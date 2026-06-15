Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes arriva su MTG Arena il 23 giugno, dando il via a un enorme programma di nuovi eventi che proseguirà fino ad agosto. Continua a leggere per avere qualche informazione sui formati nuovi e riproposti, modifiche degne di nota e per tutto il programma degli eventi! A meno che non venga indicato altrimenti, tutti gli eventi Limited avranno Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Brawl agonistico

Come già annunciato, aggiungeremo un nuovo formato Brawl agonistico con regole ed elenco delle carte bandite tutti suoi. Qui puoi leggere l’annuncio completo e giocare in prima persona con il nuovo formato a partire dall’uscita di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft premier

La nostra struttura di draft più popolare tornerà, mettendo i giocatori in pod da otto per draftare l’uno contro l’altro. Si terrà per la durata degli eventi di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft prendi due

Il draft prendi due è diventato un must dei lanci delle espansioni, poiché c’è un chiaro gruppo di giocatori che apprezza l’esperienza rapida del draft. L’idea è di mantenere il draft prendi due per tutta la durata dell’uscita dell’espansione.

Jump In! con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Con oltre 50 temi di Jumpstart, questo evento Jump In! è uno dei più grandi di sempre. In questo evento Jump In! troverai anche una nuova struttura dell’evento che premia in base alle vittorie e alle sconfitte, incoraggiando i giocatori a modificare i propri mazzi esplorando tutte le nuove carte dell’espansione. Inoltre abbiamo modificato le ricompense con l’obiettivo di dare più carte ricompensa individuali in base alle vittorie.

Quota d’iscrizione

1.000 oro

200 gemme

Ingresso Jump In!

Struttura degli eventi

Gioca fino a ottenere 2 vittorie o 3 sconfitte

Ricompense

0 vittorie: 1 carta rara

1 vittoria: 2 carte rare

2 vittorie: 2 carte rare + 1 carta non comune

Sfida Historic Pauper (nuovo)

Siamo molto contenti di quanto sia entusiasta la community per i nostri eventi Midweek Magic Historic Pauper da quando abbiamo aggiornato l’elenco delle carte bandite. Crediamo che questo formato sia pronto per un livello di competizione maggiore, quindi abbiamo creato un evento Sfida Historic Pauper con impianto agonistico che durerà un intero fine settimana! Questo evento richiederà un’iscrizione a pagamento e offrirà ricompense agonistiche in gemme e buste, come il Draft di Premier.

Draft tradizionale

Il Draft tradizionale al meglio delle tre partite userà una struttura prendi uno con otto giocatori per tutta la durata di questa uscita. Questo rispecchia il modo in cui l’espansione verrà giocata nei tornei competitivi della versione da tavolo.

Draft veloce

Concentrandosi sulle espansioni legali in Standard, questo draft con bot senza limite di tempo ruoterà tra Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, L’Eclissi di Lorwyn e Banditi di Crocevia Tonante nelle prossime nove settimane.

Sealed e Sealed tradizionale

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes non è un’espansione con fazioni, quindi sia il Sealed tradizionale che quello al meglio di uno torneranno alla loro normale configurazione.

Arena Direct (nuovo aggiornamento)

Con questa uscita aggiungeremo una nuova funzionalità per gli eventi di Arena Direct per cui potranno “esaurirsi” in base a un numero limitato di ingressi. Una volta raggiunto il limite di ingressi dell’evento, non potrai più partecipare e il relativo banner si sposterà in fondo alla schermata dell’evento, indicando che è esaurito. I giocatori già iscritti all’evento, avranno tempo fino alla fine dell’evento per terminare le proprie partite. Questo dovrebbe diminuire di molto la necessità di ricompense evento sostitutive.

Abbiamo anche aggiornato i nostri termini e condizioni riguardanti l’uso di account MTG Arena multipli da parte dei giocatori per partecipare agli eventi Arena Direct. Supportare più account è stato molto difficile e rallenta il pagamento dei premi. D’ora in poi, ogni giocatore potrà accedere agli eventi Arena Direct usando un solo account Wizards. Partecipare a un evento Arena Direct usando più account sarà proibito. Tale condotta comporterebbe una violazione delle regole di Direct e può portare al blocco di tutti i premi. Tuttavia i giocatori potranno comunque iscriversi a un evento quante volte vogliono usando un account Wizards.

Inoltre, aumenteremo la durata dei nostri eventi Arena Direct a partire da questa uscita per fornire maggiore accesso ai giocatori che faticano a partecipare nei fine settimana.

Draft Concorrente

I giocatori hanno superato le nostre aspettative con la loro partecipazione al primissimo Draft concorrente, quindi lo riporteremo in due settimane distinte durante Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. I giocatori avranno un'altra possibilità di ottenere il titolo di “Concorrente Draft” in questi eventi importanti.

Un nuovo Cube?

Abbiamo fatto un po’ di prove con un nuovo evento per il formato Cube che arriverà nelle ultime tre settimane dell’uscita di questa espansione. Ancora non siamo pronti a dare tutti i dettagli, ma possiamo dire che:

Ricorda qualcosa di vecchio per fare qualcosa di nuovo.

Sarà il nostro evento Cube più grande di sempre, ma non più importante degli altri eventi Cube.

Avrà varie meccaniche e temi mai sfruttati nei cube di MTG Arena.

Draft flashback

Durante le ultime quattro settimane dell’uscita dell’espansione, faremo tornare i seguenti formati draft in cui i giocatori potranno buttarsi. Ogni evento userà la struttura Draft di Premier.

Aetherdrift

Duskmourn: La Casa degli Orrori

Ai Confini dell’Eternità

La Guerra della Scintilla

Calendario completo degli eventi

Draft premier

23 giugno-10 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Flashback Draft premier

23 giugno–1 luglio: Bloomburrow

14–20 luglio: Aetherdrift

21–27 luglio: Duskmourn: La Casa degli Orrori

28 luglio–3 agosto: Ai Confini dell’Eternità

4–10 agosto: La Guerra della Scintilla

Sealed

23 giugno–20 luglio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al meglio di uno

Draft tradizionale

23 giugno – 10 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al meglio di tre

Sealed tradizionale

23 giugno – 6 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al meglio di tre

Draft prendi due

23 giugno-10 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft veloce

17 giugno–1 luglio: Bloomburrow

2–11 luglio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

12–20 luglio: L’Eclissi di Lorwyn

21–30 luglio: Banditi di Crocevia Tonante

31 luglio-10 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Eventi delle Qualificazioni al Campionato Arena

Formato di luglio: Sealed

4 luglio: Qualifier Play-In al meglio di uno

10 luglio: Qualifier Play-In al meglio di tre

13-14 luglio: Fine settimana Qualifier

Arena Direct

30 giugno – 5 luglio: Arena Direct per le confezioni di Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (scorte limitate)

(scorte limitate) 17–26 luglio: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 31 luglio–2 agosto: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™

Cube da annunciare

21 luglio-10 agosto

Draft Concorrente

7–13 luglio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

4–9 agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Sfida metagame

3–5 luglio: Sfida metagame Pioneer

17–19 luglio: Sfida metagame Standard

31 luglio–2 agosto: Sfida metagame Historic

Midweek Magic

23–24 giugno: Brawl

30 giugno–1 luglio: Partenza lenta Standard

7–8 luglio: Fondamenti di Magic: The Gathering + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

+ | 14–15 luglio: Momir

21–22 luglio: Sfida di costruzione del mazzo Brawl

28–29 luglio: Historic Pauper

4–5 Agosto: Draft con bot di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Altri eventi