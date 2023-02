Wizards of the Coast

Esiste una sola, gloriosa verità, scolpita nel cuore dei fedeli: tutto diverrà uno. E la magnificenza della perfezione artificiale e inorganica sarà presto completata, poiché Phyrexia: Tutto Diverrà Uno arriva su MTG Arena.

Collezionare Phyrexia: Tutto Diverrà Uno su MTG Arena

Prendi parte assieme a noi all’estasi dell’armonia! Se ti sono piaciuti i trattamenti Phyrexiani che abbiamo mostrato per la versione cartacea, sarai felice di sapere che potrai collezionare la maggior parte di quegli stessi trattamenti anche in MTG Arena, attraverso il negozio del gioco o la partecipazione agli eventi di benvenuto a Phyrexia, a partire dal 7 febbraio con Completamente in Minoranza.

Programma dei prossimi eventi di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Gli eventi saranno aperti dalle 8:00 PT e chiuderanno le nuove iscrizioni alle 8:00 PT (8:00 UTC fino al 12 marzo, poi 7:00 UTC) nelle date indicate, a meno che non sia diversamente specificato. Per un elenco completo dei prossimi eventi, apri la pagina degli eventi di MTG Arena!

Sealed: 7 febbraio - 3 marzo

Sealed tradizionale: 7 febbraio - 3 marzo

Draft premier: 7 febbraio - 18 aprile

Draft tradizionale: 7 febbraio - 18 aprile

14-16 febbraio: Sealed fittizio di Midweek Magic

Draft veloce: 17 febbraio - 2 marzo

Liste di carte e temi delle buste di Jumpstart di Phyrexia: Meccaniche di Tutto Diverrà Uno su MTG Arena

Per ulteriori informazioni, consulta l’articolo principale delle meccaniche di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Tossico e segnalini veleno

Un giocatore a cui viene inflitto danno da combattimento da una creatura con tossico ottiene anche segnalini veleno pari al valore totale di tossico di quella creatura.

Le creature con tossico avranno un marchio che ne indica anche il valore di tossico (cioè quanti segnalini veleno vengono assegnati a quel giocatore quando gli viene inflitto danno da combattimento) per far in modo che quella informazione rimanga ben visibile.

È importante ricordare che tossico causa un effetto addizionale. Le creature con tossico infliggono danno da combattimento e in più assegnano segnalini veleno ai giocatori, e il valore di tossico di una creatura e la sua forza non sono necessariamente collegati.

Dai +1/+1 a una creatura con tossico 1? Il suo valore di tossico sarà (comunque) 1. Esistono anche alcune specificità per tossico, ad esempio il fatto che si applica solo ai giocatori a cui viene inflitto danno da combattimento, ma puoi sempre passare il mouse sul testo di richiamo della carta (o toccarlo, su dispositivo mobile).

Corrotto

Corrotto è una nuova parola per definire un’abilità con cui vengono identificate abilità che verificano se un avversario ha tre o più segnalini veleno. Su MTG Arena, le carte con corrotto hanno un marchio che serve sia a rappresentare la parola per definire un’abilità sia a tenere conto dei segnalini veleno necessari a un avversario per utilizzare le abilità corrotto.

Man mano che il tuo avversario riceve segnalini veleno, il marchio sulle carte in mano e sul campo di battaglia si aggiornerà per rispecchiare il suo attuale stato di corruzione, indicato da tre diversi segnalini veleno di un opportuno color verde tossico.

Proliferare

Scegli un qualsiasi numero di permanenti e/o giocatori, poi metti su ognuno un altro segnalino di ogni tipo che hanno già.

Quando proliferi su MTG Arena, il gioco selezionerà automaticamente i bersagli in base al tipo di segnalini di cui disponi e ti chiederà di confermare la selezione prima di renderla definitiva. Ad esempio, sceglierà automaticamente di far proliferare i segnalini veleno dei tuoi avversari, i segnalini olio sui permanenti che controlli, ma non i tuoi segnalini veleno.

Se un giocatore o un permanente ha più di un tipo di segnalino, ricorda che, secondo il testo di richiamo, proliferare ne assegna un altro di ogni tipo che ha già; non puoi fargli avere solo un tipo di segnalino che ha già e non gli altri.

Note aggiuntive

La visualizzazione dei planeswalker completati in pila è cambiata per tenere conto del giocatore che paga punti vita. Ad esempio, lanciare Jace, la Mente Perfezionata per 2U e 2 punti vita fa sì che Jace mostri una fedeltà pari a 3 in pila, invece che pari a 5.

Fai attenzione quando infliggi danni all’Annientatore di Phyrexia e alla Vendicatrice di Phyrexia! MTG Arena ti chiederà se vuoi passare all’assegnazione manuale del danno da combattimento se ci sono più modi legali per assegnare il danno: non dare per scontato che l’assegnazione predefinita sia quella che desideri!

Altri miglioramenti e funzionalità

Oltre all’espansione di carte, vogliamo evidenziare alcune modifiche degne di nota, miglioramenti e correzioni di errori che i giocatori possono aspettarsi il 7 febbraio:

Musica per le tue orecchie : puoi di nuovo ascoltare altre fonti di audio mentre giochi su dispositivi mobili iOS!

: puoi di nuovo ascoltare altre fonti di audio mentre giochi su dispositivi mobili iOS! Nulla va sprecato, nulla va desiderato : ci sono diverse correzioni di errori relative al modo in cui la Gestione mazzi gestisce le Distese; in particolare, sarai in grado di salvare i mazzi Brawl Historic incolori usando le Distese e di modificare il numero di Distese nel tuo mazzo usando la funzionalità Suggerisci terre.

: ci sono diverse correzioni di errori relative al modo in cui la Gestione mazzi gestisce le Distese; in particolare, sarai in grado di salvare i mazzi Brawl Historic incolori usando le Distese e di modificare il numero di Distese nel tuo mazzo usando la funzionalità Suggerisci terre. Coordinamento dei colori : i simboli di mana mostrati sulle scatole del mazzo ora gestiscono correttamente i mazzi incolori e dovrebbero funzionare meglio nell’abbinare i colori effettivamente utilizzati dal tuo mazzo quando si considerano carte ibride, terre multicolori, e simili.

: i simboli di mana mostrati sulle scatole del mazzo ora gestiscono correttamente i mazzi incolori e dovrebbero funzionare meglio nell’abbinare i colori effettivamente utilizzati dal tuo mazzo quando si considerano carte ibride, terre multicolori, e simili. Dev’essere la tua prima volta da queste parti: il pannello degli eventi ora sarà evidenziato quando vengono aggiunti nuovi eventi.

Le note complete della patch saranno disponibili al termine della manutenzione.

Tutto Diverrà Uno

Ascolta solo armonia. Ammira solo gloria. Pronuncia solo verità. Phyrexia: Tutto Diverrà Uno sarà disponibile su MTG Arena il 7 febbraio 2023! Tieni d’occhio la nostra pagina sullo stato per scoprire le novità e gli aggiornamenti sul completamento, e sintonizzati sul nostro blog degli annunci settimanali di MTG Arena per non perderti gli ultimi aggiornamenti sulle offerte e sugli eventi di gioco.