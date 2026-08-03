『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズンのイベント一覧
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は、8月11日にMTGアリーナへやってきます。９月の次セットまで続くイベント満載のシーズンが開幕します。ここでは、新旧さまざまなイベントの概要や注目ポイント、イベント一覧をお届けします！なお特記がない限り、以下に記載するリミテッドのイベントはすべて『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』を用いるものとなります。
プレミア・ドラフト
８人でドラフトを行う人気の形式が再びやってきます。このイベントは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズンを通して開催されます。
ピック２・ドラフト
ピック２・ドラフトはセットごとの定番イベントになり、この手軽に楽しめるドラフトはしっかりとプレイヤー層を集めています。ピック２・ドラフトは、シーズンを通して開催予定です。
マッチ・ドラフト
シーズンを通してBO3で行われるマッチ・ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行われる形式と同じです。
クイック・ドラフト
スタンダード範囲のセットを使用しBot相手に行う時間制限のないドラフトは、今後『ダスクモーン：戦慄の館』、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』、『ストリクスヘイヴンの秘密』、『イクサラン：失われし洞窟』とローテーションしていき、最後に『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』へ帰ってきます。
シールドとマッチ・シールド
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』では陣営シールドがなく、通常BO3のマッチ・シールドとBO1のシールドが開催されます。
プレミア・ミックス・ドラフト
混沌を味わえるMTGアリーナの人気フォーマット「ミックス・ドラフト」再び！８人で行うこのドラフトでは、MTGアリーナ内のあらゆるカードが収録された特別なパック３個を用います。広大なカードプールから、これまでにないシナジーを見つけてみてください。
ウェルカム・デッキ戦（New）
私たちは長年にわたり、ユニバースビヨンド・セットをきっかけにMTGアリーナを始めた新規プレイヤー向けのイベントを模索してきました。このイベントでは、構築済みのウェルカム・デッキ２種類を用いてお好きなだけ対戦をお楽しみいただけます。参加費もなく豪華賞品を懸けたイベントでもないため、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』からの新規プレイヤーの第一歩におすすめです。
アリーナ・ダイレクト
今シーズンは、数量限定の『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターボックスやプレイ・ブースターボックスを賞品とするアリーナ・ダイレクトが、賞品在庫がなくなるまで開催されます。普段より１週間早い8月14日から、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターボックスを懸けたアリーナ・ダイレクトが始まります。
加えて、期間限定で 『霊気走破』プレイ・ブースターボックスや『機械兵団の進軍』セット・ブースターボックスを懸けたアリーナ・ダイレクトも開催されます。
リミテッド・オープン：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』（New）
最大2,000ドルの賞金を獲得できる競技志向のドラフト・イベントで、腕試しをしましょう！人気の「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」イベントに近い形式のこのイベントは、「第１ドラフト」と「第２ドラフト」の２つで構成されています。開催される週末を通して、何度でも挑戦できます。なおこのイベントは「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」ではありませんので、ご注意ください。
パワー・キューブ
王にふさわしい新たなカードを携えて、パワー・キューブが帰ってきます。さらにキューブ・プライズ・パックからも新規カードが出現します！9月8～28日の３週間にわたって行われるパワー満載のマジックをお楽しみに。
フラッシュバック・ドラフト
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズン最後の数週間には、以下のドラフト環境を再びお楽しみいただけます。各イベントとも、プレミア・ドラフトの形式で行われます。
- 『指輪物語：中つ国の伝承』
- 『モダンホライゾン３』
- 『団結のドミナリア』
- 『サンダー・ジャンクションの無法者』
イベントカレンダー
プレミア・ドラフト
- 8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
フラッシュバック・ドラフト
- 8月25日～9月7日：『指輪物語：中つ国の伝承』
- 9月8～15日：『モダンホライゾン３』
- 9月16～21日：『団結のドミナリア』
- 9月22～28日：『サンダー・ジャンクションの無法者』
ピック２・ドラフト
- 8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
マッチ・ドラフト
- 8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
クイック・ドラフト
- 8月11～19日：『ダスクモーン：戦慄の館』
- 8月20～30日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
- 8月31日～9月7日：『ストリクスヘイヴンの秘密』
シールド
- 8月11日～9月8日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
- 8月28日～9月3日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』＋『指輪物語：中つ国の伝承』
シールド
- 8月11～25日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
アリーナ・ダイレクト
- 8月14～23日：アリーナ・ダイレクト（コレクター・ブースターボックス）：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
- 8月28日～9月6日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
- 9月15～20日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）：『霊気走破』
- 9月25～27日：アリーナ・ダイレクト（セット・ブースターボックス）：『機械兵団の進軍』
パワー・キューブ
- 9月8～28日：パワー・キューブ
コンテンダー・ドラフト
- 8月24日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
メタゲーム・チャレンジ
- 8月14～17日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス
- 8月28～31日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード
ミッドウィーク・マジック
- 8月11～13日：ブロール
- 8月18～20日：ヒストリック・パウパー
- 8月25～27日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）
- 9月1～3日：『ファウンデーションズ』＋中つ国
アリーナ・チャンピオンシップ予選
8月のフォーマット：タイムレス
- 8月22日：予選プレイイン（BO1）
- 8月28日：予選プレイイン（BO3）
- 8月29～30日：予選ウィークエンド
9月のフォーマット：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シールド
- 9月12日：予選プレイイン（BO1）
- 9月18日：予選プレイイン（BO3）
- 9月19～20日：予選ウィークエンド
その他のイベント
- 8月11日～9月29日：ウェルカム・デッキ戦：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』
- 9月3～4日：ヤーグル・デー！
- 9月4～18日：プレミア・ミックス・ドラフト
- 9月11～13日：リミテッド・オープン：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』