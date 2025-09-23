Skip to main content
Magic The Gathering Logo

学院の本当の姿を見よ

本を置いて魔法学院の世界へ飛び込み、５つの大学から所属先を選ぼう！あらゆる魔法を駆使してストリクスヘイヴンの秘密を解き明かし、あなたの大学が最優秀であることを示しましょう。

公式発売日：4月24日