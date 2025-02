Vuoi iniziare a giocare a Magic: The Gathering, ma non sai da dove iniziare? Due delle nostre ultime uscite, Fondamenti e Aetherdrift, sono perfette per muovere i primi passi nel Multiverso di Magic. Ma quale dei due è il migliore per un nuovo giocatore? Beh, entrambi! Uno degli aspetti principali di Magic consiste nel creare la tua collezione e combinare carte di uscite differenti. Oggi, vedremo alcuni dei modi in cui puoi mettere il turbo al tuo mazzo grazie a Fondamenti e Aetherdrift.

Aetherdrift sarà disponibile a partire dal 14 febbraio, con buste di gioco, Collector Booster, mazzi Commander e tanto altro già disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.

Cos’è Aetherdrift?

Aetherdrift è la nuvoa espansione di Magic, che mette in scena una corsa attraverso tre piani del Multiverso. Con un enfasi sui veicoli e sul gioco frenetico, è un’espansione incredibilmente eccitante per iniziare l’anno. Magic pubblica sei espansioni principali ogni anno, ognuna delle quali incentrata su un luogo del multiverso di Magic o su un iconico prodotto mediatico. Puoi scoprire di più sulle espansioni previste per il 2025 qui.

Come posso imparare Magic con Fondamenti e Aetherdrift?

Kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering

Fondamenti è progettato per rendere il più facile possibile imparare a giocare e ad amare Magic. Il Kit per principianti presenta una partita tutorial passo-passo, insieme a dieci mazzi Jumpstart tematici che offrono un assaggio dei temi più popolari di Magic. Anche presso gli eventi Magic Academy presso il tuo negozio di zona puoi imparare a giocare e ad affinare le tue abilità insieme alla tua community di giochi locale.

Prerelease Pack di Aetherdrift

Dopo aver imparato come giocare, puoi mettere alla prova le tue abilità sul circuito degli eventi di Prerelease: di Aetherdrift! In questo modo sarai tra i primi a giocare con le carte di Aetherdrift in un ambiente amichevole e rilassato. Eccoti una guida agli eventi di Prerelease di Aethedrift, con quale puoi prepararti a sorpassare tutti presso il tuo negozio di giochi di zona.

Le carte del tuo Kit per principianti di Fondamenti o ottenute negli eventi di Prerelease e Magic Academy possono essere giocate insieme, permettendoti di scoprire quali sono gli aspetti di Magic che ami di più. Ad esempio, se ami i Vampiri del Kit per principianti, potrai combinarli con i Vampiri di Aetherdrift! Magic è un gioco vasto e sfaccettato, perciò non avere paura di provare nuove soluzioni con le tue carte!

Come posso combinare le carte di Fondamenti con quelle di Aetherdrift?

Cerchi il modo migliore per infondere di etere i tuoi mazzi di Fondamenti? Ci sono moltissimi modi per abbinare le carte delle espansioni di Magic. Un approccio semplice è basarsi sui temi principali di un’espansione e ricercarli in altre espansioni.

0553_MTGFDN_BBoxRep: Biogenic Upgrade 0158_MTGDFT_Main: District Mascot

Alcune cose sono presenti in quasi tutte le espansioni di Magic, come ad esempio i segnalini +1/+1! Di Aetherdrift La Mascotte del Distretto Può crescere da sola e utilizzare quei segnalini per distruggere artefatti, ma perché non mettere il turbo a quella crescita con Incremento Biogenico ? I segnalini sono un aspetto profondo del gioco di Magic, perciò è probabile che incontrerai carte che li riguardano in ogni espansione. Per questo abbiamo pensato fosse giusto segnalartelo.

0002_MTGFDN_MainNew: Arahbo, the First Fang 0003_MTGDFT_Main: Basri, Tomorrow's Champion

Felini! Chi non li ama? Certamente non i nostri designer, che hanno incluso tantissimi Felini in Fondamenti, come ad esempio Ayrahbo, la Zanna Primigenia , che rende più forti i tuoi altri Felini. I tuoi furiosi felini possono diventare ancora più forti con l'aggiunta di Basri, Campione del Domani da Aetherdrift. Ci sono da collezionare tantissimi altri Felini in Aetherdrift, perciò non saranno solo i motori a fare le fusa!

Dopo aver collezionato abbastanza carte Felini (sapevi che un gruppo di gatti si chiama colonia?), puoi anche costruire un mazzo Commander a tema Felini! Commander è un formato in cui puoi giocare un mazzo di 100 carte guidato da una creatura leggendaria. Scopri i tuoi Felini preferiti della storia di Magic, scegli il tuo Felino leggendario preferito e preparati al divertimento!

Energia Vivente (verde-blu-rosso) Potenza Eterna (bianco-blu-nero)

Se vuoi evitare il processo di costruzione di un mazzo Commander, non preoccuparti! Come parte dell’offerta di prodotti di Aetherdrift, pubblicheremo due mazzi Commander pronti per giocare,così potrai iniziare subito a giocare il formato più popolare di Magic. Per un gioco Commander fresco e informale, prova a portare uno dei tuoi mazzi Commander di Aetherdrift presso gli eventi Commander Party del tuo negozio di zona.

L’uscita di Aetherdrift si avvicina a gran velocità, con gli eventi di Prerelease che iniziano il 7 febbraio e l'arrivo completo dell'espansione il 14 febbraio. Puoi ordinare subito tutto ciò che ti serve per iniziare a costruire i tuoi mazzi di Aetherdrift presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.