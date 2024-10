Strade di Nuova Capenna

Ti diamo il benvenuto a Strade di Nuova Capenna, dove tutto e tutti sono affari di famiglia. Hai visto le carte, hai letto le storie, e a partire dalla prossima settimana potrai entrare in azione quando lo sfarzo e il glamour faranno il loro ingresso su MTG Arena.

Meccaniche

È risaputo che tutto è possibile se hai i contatti che contano, e si dà il caso che noi conosciamo un tizio con tutte le giuste connessioni. In strada si vocifera che, se vuoi sapere come funzionano davvero le cinque famiglie, Matt Tabak sia l’uomo che fa al caso tuo. Se invece sei alla ricerca di qualche anteprima in più sullo stile che queste meccaniche avranno su MTG Arena, sei nel posto giusto.

Per diventare qualcuno non basta sapere come fare, ma è necessario anche avere l’aspetto di chi ha successo... e su un piano sensazionale come quello di Nuova Capenna ti accorgerai ben presto dello stile che le abilità di ognuna delle cinque famiglie mettono sul tavolo. Ad esempio, quando lanci una carta degli Intermediari che fornisce un segnalino scudo, saprai con quale famiglia hai a che fare.

Nascondiglio

Meccanica datata nella versione cartacea ma nuova su MTG Arena, nascondiglio userà la finestra del browser come altre abilità che ti permettono di guardare una carta o passare in rassegna il tuo grimorio. La carta che scegli verrà esiliata e apparirà “nascosta” sotto la carta che ha innescato l’abilità.

Segnalini “soglia”

Nessuno riesce a farcela da solo a Nuova Capenna, perciò è buona idea ricordarsi sempre chi è che ti copre le spalle. Abbiamo aggiunto un nuovo marchio “soglia” per rendere più agevole individuare le carte che interagiscono con altre carte. Ad esempio, se sei un Coccodrillo delle Fognature e vorresti sapere se ci sono cinque o più valori di mana tra le carte nel tuo cimitero, beh... in quel caso è meglio non far attendere troppo il coccodrillo mentre verifichi, perciò abbiamo reso l’informazione facile da scovare. Questi marchi mostrano il valore attuale e il valore soglia, hanno un bordo dinamico che si illumina un po’ alla volta a seconda del valore attuale, e sarà del tutto illuminato quando la soglia viene raggiunta o superata.

Useremo questo marchio su vecchie carte che presentano meccaniche di tipo soglia, non soltanto sui Coccodrilli delle Fognature e i loro amichetti. Devozione è un esempio, oppure le carte con un segnalino compagnia.

Interazioni di TAP automatico

Un’altra cosa che ci teniamo a sottolineare è il modo in cui il TAP automatico interagisce con le pedine Tesoro. Come regola generale, il TAP automatico sacrificherà una pedina Tesoro in cambio di mana per pagare un costo di abilità se c’è un vantaggio aggiuntivo nel farlo. Un esempio è l’abilità attivata dell’Esemplare di Modernità. Se sacrificare una pedina Tesoro farà sì che vengano spesi esattamente tre colori di mana (e quindi, l’Esemplare di Modernità ottiene un segnalino +1/+1 invece di +1/+1 fino alla fine del turno), questo è quel che farà il TAP automatico.

Come sempre, puoi TAPpare manualmente il tuo mana quando richiesto se non ti piace la soluzione del TAP automatico, ad esempio se vuoi rinunciare al segnalino +1/+1 e risparmiare una pedina Tesoro.

Altri modi per acquistare buste

Per Strade di Nuova Capenna stiamo ampliando le modalità di acquisto delle buste. Oltre a usare le gemme come in passato, potrai utilizzare l’oro per acquistare sia le buste di Strade di Nuova Capenna che le buste Mitiche.

Inoltre, è un’opzione che metteremo presto a disposizione per tutte le espansioni!

Strade di Nuova CapennaBuste in negozio

1 busta: 200 gemme o 1000 oro

3 buste: 600 gemme o 3000 oro

6 buste: 1200 gemme o 6000 oro

15 buste: 3000 gemme o 15.000 oro

45 buste: 9000 gemme o 45.000 oro

90 buste: 18.000 gemme o 90.000 oro

Strade di Nuova CapennaBuste Mitiche

1 busta Mitica: 260 gemme o 1300 oro

10 buste Mitiche: 2600 gemme o 13.000 oro

... e molto altro!

Naturalmente, Strade di Nuova Capenna è ben più che carte e meccaniche: non bisogna dimenticare tutti i modi in cui è possibile giocarle! Parliamo di Sealed e Draft, ma anche dei nuovi pacchetti Grande Salto!, inclusi i primi pacchetti da tre colori, uno per ogni famiglia. Troverai tutto ciò che ti aspetteresti da un’espansione di carte Standard e alcune nuove opzioni, come le buste Mitiche, disponibili all’acquisto in negozio.

A tal proposito... abbiamo già parlato del nuovo formato?

Presentazione di Explorer

Le cose importanti

Explorer è un formato Constructed senza rotazione e fedele alla versione da tavolo, e usa tutte le carte legali in Pioneer disponibili su MTG Arena. Apri l’Hub dei formati per ulteriori informazioni su Pioneer.

Avrà le stesse code ed eventi Constructed disponibili per Standard.

Inizierà con lo stesso elenco di carte bandite di Pioneer, ma potremmo gestirlo separatamente (ulteriori dettagli più avanti).

Sarà disponibile su MTG Arena per la costruzione dei mazzi con l’aggiornamento di gioco disponibile oggi, 21 aprile.

Preparare la strada per Pioneer

È ufficiale! A partire da Strade di Nuova Capenna, il nostro nuovo formato senza rotazione e fedele alla versione da tavolo, che al momento abbiamo ribattezzato Explorer, sarà disponibile su MTG Arena. Chi ha giocato nei recenti eventi di Midweek Magic “Ciò che è Scritto”, avrà già preso familiarità con le caratteristiche principali di Explorer: un formato Constructed senza rotazione che usa tutte le carte dei formati da tavolo e legali in Pioneer che sono disponibili su MTG Arena. Considera tutto questo come la prima tappa del nostro viaggio verso Pioneer: un giorno Explorer verrà “mandato in pensione” come formato e lo chiameremo semplicemente... Pioneer (sulla falsariga del formato Classic che è diventato Vintage su Magic Online).

Explorer sarà disponibile in incontri a partita singola o al meglio delle tre partite, sia per gli incontri classificati che non classificati, in eventi Constructed in formato Explorer e in eventi speciali come l’imminente Sfida metagame Explorer.

Se sembra tutto molto simile a quanto è già presente per il gioco Standard Constructed, è perché in effetti è così! Abbiamo in programma di supportare Explorer allo stesso modo, il che significa anche che gli incontri classificati di Explorer contribuiranno al tuo rango Constructed e potrai guadagnare punti Play-In attraverso i classici eventi Constructed di Explorer. Explorer sarà presente anche in alcuni dei prossimi tornei, perciò non dimenticare di dare un’occhiata all’annuncio di eventi Premier su MTG Arena per saperne di più sul sistema degli eventi Premier su MTG Arena!

E se non sai dove mettere tutti questi mazzi nella tua collezione, buone notizie! Con il lancio di Explorer, aumenteremo anche la capacità massima dei mazzi a 100.

Dunque, come pensiamo di completare la transizione da Explorer a Pioneer?

Il nostro obiettivo si riassume nella frase “tutte le carte di Pioneer che contano” e quando finalmente abbracceremo il nome Pioneer su MTG Arena, dovremmo trovarci nella situazione in cui i mazzi che vuoi giocare saranno disponibili. Aggiungeremo le carte in modo graduale, a partire dalla fine di questa estate con l’Antologia Historic VI, che includerà carte sia per il gioco Historic che Explorer.

Ci teniamo a sottolineare che per arrivare a supportare del tutto Pioneer su MTG Arena serviranno diversi anni. “Tutte le carte che contano” significa che lavoreremo per includere tutte le carte che vengono regolarmente giocate nei mazzi di Pioneer, più o meno nello stesso modo in cui Vintage su Magic Online non contiene ogni creatura 2/2 per due mai stampata, ma contiene tutte le carte necessarie per restituire una versione fedele al formato Vintage cartaceo.

Ci sono anche molte carte di espansioni legali in Pioneer pensate per formati Limited o multiplayer che non sono rilevanti per il gioco Constructed o che sono diventate obsolete dopo che è stata resa disponibile una versione migliore della carta. Carte simili, così come carte che presentano un alto costo di sviluppo ma che non hanno molta giocabilità nel formato Pioneer, non sono esattamente in cima alle nostre priorità. Mai dire mai, ma a guidare le nostre priorità per quanto riguarda l’introduzione delle carte sarà ciò che vediamo nel metagame in Pioneer Constructed.

E ora passiamo all’elenco delle carte bandite. Abbiamo in programma di seguire l’elenco delle carte bandite di Pioneer, ma potrebbero esserci dei momenti in cui una carta diventa problematica in Explorer a causa delle attuali differenze negli insiemi di carte. Se dovesse accadere, la carta non verrà ribilanciata o sospesa, ma sarà bandita.

Il ribilanciamento e la sospensione delle carte sono strumenti che utilizziamo per i formati esclusivamente digitali come Historic e Alchemy. Explorer è pensato per rispecchiare un formato da tavolo, quindi una carta sarà giocabile o sarà bandita. Se una carta è bandita in Explorer, seguirà la stessa politica per le carte bandite in Standard, Historic o Alchemy: i giocatori riceveranno carte jolly equivalenti al numero di carte nella loro collezione per cui non hanno già ricevuto un rimborso in carte jolly (ad esempio, carte bandite in più formati in momenti diversi).

Alla fine, mentre ci avviciniamo a Pioneer, prevediamo che le carte bandite specificamente in Explorer torneranno a essere giocabili man mano che riallineeremo l’elenco delle carte bandite in modo che corrisponda alla versione da tavolo; tuttavia, ciò non influisce sulla nostra politica di rimborso delle carte jolly. Con il lancio di Explorer, al momento non abbiamo intenzione di bandire altre carte.

Accidenti, ci siamo. Dovremmo aver coperto tutte le parti importanti, ma se ci è sfuggito qualcosa ti invitiamo a sintonizzarti su Weekly MTG questo pomeriggio, a partire dalle 14:30 PT, per la nostra diretta streaming sugli annunci mensili e la sessione di domande e risposte.

Eventi Premier su MTG Arena

Nel caso te lo fossi perso, oggi abbiamo annunciato i nostri piani per rinnovare il gioco agonistico su MTG Arena sia con nuovi eventi che con strutture di ricompensa aggiornate. Sebbene l’annuncio contenga molte novità entusiasmanti, uno dei cambiamenti più importanti che volevamo evidenziare è l’aggiunta degli eventi Qualifier Play-In.

Per chi adora la sfida delle preselezioni, l’opzione sarà ancora disponibile, e ora sarà anche possibile per i giocatori di dimostrare le loro abilità e ottenere un posto in un fine settimana Qualifier attraverso un evento di un giorno di gioco aperto. Non tutti sono in grado di dedicare il tempo necessario per raggiungere e rimanere in cima al gioco classificato Mitico, e volevamo garantire che quei giocatori avessero comunque a disposizione una via praticabile per raggiungere il livello più alto di eventi Premier di Magic.

Se vuoi saperne di più sugli eventi Qualifier Play-In, sui Campionati Arena quadrimestrali e sul loro montepremi di 200.000 dollari, o su come qualificarti per un Pro Tour designato attraverso il gioco digitale, puoi leggere l’articolo dell’annuncio per intero!

Aggiornamenti sulla struttura delle ricompense degli eventi

Il lancio di Strade di Nuova Capenna porterà con sé anche qualche modifica ad alcune delle nostre ricompense evento, in particolare per quanto riguarda i classici eventi Constructed e Draft tradizionale.

Aggiornamenti alle ricompense degli eventi Constructed

Per prima cosa, i nostri classici eventi Constructed si riferiscono agli eventi di gioco che sono sempre disponibili per la maggior parte dei nostri formati Constructed permanenti (Standard, Alchemy, Historic e presto Explorer). Questi sono separati dai nostri eventi a rotazione come Singleton o Pauper, e dalle nostre code di gioco che non hanno costi di iscrizione né ricompense aggiuntive oltre a quelle guadagnate con il gioco normale (ricompense vittoria missioni, giornaliere e settimanali).

Per questi eventi Constructed sono ora previste quote d’iscrizione più alte, ma anche ricompense maggiori, che sostituiscono le carte ricompensa individuali (CRI) e l’oro con gemme e buste. Questo consentirà ai giocatori di costruire la propria collezione tramite il gioco Constructed in modo più rapido e affidabile di quanto avrebbero potuto fare in precedenza. Tali eventi garantiranno anche punti Play-In, offrendo dunque ai giocatori un altro modo per accedere agli eventi Premier di Magic.

A causa di queste modifiche, ciò significa anche che tutti gli eventi Constructed in corso termineranno con l’aggiornamento di gioco di Strade di Nuova Capenna,perciò assicurati di completare gli eventi attivi prima dell’inizio del periodo di manutenzione, il 28 aprile! Qui di seguito puoi trovare le nuove strutture:

Partita singola (es.: “evento Alchemy”) Al meglio delle tre partite (es.: “evento Alchemy tradizionale”) Quota d’iscrizione: 2500 oro o 375 gemme Quota d’iscrizione: 5000 oro o 750 gemme Durata evento: 7 vittorie o 3 sconfitte Durata evento: 5 incontri 0 vittorie: 25 gemme 0 vittorie: 50 gemme e 1 busta 1 vittoria: 50 gemme 1 vittoria: 100 gemme e 1 busta 2 vittorie: 75 gemme e 1 busta 2 vittorie: 150 gemme e 2 buste 3 vittorie: 200 gemme e 1 busta 3 vittorie: 600 gemme e 2 buste 4 vittorie: 300 gemme e 1 busta 4 vittorie: 800 gemme e 2 buste 5 vittorie: 400 gemme e 2 buste 5 vittorie: 1000 gemme, 3 buste e 4 punti Play-In 6 vittorie: 450 gemme e 2 buste 7 vittorie: 500 gemme, 3 buste e 1 punto Play-In

Per gli eventi Alchemy, le buste saranno dell’espansione Alchemy più recente.

Per gli eventi Historic, le buste saranno delle espansioni rimosse.

Per gli eventi Standard, le buste saranno dell’espansione Standard più recente.

Draft tradizionali

Le modifiche in questo caso sono abbastanza semplici: volevamo ridurre le caratteristiche più pesanti della struttura delle ricompense. Inoltre, abbiamo incorporato i punti Play-In. La struttura delle ricompense aggiornata è la seguente:

Quota d’iscrizione: 10.000 oro o 1500 gemme (senza modifiche)

Durata evento: 3 incontri (senza modifiche)

0 vittorie: 100 gemme e 1 busta (in precedenza 0 gemme e 1 busta)

1 vittoria: 250 gemme e 1 busta (in precedenza 0 gemme e 1 busta)

2 vittorie: 1000 gemme e 3 buste (in precedenza 1000 gemme e 4 buste)

3 vittorie: 2500 gemme, 6 buste e 2 punti Play-In (in precedenza 3000 gemme e 6 buste)

Miglioramenti generali

Mazzi sgargianti

Da quando abbiamo introdotto la possibilità di assegnare elementi cosmetici a ogni mazzo, abbiamo migliorato la pagina dei dettagli del mazzo per rendere più agevole consultare l’analisi delle informazioni sulle carte senza dover scorrere. E oltre al glamour dorato di Nuova Capenna, alcuni dei nostri avatar disponibili in precedenza saranno ora disponibili all’acquisto nel negozio per chiunque cerchi uno stile più “vecchia scuola”.

Conta fino a dieci

Puoi dire addio ai giorni noiosi in cui potevi aprire le buste solo in multipli di uno o dieci. A partire da Strade di Nuova Capenna, potrai aprirne un qualsiasi numero compreso tra uno e dieci con l’opzione “Apri tutto”. Non dovrai più aspettare di aprirle una per volta o attendere quel dieci perfetto.

Progressi nello Scrigno

A proposito di numeri che cadono nel mezzo, la tua percentuale attuale per lo Scrigno adesso sarà sempre visibile. Troverai i tuoi progressi attuali insieme ai conteggi delle carte jolly.

Il piano nuovo

Grattacieli splendenti e strade scintillanti brillano di opportunità, creando allo stesso tempo molte ombre da cui operare. Strade di Nuova Capenna farà il suo sgargiante debutto su MTG Arena giovedì prossimo, 28 aprile. Puoi dare una prima occhiata all’azione martedì 26 aprile, quando i tuoi creatori di contenuti e streamer preferiti sceglieranno da che parte stare e si lanceranno in combattimento durante il nostro evento di accesso anticipato. Come sempre, seguici su Twitter su @MTG_Arena per gli ultimi aggiornamenti e le informazioni sugli orari di manutenzione programmata, perché su queste strade è meglio non farsi cogliere impreparati...

Grazie per averci seguito fin qui, ci vediamo nel gioco!