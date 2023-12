Carica il tuo Fulmine e tieni pronta la tua Contromagia, perché oggi ti presentiamo Timeless, un nuovo formato Constructed in cui tutte le carte in Magic: The Gathering Arena sono giocabili. In questo articolo spiegherò perché abbiamo creato questo formato, cosa lo rende unico e quali siano i nostri piani per la sua uscita e a seguire.

Perché un nuovo formato e perché ora?

Vogliamo che Timeless possa ospitare le carte più potenti di MTG Arena. Nel tempo, MTG Arena è cresciuto e abbiamo accumulato espansioni straordinariamente potenti, come i Racconti Incantevoli di Terre Selvagge di Eldraine e l’Archivio Mistico di Strixhaven. Queste carte non potevano veramente essere giocate fuori dai loro formati Limited senza sforare in un formato Constructed esistente. Timeless sarà il luogo in cui giocare queste carte.

In Timeless ci saranno tutte le carte di MTG Arena, incluse le terre “fetch” di I Khan di Tarkir. Crediamo che questo sia il momento giusto per aggiungere un nuovo formato perché abbiamo accumulato una giusta quantità di queste carte e ne verranno poi aggiunte altre da cose come i fogli bonus, la Lista nelle buste di gioco e l’espansione di Orizzonti di Modern 3, in arrivo nel 2024. Inoltre anche i giocatori ci hanno dimostrato quanto sia desiderato questo formato grazie al loro coinvolgimento negli eventi Historic senza carte bandite e Historic quasi senza carte bandite di settembre e novembre.

E Historic? Il formato Historic era nato come “il luogo in cui giocare tutte le carte di MTG Arena”, ma nel tempo è mutato in un formato più selettivo. Ci piace Historic per com’è. È bilanciato, ha un metagame variegato con diversi mazzi e offre un’esperienza di gioco digitale unica. Historic mantiene queste qualità perché ci dedichiamo con cura al formato. Vogliamo che la forza di Historic continui a crescere, ma non che accada troppo in fretta perché crediamo che al momento funzioni bene. Per tale ragione, abbiamo deciso di bandire già le terre “fetch” di I Khan di Tarkir da Historic, ma siamo lieti che potranno essere usate in Timeless.

Cos’è Timeless?

Timeless è un formato Constructed senza rotazione in cui si gioca con mazzi da 60 carte e dove tutte le carte di MTGArena sono legali. Questo comprende: carte in esclusiva digitale, la prossima espansione I Khan di Tarkir ed espansioni future. Timeless userà le versioni ribilanciate di tutte le carte in esclusiva digitale, ma le versioni originali stampate per il gioco da tavolo di tutte le carte non digitali. Ci auguriamo che Timeless possa regalare partite rapide, divertenti ed emozionanti offrendo accesso alle carte più potenti di MTG Arena.

Per contenere tutte queste potenti carte, Timeless sarà il primo formato di MTG Arena ad avere un elenco carte limitate. Se una carta è nell’elenco carte limitate, potrai includerne una sola copia tra il tuo mazzo e il sideboard. Le carte dovranno guadagnarsi la possibilità di entrare nell’elenco carte limitate, e solo le carte che offrono un divertimento negativo o si dimostrano troppo potenti verranno aggiunte all’elenco.

L’elenco carte limitate iniziale di Timeless comprende solo le seguenti tre carte:

Queste carte sono state inserite nell’elenco carte limitate per le loro prestazioni nel nostro evento Historic senza carte bandite.

Timeless sarà un formato agonistico, quindi lo lanceremo con la coda classificata (al meglio di uno) e la coda classificata tradizionale (al meglio di tre) e una coda di gioco non classificata. Il gioco classificato contribuirà al rango Constructed dei giocatori come ogni altro formato Constructed di MTGArena.

Come funzionerà l’elenco carte limitate su MTGArena?

Delle carte nell’elenco carte limitate si potrà avere una sola copia tra il mazzo principale e il sideboard. Quando una carta viene aggiunta all’elenco carte limitate e non è più legale in nessun altro formato, i giocatori riceveranno carte jolly per ogni copia della carta nella loro collezione superiore a uno. Ad esempio, se un giocatore possiede quattro copie di una carta che viene inserita nell’elenco carte limitate, riceverà in cambio tre carte jolly.

Non è previsto alcun rimborso di carte jolly per le tre carte già presenti nell’elenco al momento del lancio di Timeless.

Quando uscirà Timeless?

Timeless sarà disponibile il 12 dicembre 2023 con l’uscita di I Khan di Tarkir su MTGArena. Le code classificate e di gioco saranno disponibili con questa uscita. Per festeggiare l’uscita di questo nuovo formato abbiamo pensato a degli eventi e delle promozioni, compresa una carta inedita di MTG Arena, Drago Senza Tempo, che i giocatori riceveranno nelle loro caselle di posta del gioco il 12 dicembre!

Il programma di lancio di Timeless è il seguente:

12 dicembre : Timeless verrà lanciato insieme a I Khan di Tarkir con code classificate al meglio di uno e al meglio di tre e una coda di gioco al meglio di uno.

: Timeless verrà lanciato insieme a I Khan di Tarkir con code classificate al meglio di uno e al meglio di tre e una coda di gioco al meglio di uno. 12-14 dicembre : Midweek Magic vedrà il formato Timeless e una busta premio addizionale di I Khan di Tarkir.

: Midweek Magic vedrà il formato Timeless e una busta premio addizionale di I Khan di Tarkir. 2-4 febbraio 2024: i giocatori potranno mettere alla prova i loro mazzi e ottenere buste in una Sfida metagame Timeless.

Come sarà il futuro di Timeless?

Non vediamo l’ora di scoprire che mazzi costruiranno i giocatori per Timeless mentre si forma e sviluppa il metagame. Nel 2024 e a seguire ci immaginiamo ci saranno più carte in Timeless man mano che vengono aggiunte nuove e potenti espansioni in MTG Arena. Terremo d’occhio l’impatto di queste nuove carte sul formato e limiteremo quelle che si rivelano essere eccessive. Stiamo anche valutando se creare un’espansione che sarebbe un’antologia di Timeless potrebbe essere interessante o eccessivo. Proprio come per gli eventi Historic senza carte bandite e Historic quasi senza carte bandite, non vediamo l’ora di scoprire cosa è più interessante per i giocatori.