancestrale

Falesia Florida

Boschetto Florido

Brughiera Florida

4 Montagna

8 Foresta

4 Pianura

Intermediari Agghindati

Title: Intermediari Agghindati

Format: Commander

Commander: Perrie, il Polverizzatore

Kros, Consulente di Difesa

Investigatrice Angelica

Tutela Contrattuale

Verdetto Incriminante

Difesa Ingegnosa

Evangelista del Dono Celeste

Corriera Aviana

Intermediario dello Scudo

Tempesta di Moduli

Esattore di Tangenti

Benevolenza della Famiglia

Anticonformista di Vetta del Parco

Armamentario dell'Agente

Raduno degli Intermediari

Denry Klin, Caporedattore

Martelletto dei Giusti

Vincolacaccia Vendicatrice

Dichiarazione nella Pietra

Impronte del Cervo

Aspirante Luminarca

Esplosione Planare

Per Sempre Insieme

Orologio di Mezzanotte

Mossa di Tezzeret

Antico Dimenticato

Druida dell'Incubazione

Rishkar, Rinnegato di Peema

Competenza ' Rishkar

Melma Mangiacarogne

Vincolabogle Sfuggente

Idra Rovinacciaio

Ajani l'Inflessibile

Duplicomante Aviano

Maga della Profondità

Jenara, Asura della Guerra

Roalesk, Ibrido Dominante

Vorel del Clade del Carapace

Gigante Cristallino

Pietra dell'Oblio

Cripta dell'Oracolo

Panorama di Fronde

Frutteto Esotico

Boschetto Inondato

Villaggio Fortificato

Distretto di Gavony

Bastione di Karn

Territorio di Nidificazione

Città Portuale

Ruscello nella Prateria

Distesa di Cielonube

Prateria di Solerba

Tempio del Mistero

Talismano degli Intermediari

Animaletti Esotici

Covo degli Intermediari

Dono Abbondante

Apparizione Riconoscente

Saccheggiatore di Avionavi

Strimpellibrì

Mentore dell'Apertura Alare

Druido Devoto

Saggio dell'Evoluzione

Muro di Radici

Anziano Rami di Vimini

Monile di Bant

Empatia Primordiale

Evoluzione Urbana

Sigillo Arcano

Sfera del Comandante

Calice Infinito

Pietra Fellwar

Condotto di Potere

Anello Solare

Stivali Piedelesto

Distese di Polvere

Panorama di Bant

Torre di Comando

Lago dello Specchio di Littjara

Llanowar Rinata

Paesaggio delle Miriadi

Sentiero Ancestrale

Cittadella sul Mare

Torrente Iridescente

Boschetto Iridescente

Prateria Iridescente

5 Foresta

5 Pianura

4 Isola