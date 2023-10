Una volta arrivati alla Città Dorata di Orazca, non ci sono altre strade se non quella verso le profondità. Quindi, è lì che andremo. Nelle profondità sotto la superficie di Ixalan si trova un antico dedalo di caverne. Al centro brilla Chimil, la stella divina fonte di vita, ma non sottovalutare i pericoli e le meraviglie che troverai lungo la strada. In questo articolo passeremo in rassegna le meccaniche nuove e riproposte che troverai in Le Caverne Perdute di Ixalan. Iniziamo a scendere!

Costruire

La nuova abilità costruire unisce i due aspetti migliori dell’esplorazione: trovare cose interessanti e poi creare cose migliori con le cose interessanti che abbiamo trovato. Ogni carta con costruire è una carta bifronte che si trasforma.

Gira Idolo del Re Profondo // Macuahuitl del Sovrano

Come con le precedenti carte bifronte che si trasformano, lanci sempre il lato frontale di queste carte (ovvero il lato con l’abilità costruire) ed entrano sempre con quel lato a faccia in su a meno che qualcosa non dica che entrano trasformate, come l’abilità costruire. E i lati frontali sono spettacolari. Delle scoperte perfettamente appropriate. Ma se potessimo costruire qualcosa di meglio?

Costruire è un’abilità attivata che ti permette di trasformare l’ordinario in straordinario. (Per favore, non dire al Re Profondo che ho chiamato il suo idolo “ordinario”.) Per attivare un’abilità costruire, devi fare tre cose: esiliare il permanente con costruire, esiliare i materiali specificati e pagare del mana. I materiali sono altri permanenti che controlli e/o carte dal tuo cimitero e sono indicati dall’abilità costruire stessa: ad esempio, “costruisci con artefatti” significa che, oltre al permanente con costruire, devi esiliare un artefatto che controlli oppure una carta artefatto dal tuo cimitero. Mentre l’abilità costruire si risolve, la carta con costruire torna sul campo di battaglia trasformata sotto il controllo del suo proprietario. Speriamo che il proprietario sia tu e che ora controlli qualcosa di ancora meglio!

Se un’abilità costruire richiede più materiali, puoi esiliarne alcuni tra i permanenti che controlli e gli altri tra le carte nel tuo cimitero. Ad esempio, diciamo che nel tuo viaggio ti imbatti in Il Gioiello dell’Enigma. Chimil ti sorride, sai?

Gira Il Gioiello dell’Enigma // Locus dell’Illuminazione

I materiali richiesti sono quattro o più non terre con abilità attivate, ma hai delle opzioni. Potresti esiliare quattro permanenti non terra che controlli con abilità attivate. Esiliare due permanenti non terra che controlli e due carte non terra dal tuo cimitero con abilità attivate. Potresti esiliare quattro carte non terra dal tuo cimitero con abilità attivate. O uno e tre. O uno e quattro! O due e cinque. “O più”, no?

Se decidi di esiliare permanenti che controlli per costruire, ricorda che puoi esiliare le pedine, ma fai attenzione. Alcuni lati posteriori avranno abilità che fanno riferimento alle “carte esiliate usate per costruire” quei lati. Una volta esiliata, una pedina smette di esistere, dunque qualsiasi abilità che cerca una carta in esilio non troverà pedine che non esistono. Sacrificare pedine renderà più semplice il passaggio a Locus dell’Illuminazione, ma questo poi avrà meno abilità. Sarai tu a decidere quale sia l’equilibrio migliore.

Carte bifronte che si trasformano

In Le Caverne Perdute di Ixalan ci sono altre carte bifronte che si trasformano oltre a quelle con costruire. Molte di queste si trasformano in modi molto più tradizionali, non lasciando il campo di battaglia e tornando, ma girandosi dal lato frontale a quello posteriore. Se conosci già il funzionamento delle carte bifronte che si trasformano, rilassati: hai tutto il necessario per affrontare il nuovo strabiliante raccolto. Altrimenti, lasciati rinfrescare la memoria!

Gira Rituali di Crescita di Itlimoc // Itlimoc, Culla del Sole

Il lato frontale nell’angolo in alto a sinistra presenta un’icona di un triangolo che punta verso l’alto. Il lato posteriore nell’angolo in alto a destra presenta un’icona di un triangolo che punta verso il basso. Quale sia il lato rivolto verso l’alto indica cos’è il permanente e cosa può fare. Se ti viene detto di trasformare un permanente, giralo mostrando l’altro lato. Trasformare un permanente non lo fa diventare TAPpato o STAPpato. Quindi se trasformi una creatura TAPpata, il permanente risultante sarà ancora TAPpato.

Gira Mappa del Tesoro // Baia del Tesoro

Per le carte che hanno una terra come lato posteriore, torna il bordo ispirato alle mappe che uscì con l’Ixalan originale. Trasformare un permanente in una terra non equivale a giocare una terra. La Baia del Tesoro non entra nel campo di battaglia e trasformare la Mappa del Tesoro nella Baia del Tesoro non conta come la singola terra che puoi giocare per quel turno.

Se una carta bifronte che si trasforma non è sul campo di battaglia, ha solo le caratteristiche del suo lato frontale. Quindi, se una magia ti permette di passare in rassegna il tuo grimorio per una carta terra, non potrai trovare la Mappa del Tesoro, ma se passi in rassegna il tuo grimorio per una carta artefatto, allora sì. Quando è sul campo di battaglia, puoi usare le caratteristiche del lato a faccia in su con una sola eccezione: se il lato a faccia in su è quello posteriore, userai comunque il costo di mana del lato frontale per determinare il valore di mana del lato posteriore.

Sceso

Proseguiamo verso Chimil! Parecchie carte in questa espansione hanno abilità che verificano se sei sceso in questo turno. Sei sceso se una carta permanente è stata messa nel tuo cimitero da qualsiasi zona.

Micoide della Nidiata Furiosa

Le abilità come quella del nostro a-mico fungo verificano se sei sceso in quel turno per determinare se si innescano. Per queste abilità non ha importanza quante volte sei sceso in quel turno, solo che tu l’abbia fatto almeno una volta. Non importa neanche se quella carta permanente è ancora nel tuo cimitero. Ad esempio, se una carta permanente viene messa nel tuo cimitero e poi la riprendi in mano, in quel turno sei sceso.

Il Micotiranno

L’abilità di questo a-mico fungo conta quante volte sei sceso in quel turno, ovvero quante carte permanente sono state messe nel tuo cimitero da qualsiasi zona durante il turno. Anche in questo caso non è necessario che le carte restino nel tuo cimitero.

Ricorda che scendere si riferisce sempre e solo alle carte permanente, quindi le carte istantaneo e stregoneria non contano.

Discesa 4, Discesa 8 e Discesa insondabile

Strettamente collegate allo scendere sono tre parole per definire un’abilità usate per evidenziare le abilità per le quali è rilevante il numero di carte permanente nel tuo cimitero. Che casualità!

Per le abilità Discesa 4 e Discesa 8 è importante che ci siano rispettivamente almeno quattro o otto carte permanente nel tuo cimitero. Anche qui le carte istantaneo e stregoneria non contano. Ogni abilità Discesa 4 e Discesa 8 è diversa, e il bonus per aver raggiunto la cifra desiderata nel tuo cimitero cambia da carta a carta.

Eco Didatta

Le abilità Discesa inesorabile sono molto simili, ma anziché richiedere un numero minimo di carte permanente nel tuo cimitero, diventano più forti all’aumentare delle carte. Riempi il tuo cimitero di distruzione indiscriminata e sarai premiato.

Canto di Stupefazione

Scoprire

La nuova azione definita da parola chiave “scoprire” ti permette di esumare (non quell’esumare) dal tuo grimorio e di esplorarlo (non quell’ esplorare)! Non sai mai cosa potresti dissotterrare (non quel dissotterrare)!

Perito Geologico

Scoprire ha sempre un numero e quel numero indica il valore di mana massimo. Quando ti viene detto di scoprire, esilia una carta alla volta dal tuo grimorio finché non esili una carta non terra con valore di mana pari o inferiore. Poi puoi scegliere. Puoi lanciare quella carta senza pagarne il costo di mana oppure aggiungerla alla tua mano. Tutte le altre carte che hai esiliato, comprese le carte terra, vengono messe in fondo al tuo grimorio in ordine casuale.

In alcuni rari casi, la magia che potresti voler lanciare con scoprire potrebbe avere un valore di mana diverso dalla carta che hai esiliato. Ricorda che la magia deve avere anche un valore di mana pari o inferiore al numero di scoprire. Ad esempio, supponiamo che scopri 3 ed esili il Guastapicnic (una carta di Terre Selvagge di Eldraine con costo di mana pari a {1}{R} che ha un’Avventura chiamata Prelibatezze Rubate con costo di mana pari a {3}{G}). Guastapicnic ha valore di mana pari a 2, quindi smetti di esiliare carte. Potresti lanciare l’Avventura se il valore di mana fosse pari o inferiore a 3, ma 4 è troppo, quindi dovrai scegliere tra lanciare il Guastapicnic e aggiungere la carta alla tua mano.

Esplorare (sì, quell’ esplorare) e pedine Mappa

Ci sono nuove terre da cercare e robuste creature impazienti di uscire, quindi diamo uno sguardo alla meccanica riproposta Esplorare.

Alaguida del Minatore

Se una creatura che controlli esplora, rivela la prima carta del tuo grimorio. Se la carta rivelata è una carta terra, significa che la tua creatura ha trovato un nuovo territorio da scoprire, quindi aggiungi quella carta alla tua mano. Se non è una carta terra, la tua creatura non ti troverà nessuna carta, ma sarà comunque fortificata dall’esperienza. Metti un segnalino +1/+1 su quella creatura. Dopodiché, puoi mettere la carta non terra nel tuo cimitero o, se ti è piaciuta, lasciarla in cima al tuo grimorio.

Uno dei modi principali che le creature hanno per esplorare in questa espansione sono le pedine Mappa, un nuovo tipo di pedina predefinita. Le pedine Mappa sono pedine artefatto Mappa incolori con l’abilità “{1}, {T}, Sacrifica questo artefatto: Una creatura bersaglio che controlli esplora. Attiva solo come una stregoneria”.

Esploratrice Acqualata Pedina Mappa

Alcune creature esplorano grazie a un’abilità attivata o innescata che non bersaglia la creatura. Se a una creatura che non è più sul campo di battaglia viene detto di esplorare, può farlo purché la magia o l’abilità in questione si risolva. Esplorare anche dopo essere forse morti? Gli avventurieri trovano sempre un modo. Potresti trovare una carta terra e se riveli una carta non terra la creatura ormai defunta non prenderà il segnalino +1/+1, ma puoi ancora decidere se lasciare la carta in cima al tuo grimorio o metterla nel tuo cimitero.

Segnalini finale

Questa più che essere una nuova meccanica è una nuova tecnologia per esprimere un’abilità esistente. Alcune carte rimettono sul campo di battaglia una carta, solitamente una carta creatura, per un’ultima possibilità di vivere. Ma se sta per morire, invece di andare nel cimitero viene esiliata. A partire da questa espansione, questa funzionalità verrà espressa con i segnalini finale.

Paleontologa Intrepida

Vedrai comparire i segnalini finale nella maggior parte delle espansioni, ma non in grande quantità. Non è una cosa intorno alla quale costruire un mazzo... o forse sì? Ah, a proposito... Dovresti sapere che la funzionalità si sposta con il segnalino, quindi se dovessi trovare un modo per mettere il segnalino su una creatura di un avversario e quella creatura sta per morire, viene invece esiliata. Ho detto troppo, vero?

