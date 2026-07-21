『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーの詳細

2026年8月11日に、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』MTGアリーナにやってきます。新たなセット・マスタリーやマスタリー・パスをお楽しみください！セット・マスタリーの報酬トラックはMTGアリーナをプレイすることで進行し、MTGアリーナのパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてアバターやカード・スタイルと交換できます。

マスタリー・パスは追加の報酬トラックをアンロックし、そちらではカードやパック、カード・スタイル、ゴールド、ジェム、イベント参加券、装飾アイテムなど、さまざまな報酬が手に入ります！

以下に、各報酬トラックで手に入るアイテムの詳細をお伝えします。セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』セット・マスタリー

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 21パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・パス

アバター

  • ビルボのアバター

カードとパック

  • MTGアリーナ内パック20個：
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 ４パック
    • 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
    • 『ローウィンの昏明』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
  • 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』神話レアの個別カード報酬 10枚
  • レベル46以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 「袋小路屋敷」スリーブ
  • 豪華版「壮大なる者、スマウグ」スリーブ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 30個（『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • 相棒：ドワーフ ３種類
    • ドワーフのコック
    • ドワーフの鍛冶
    • ソーリン・オーケンシールド

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは何レベルまでですか？

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは42レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、45レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場では、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・オーブと各種アイテムを交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ５種類
  • アンコモンのカード・スタイル ５種類
  • レアのカード・スタイル 10種類
  • 神話レアのカード・スタイル ５種類

アバター

各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • バードのアバター
  • ゴラムのアバター
  • ラダガストのアバター
  • スマウグのアバター
  • ソーリン・オーケンシールドのアバター