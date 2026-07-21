『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーの詳細

2026年8月11日に、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』がMTGアリーナにやってきます。新たなセット・マスタリーやマスタリー・パスをお楽しみください！セット・マスタリーの報酬トラックはMTGアリーナをプレイすることで進行し、MTGアリーナのパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてアバターやカード・スタイルと交換できます。

マスタリー・パスは追加の報酬トラックをアンロックし、そちらではカードやパック、カード・スタイル、ゴールド、ジェム、イベント参加券、装飾アイテムなど、さまざまな報酬が手に入ります！

以下に、各報酬トラックで手に入るアイテムの詳細をお伝えします。セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』セット・マスタリー

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 21パック

21パック マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・パス

アバター

ビルボのアバター

カードとパック

MTGアリーナ 内パック20個：

内パック20個： 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 ４パック

４パック

『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック

４パック

『ローウィンの昏明』 ４パック

４パック

『久遠の終端』 ４パック

４パック

『タルキール：龍嵐録』 ４パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 神話レアの個別カード報酬 10枚

神話レアの個別カード報酬 10枚 レベル46以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

「袋小路屋敷」スリーブ

豪華版「壮大なる者、スマウグ」スリーブ

カード・スタイル

マスタリー・オーブ 30個（ 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)

マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。) コモンのカード・スタイル 15種類

アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

4,000ゴールド

1,200ジェム

相棒

相棒：ドワーフ ３種類

ドワーフのコック



ドワーフの鍛冶



ソーリン・オーケンシールド

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは何レベルまでですか？

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは42レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、45レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場では、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・オーブと各種アイテムを交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

コモンのカード・スタイル ５種類

アンコモンのカード・スタイル ５種類

レアのカード・スタイル 10種類

神話レアのカード・スタイル ５種類

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。