『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は、8月11日にMTGアリーナへやってきます。９月の次セットまで続くイベント満載のシーズンが開幕します。ここでは、新旧さまざまなイベントの概要や注目ポイント、イベント一覧をお届けします！なお特記がない限り、以下に記載するリミテッドのイベントはすべて『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』を用いるものとなります。

プレミア・ドラフト

８人でドラフトを行う人気の形式が再びやってきます。このイベントは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズンを通して開催されます。

ピック２・ドラフト

ピック２・ドラフトはセットごとの定番イベントになり、この手軽に楽しめるドラフトはしっかりとプレイヤー層を集めています。ピック２・ドラフトは、シーズンを通して開催予定です。

マッチ・ドラフト

シーズンを通してBO3で行われるマッチ・ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行われる形式と同じです。

クイック・ドラフト

スタンダード範囲のセットを使用しBot相手に行う時間制限のないドラフトは、今後『ダスクモーン：戦慄の館』、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』、『ストリクスヘイヴンの秘密』、『イクサラン：失われし洞窟』とローテーションしていき、最後に『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』へ帰ってきます。

シールドとマッチ・シールド

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』では陣営シールドがなく、通常BO3のマッチ・シールドとBO1のシールドが開催されます。

プレミア・ミックス・ドラフト

混沌を味わえるMTGアリーナの人気フォーマット「ミックス・ドラフト」再び！８人で行うこのドラフトでは、MTGアリーナ内のあらゆるカードが収録された特別なパック３個を用います。広大なカードプールから、これまでにないシナジーを見つけてみてください。

ウェルカム・デッキ戦（New）

私たちは長年にわたり、ユニバースビヨンド・セットをきっかけにMTGアリーナを始めた新規プレイヤー向けのイベントを模索してきました。このイベントでは、構築済みのウェルカム・デッキ２種類を用いてお好きなだけ対戦をお楽しみいただけます。参加費もなく豪華賞品を懸けたイベントでもないため、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』からの新規プレイヤーの第一歩におすすめです。

アリーナ・ダイレクト

今シーズンは、数量限定の『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターボックスやプレイ・ブースターボックスを賞品とするアリーナ・ダイレクトが、賞品在庫がなくなるまで開催されます。普段より１週間早い8月14日から、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターボックスを懸けたアリーナ・ダイレクトが始まります。

加えて、期間限定で 『霊気走破』プレイ・ブースターボックスや『機械兵団の進軍』セット・ブースターボックスを懸けたアリーナ・ダイレクトも開催されます。

リミテッド・オープン：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』（New）

最大2,000ドルの賞金を獲得できる競技志向のドラフト・イベントで、腕試しをしましょう！人気の「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」イベントに近い形式のこのイベントは、「第１ドラフト」と「第２ドラフト」の２つで構成されています。開催される週末を通して、何度でも挑戦できます。なおこのイベントは「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選」ではありませんので、ご注意ください。

パワー・キューブ

王にふさわしい新たなカードを携えて、パワー・キューブが帰ってきます。さらにキューブ・プライズ・パックからも新規カードが出現します！9月8～28日の３週間にわたって行われるパワー満載のマジックをお楽しみに。

フラッシュバック・ドラフト

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズン最後の数週間には、以下のドラフト環境を再びお楽しみいただけます。各イベントとも、プレミア・ドラフトの形式で行われます。

『指輪物語：中つ国の伝承』

『モダンホライゾン３』

『団結のドミナリア』

『サンダー・ジャンクションの無法者』

イベントカレンダー

プレミア・ドラフト

8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

フラッシュバック・ドラフト

8月25日～9月7日： 『指輪物語：中つ国の伝承』

9月8～15日： 『モダンホライゾン３』

9月16～21日： 『団結のドミナリア』

9月22～28日：『サンダー・ジャンクションの無法者』

ピック２・ドラフト

8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

マッチ・ドラフト

8月11日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

クイック・ドラフト

8月11～19日： 『ダスクモーン：戦慄の館』

8月20～30日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

8月31日～9月7日：『ストリクスヘイヴンの秘密』

シールド

8月11日～9月8日： 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

8月28日～9月3日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』＋『指輪物語：中つ国の伝承』

シールド

8月11～25日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

アリーナ・ダイレクト

8月14～23日：アリーナ・ダイレクト（コレクター・ブースターボックス）： 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

8月28日～9月6日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）： 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

9月15～20日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースターボックス）： 『霊気走破』

9月25～27日：アリーナ・ダイレクト（セット・ブースターボックス）：『機械兵団の進軍』

パワー・キューブ

9月8～28日：パワー・キューブ

コンテンダー・ドラフト

8月24日～9月29日：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

メタゲーム・チャレンジ

8月14～17日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス

8月28～31日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード

ミッドウィーク・マジック

8月11～13日：ブロール

8月18～20日：ヒストリック・パウパー

8月25～27日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）

9月1～3日：『ファウンデーションズ』＋中つ国

アリーナ・チャンピオンシップ予選

8月のフォーマット：タイムレス

8月22日：予選プレイイン（BO1）

8月28日：予選プレイイン（BO3）

8月29～30日：予選ウィークエンド

9月のフォーマット：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シールド

9月12日：予選プレイイン（BO1）

9月18日：予選プレイイン（BO3）

9月19～20日：予選ウィークエンド

その他のイベント