『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーの詳細
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーの詳細
2026年8月11日に、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』がMTGアリーナにやってきます。新たなセット・マスタリーやマスタリー・パスをお楽しみください！セット・マスタリーの報酬トラックはMTGアリーナをプレイすることで進行し、MTGアリーナのパックやマスタリー・オーブが手に入ります。マスタリー・オーブは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてアバターやカード・スタイルと交換できます。
マスタリー・パスは追加の報酬トラックをアンロックし、そちらではカードやパック、カード・スタイル、ゴールド、ジェム、イベント参加券、装飾アイテムなど、さまざまな報酬が手に入ります！
以下に、各報酬トラックで手に入るアイテムの詳細をお伝えします。セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』セット・マスタリー
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 21パック
- マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・パス
アバター
- ビルボのアバター
カードとパック
- MTGアリーナ内パック20個：
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 ４パック
- 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
- 『ローウィンの昏明』 ４パック
- 『久遠の終端』 ４パック
- 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』神話レアの個別カード報酬 10枚
- レベル46以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 「袋小路屋敷」スリーブ
- 豪華版「壮大なる者、スマウグ」スリーブ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 30個（『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場にてカード・スタイルやアバターと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- 相棒：ドワーフ ３種類
- ドワーフのコック
- ドワーフの鍛冶
- ソーリン・オーケンシールド
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは何レベルまでですか？
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリーは42レベルまでです。42レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、45レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー市場では、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』マスタリー・オーブと各種アイテムを交換できます。
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ５種類
- アンコモンのカード・スタイル ５種類
- レアのカード・スタイル 10種類
- 神話レアのカード・スタイル ５種類
アバター
各アバターはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- バードのアバター
- ゴラムのアバター
- ラダガストのアバター
- スマウグのアバター
- ソーリン・オーケンシールドのアバター