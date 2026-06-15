6月23日に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』がMTGアリーナへやってきます。８月まで続くイベント盛りだくさんのシーズンをお楽しみください。ここでは、新旧さまざまなイベントの概要や注目ポイント、イベント一覧をお届けします！なお特記がない限り、以下に記載するリミテッドのイベントはすべて『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』を用いるものとなります。

競技ブロール

以前お伝えした通り、独自のルールと禁止カードリストを持つ「競技ブロール」が新たに導入されました。公式発表はこちらです。ぜひ『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のリリースにともない始まるこの新たなフォーマットをプレイしてみてください。

プレミア・ドラフト

８人でドラフトを行う人気の形式が再びやってきます。このイベントは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』シーズンを通して開催されます。

ピック２・ドラフト

ピック２・ドラフトはすっかりセットごとの定番イベントになり、この手軽に楽しめるドラフトはしっかりとプレイヤー層を集めています。ピック２・ドラフトは、シーズンを通して開催予定です。

ジャンプイン！：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

50種類を超えるジャンプスタート・テーマが用意される「ジャンプイン！」イベントは、セットごとの一大イベントの１つです。今回の「ジャンプイン！」イベントは勝敗の数で報酬が決まる形式になっており、繰り返し挑戦してさまざまなデッキを試し、新カード満載の大型セットの探検をお楽しみいただけます。また報酬内容も更新され、勝利数に応じて個別カード報酬が授与されます。

参加費

1,000ゴールド

200ジェム

「ジャンプイン！」参加券

イベント形式

２勝するか３敗するまでプレイできます

報酬

０勝：レア・カード１枚

１勝：レア・カード２枚

２勝：レア・カード２枚＋アンコモン・カード１枚

ヒストリック・パウパー・チャレンジ（New）

禁止カード・リストを更新して以来、「ミッドウィーク・マジック：ヒストリック・パウパー」のイベントが盛り上がっていることを私たちも嬉しく思います。このフォーマットはより競技志向の舞台も用意できると私たちは判断したため、１週間にわたる競技志向のイベント「ヒストリック・パウパー・チャレンジ」を開催します。このイベントでは、プレミア・ドラフトのように参加費を支払ってジェムやパックの報酬獲得を目指します。

マッチ・ドラフト

シーズンを通してBO3で行われるマッチ・ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行われる形式と同じです。

クイック・ドラフト

スタンダード範囲のセットを使用しBot相手に行う時間制限のないドラフトは、今後の７週間で『ブルームバロウ』、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』、『ローウィンの昏明』『サンダー・ジャンクションの無法者』とローテーションしていきます。

シールドとマッチ・シールド

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では陣営シールドがなく、通常BO3のマッチ・シールドとBO1のシールドが開催されます。

アリーナ・ダイレクト（新規アップデート）

今回のセットでは、アリーナ・ダイレクトに新たな機能を追加します。参加者数に制限を設け、「受付終了」となる場合があります。参加者数の上限に達したイベントは以降プレイヤーの参加を受け付けなくなり、イベントバナーが画面の下部へ移動し、そのイベントの受付が終了したことが示されます。参加済みのイベントについては、イベント開催期間中に最後までプレイできます。この更新により、イベント報酬が代替品になるケースを大幅に減らせるでしょう。

あわせて利用規約についても、複数のMTGアリーナ・アカウントを用いてアリーナ・ダイレクトに参加するプレイヤーに関する内容の更新を行います。複数アカウントへの対応は大きな課題となっており、スムーズな賞品授与の妨げになっています。そのため今後、アリーナ・ダイレクトへの参加はプレイヤー１人につき１つのウィザーズ・アカウントのみとさせていただきます。複数のアカウントで同じ「アリーナ・ダイレクト」イベントに参加するのは禁止となります。それはアリーナ・ダイレクトの規則違反となり、賞品の授与が取り消される場合もあります。同一のウィザーズ・アカウントを用いれば、引き続きイベントへの複数回参加はできます。

加えて、今回からアリーナ・ダイレクトの開催期間を拡大し、週末の参加が難しいプレイヤーも参加しやすいようにします。

コンテンダー・ドラフト

先日初開催されたコンテンダー・ドラフトの参加者数は、私たちの期待を超えるものでした。そこで『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』シーズンでは、２回開催する予定です。豪華賞品が用意されるこのイベントで、再び「ドラフト競合者」の称号を得るチャンスがやってきます。

新しいキューブ・イベント？

私たちは現在、新たなキューブ・イベントの作成に取り組んでいます。そのイベントは今シーズンの最後の３週間の間に開催予定です。まだ詳細をお伝えする準備は整っていませんが、現時点で言えることを以下にお伝えします。

「故きを温ねて新しきを知る」ものとなります。

史上最大規模のキューブでありながら、他のキューブよりも大きいということもありません。

これまでMTGアリーナのキューブで扱われていないメカニズムやテーマが登場します。

フラッシュバック・ドラフト

今シーズンの最後の４週間には、以下のドラフトが再び開催されます。各イベントとも、プレミア・ドラフトの形式で行われます。

『霊気走破』

『ダスクモーン：戦慄の館』

『久遠の終端』

『灯争大戦』

イベントカレンダー

プレミア・ドラフト

6月23日～8月10日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

フラッシュバック・リミテッド

6月23日～7月1日： 『ブルームバロウ』

7月14～20日： 『霊気走破』

7月21～27日： 『ダスクモーン：戦慄の館』

7月28日～8月3日： 『久遠の終端』

8月4～10日：『灯争大戦』

シールド

6月23日～7月20日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』（BO1）

マッチ・ドラフト

6月23日～8月10日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』（BO3）

シールド

6月23日～8月6日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』（BO3）

ピック２・ドラフト

6月23日～8月10日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

クイック・ドラフト

6月17日～7月1日： 『ブルームバロウ』

7月2～11日： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

7月12～20日： 『ローウィンの昏明』

7月21～30日： 『サンダー・ジャンクションの無法者』

7月31日～8月10日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

アリーナ・チャンピオンシップ予選

７月のフォーマット：シールド

7月4日：予選プレイイン（BO1）

7月10日：予選プレイイン（BO3）

7月11～12日：予選ウィークエンド

アリーナ・ダイレクト

6月30日～7月5日：アリーナ・ダイレクト（コレクター・ブースターボックス）： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 （参加者数に上限あり）

（参加者数に上限あり） 7月17～26日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

7月31日～8月2日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）：『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』

後日発表予定のキューブ・イベント

7月21日～8月10日

コンテンダー・ドラフト

7月7～13日： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

8月4～9日：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

メタゲーム・チャレンジ

7月3～5日：メタゲーム・チャレンジ：パイオニア

7月17～19日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード

7月31日～8月2日：メタゲーム・チャレンジ：ヒストリック

ミッドウィーク・マジック

6月23～24日：ブロール

6月30日～7月1日：スロースタート・スタンダード

7月7～8日： 『ファウンデーションズ』 + 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

+ 7月14～15日： モミール

7月21～22日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）

7月28～29日：ヒストリック・パウパー

8月4～5日：Botドラフト：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

その他のイベント