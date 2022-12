Angeli demoniaci, unicorni pirata, maghi... magici? Beh, perché no?

Jumpstart, un formato super divertente e facile da imparare, approderà questa settimana su MTG Arena. Potrai mischiare, abbinare e scatenare il caos tra 46 tematiche diverse e 121 possibili elenchi di 20 carte in qualsiasi busta.

Se è la prima volta che senti parlare di questo nuovo prodotto, puoi scoprirne di più leggendo l’articolo introduttivo e la pagina del prodotto.

Giocare a Jumpstart su MTG Arena è semplice: accedi all’evento, scegli i pacchetti e gioca! Ecco come funziona.

Quando entri nell’evento, scegli una delle tre tematiche proposte, estrapolate dalle possibilità di cui abbiamo parlato sopra.

Dopo questa prima selezione, dovrai effettuare un’altra scelta tra tre tematiche più o meno nuove. Più o meno nuove significa che, anche se potresti ritrovarti con le stesse tematiche in entrambe le fasi di selezione, la maggior parte di esse contiene diversi elenchi possibili di carte (per saperne di più, consulta le liste dei mazzi della versione cartacea).

Dopo che avrai selezionato la seconda tematica, preparati al divertimento! Hai un mazzo di 40 carte (terre comprese) pronto per essere utilizzato. Ora non ti resta che giocare! Durante l’evento, potrai utilizzare i tuoi mazzi Jumpstart tutte le volte che vuoi e otterrai una carta ricompensa individuale rara Jumpstart come ricompensa per ciascuna delle prime due vittorie.

Se poi i vampiri ecologisti iniziano ad annoiarti, puoi sempre uscire dall’evento, rientrare e provare le terre arcobaleno, per esempio.

A proposito di terre, parliamo di come puoi ottenere quelle fantastiche terre base a tema. Al momento di selezionare le tematiche, se passi sopra le varie opzioni con il mouse potrai vedere la terra base inclusa.

Verificheremo in automatico quali terre sono già presenti nella tua collezione: se vedi un segno di spunta vicino alla terra, significa che hai già scelto questa tematica in passato e che possiedi già la relativa terra.

MTG Arena supporterà Jumpstart in inglese, portoghese brasiliano, francese, italiano, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e coreano*... e sì, anche phyrexian.

*Coreano supportato solo per PC con sistema operativo Windows.

Dettagli dell’evento Jumpstart

Disponibile: dal 16 luglio al 16 agosto

Quota d’iscrizione: 2000 oro o 400 gemme

Risultato evento: gioca quanto vuoi!

Ricompense:

2 a vittoria: 1 carta ricompensa individuale (CRI) rara Jumpstart

1a vittoria: 1 CRI rara Jumpstart

DOMANDE E RISPOSTE

Giocare a Jumpstart su MTG Arena e in versione cartacea è la stessa cosa?

Per quasi tutti gli aspetti sì. Abbiamo incluso tutte le tematiche, le carte nuove di Magic e lo stesso numero di liste possibili dei mazzi. Abbiamo cambiato 20 carte specifiche per questioni legati a potere, stile di gioco o aspetti tecnici. Puoi vederle qui.

Sarà possibile utilizzare le carte di Jumpstart in Historic?

Sì!

Sarà possibile creare le carte di Jumpstart?

Sì, ad eccezione delle terre base, che puoi ottenere solo partecipando all’evento. È possibile creare tutte le carte terra non base usando carte jolly della giusta rarità.

Posso giocare a Jumpstart contro i miei amici?

Proprio come per i formati Draft e Sealed, potrai esportare il mazzo di Jumpstart nella tua collezione e sfidare un amico usando la lista dei mazzi per giocare una sfida diretta con l’opzione a 40 carte.