Phyrexia: All Will Be One 첫 공개

피렉시아의 의지가 솟구쳐오릅니다. 그 깨달음은 다차원 우주의 총체에 스며들어 모든 곳을 건드리고 정화하며 완전하게 만듭니다. 당신은 복종 속에서 환희를 알게 될 것입니다. 다른 모든 연약한 것들처럼 당신도 구부러지겠지만 꺾이지는 않을 것입니다. 당신은 더 위대한 무언가가 될 것이며 변화를 환영하게 될 것입니다.

Phyrexia: All Will Be One에 오신 것을 환영합니다.

피렉시아의 도미나리아 침공을 막기 위해 모인 플레인즈워커들은 처참하게 패배하고 말았습니다. 그들은 영웅들이 오랜 숙적과 용감하게 싸우는 것을 막으려는 피렉시아의 계획을 저지하지 못했습니다. 이제 다차원의 모든 차원들이 그들을 모두 침략하려는 피렉시아의 시야 안에 들어오게 되었습니다. 남아있는 유일한 희망은 피렉시아의 본거지에서 그들을 쓰러뜨리고 피렉시아가 다차원을 침략할 수 있게 해 주는 수단을 파괴하는 것입니다. 일부, 혹은 모든 영웅이 피렉시아에 무릎꿇게 될 위험이 크지만, 다른 모든 사람들이 처할 위험은 그보다 더 큽니다.

지금이 바로 영웅들이 위험을 향해 돌격할 순간입니다. 플레인즈워커들이 팀을 이루어 침략의 위협을 영원히 종식시키기 위해 뉴 피렉시아로 향합니다. Phyrexia: All Will Be One에서는 총 열 명의 플레인즈워커가 새로운 카드로 등장하지만, 누가 피렉시아와 싸울 준비가 되어 있는 영웅이고 누가 완전한 완벽함을 통해 피렉시아의 편에 가담하게 되는지는 스토리에서 밝혀질 것입니다.

위에 나열된 10명 전부 (기존 삽화로 소개):

(아래에서 코쓰의 새로운 카드를 보실 수 있으며, 다른 신규 플레인즈워커 카드는 이후 Phyrexia: All Will Be One 미리보기에서 공개될 예정입니다.)

수는 적지만 영웅적인 미란 저항군은 플레인즈워커들이 뉴 피렉시아의 중심부를 공격할 수 있는 절호의 기회가 되어줄지도 모릅니다.

하지만 피렉시아인은 전형적인 악당이 아닙니다. 그 중에는 무시무시한 자들도 있습니다.

그중에는 뉴 피렉시아의 통치자이자 다차원 우주를 정복할 준비가 된 군대를 만든 위대한 주동자인 엘레쉬 노른과 같이 잘 알려진 잔혹한 자도 있습니다.

어떤 악당들은 미로딘의 과거와 진정으로 잃어버린 것들을 기억하는 자들을 떠올리게 합니다.

시체 인형, 벤서 | 삽화: Igor Kieryluk

완전함이 가져오는 피렉시아의 뒤틀린 완벽함이 가까워지면서 뉴 피렉시아에는 우리가 한때 알고 있던 미로딘 차원의 메아리만이 남아있습니다.

확장 삽화 청색 태양의 황혼

(*이 기본 대지는 Phyrexia: All Will Be One 번들, 커맨더 덱, 점프스타트 부스터에 들어있습니다.)

이것이 Phyrexia: All Will Be One입니다.

Phyrexia: All Will Be One 세부 정보

Phyrexia: All Will Be One Phyrexia: All Will Be One 커맨더

Phyrexia: All Will Be One 세트 코드: ONE

Phyrexia: All Will Be One 커맨더 세트 코드: ONC

웹사이트: Phyrexia: All Will Be One

지금 사전 주문: Amazon에서 온라인으로 및 가까운 게임 매장에서 사전 주문 가능

Phyrexia: All Will be One 주요 일정

세계관 구축 및 스토리 시작 : 1월 12일

: 1월 12일 Phyrexia: All Will be One 스토리 : 1월 12일~17일

: 1월 12일~17일 세트 데뷔 및 미리보기 시작 : 1월 17일

: 1월 17일 카드 미리보기 : 1월 17일~25일

: 1월 17일~25일 커맨더 미리보기 및 덱 목록 : 1월 18일

: 1월 18일 전체 카드 이미지 갤러리 : 1월 26일

: 1월 26일 Loading Ready Run과 함께하는 프리-프리릴리즈 : 1월 28일

: 1월 28일 매장 내 프리릴리즈 이벤트 : 2월 3일~9일

: 2월 3일~9일 MTG 아레나 및 매직 온라인 디지털 출시 : 2월 7일

: 2월 7일 글로벌 테이블톱 출시 : 2월 10일

: 2월 10일 매장 내 출시 파티 이벤트 : 2월 10일~12일

: 2월 10일~12일 MagicCon: Philadelphia 및 프로투어 Phyrexia: All Will Be One : 2월 17일~19일

: 2월 17일~19일 매장 챔피언십 이벤트: 2월 25일~3월 5일

드래프트 부스터 디스플레이

세트 부스터 디스플레이

콜렉터 부스터 디스플레이

번들

점프스타트 부스터 디스플레이

커맨더 덱

Corrupting Influence(백흑녹)

Rebellion Rising(적백)

Phyrexia: All Will Be One 커맨더 덱 각각에는 콜렉터 부스터 샘플 팩이 포함되어 있습니다.

번들: 컴플리트 에디션

Phyrexia: All Will Be One 번들: 컴플리트 에디션은 3월 3일 출시 예정이지만 무엇을 기대할 수 있을지 여기에서 미리 맛보실 수 있습니다.

번들: 컴플리트 에디션 유막 포일 기본 대지

유막 포일은 Phyrexia: All Will Be One 번들: 컴플리트 에디션에서 새롭게 등장하는 포일 마감처리로, 기본 대지에서만 볼 수 있는 것은 아닙니다. Phyrexia: All Will Be One의 다른 모든 것에 대한 미리보기를 진행할 때 더 많은 것들이 공개될 예정입니다.

유막 포일

1월 17일부터 Phyrexia: All Will Be One의 다른 모든 것에 대한 미리보기를 진행할 때 더 많은 것들이 공개될 예정입니다.

그리고 피렉시아의 팬이라면 피렉시아 테마인 Secret Lair 드롭을 Phyrexia: All Will Be One 출시가 가까운 시일에 사전 주문할 수 있으니 기대해주십시오!

30주년 기념 프리릴리즈 프로모도 계속됩니다

최근에 프리릴리즈 이벤트에 참여한 적이 있다면 이렇게 생긴 것을 가지고 플레이해본 적이 있을 것입니다. Phyrexia: All Will Be One 프리릴리즈 팩입니다.

프리릴리즈 팩

실드 덱을 만든 플레이어도 점프스타트 부스터로 게임에 뛰어든 플레이어도 Phyrexia: All Will Be One을 가까운 게임 매장에서 플레이하면 다음과 같은 매직 30주년 기념 프로모 카드를 받을 수 있습니다(각 카드는 표시된 언어로만 제공됩니다).

위와 같은 전통적 포일 프로모 카드는 WPN 게임 매장에서 입수 가능합니다(수량 한정). 2월 프리릴리즈 이벤트를 찾으려면 가까운 WPN 게임 매장을 찾아보십시오!

부스터의 재미 첫 공개

패권의 조화 속에 육체와 금속이 하나가 되는 뉴 피렉시아에는 가장 중요한 하나의 칙령이 있습니다. 피렉시아의 완전함을 널리 알리라는 것입니다. 피렉시아의 주민과 총독부터 그들이 대지 자체에 사용하는 도구에 이르기까지, 모든 것이 이 절묘한 완벽함을 반영합니다.

완전한 완벽함은 팬과 피렉시아인 모두를 위해 부스터에 포함된 놀라운 카드를 의미합니다.

피렉시아 파노라마 전면 삽화

피렉시아화 전면 삽화

피렉시아 파노라마 전면 삽화와 피렉시아화 전면 삽화 기본 대지는 Phyrexia: All Will Be One 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에 포함되어 있습니다.

피렉시아들의 신체 변형 호러는 불안한 느낌을 주는 광경이며 매직 너머의 무언가를 보여줍니다. 이토 준지 및 다른 아티스트들의 삽화와 함께 Phyrexia: All Will Be One에서는 일부 피렉시아인 및 그들과 싸우는 여러 영웅을 위해 피렉시아인으로 재창조한 캐릭터가 보더리스 만화 마감처리 카드로 등장합니다.

누가 진정한 영웅이 되고 누가 피렉시아인이 될지에 대한, 잠입 요원의 정체에 대한 두려움은 Dominaria United에서 아자니의 등장으로 잘 묘사되었습니다. 누가 피렉시아에 대항하는 진정한 영웅으로 남게 되는지(그리고 누가 완전함에 굴복하는지)는 1월 12일~17일에 공개되는 Phyrexia: All Will Be One 스토리가 여기 DailyMTG에서 공개되면서 밝혀질 것입니다.

보더리스 만화

보더리스 만화 마감처리가 된 카드는 Phyrexia: All Will Be One 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에 포함되어 있습니다.

그리고 더 많은 것이 있습니다. 뉴 피렉시아로 돌아가는 것과 함께 저희는 보관소에서 엘리쉬 노른과 나머지 총독들의 콘셉트 삽화와 비전을 돌아보게 됩니다. Phyrexia: All Will be One과 함께 피렉시아의 재탄생에서 비롯된 콘셉트 아트워크가 실린 다섯 총독들의 카드를 함께 살펴보겠습니다. 이 보더리스 콘셉트 카드는 최근 세트에 포함되어 있는 총독 카드들의 재판입니다(포함된 세트에서 모두 사용 가능).

보더리스 콘셉트 총독

보더리스 콘셉트 총독 카드는 Phyrexia: All Will Be One 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에 포함되어 있습니다.

뉴 피렉시아는 사람, 장소, 심지어는 미로딘에 일어났던 일처럼 차원 전체를 피렉시아가 지향하는 완벽함으로 변형시키는, 오리지널 피렉시아의 사악한 유산인 기름에 의한 감염에서 탄생되었습니다. Phyrexia: All Will Be One에서는 이 테마를 사용해서 세트 카드에 영액 마감처리와 같은 다양한 부스터의 재미 마감처리를 선보입니다.

보더리스 영액

영액 마감처리가 된 카드는 Phyrexia: All Will Be One 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에 포함되어 있습니다.

이러한 멋진 마감처리는 드래프트 및 세트 부스터에도 포함되어 있지만, Phyrexia: All Will Be One 콜렉터 부스터는 언제나 이러한 멋진 마감처리를 만나볼 수 있는 최고의 방법입니다. 또한 콜렉터 부스터에서만 포함되어 있는 것이 하나 더 있습니다. 바로 스텝-완성 포일입니다.

이 카드는 그리스 문자 Φ와 유사한 피렉시아 기호 패턴이 카드 전체에 나타나는 독특한 포일 처리가 특징입니다. 이 새로운 모습은 여기에 있는 카드 이미지로는 완전하게 보여드리기가 어려우며, 각 스텝-완성 카드에는 수집가 여러분을 위한 각자의 카드 ID 번호가 있습니다. 하지만 Phyrexia: All Will Be One 출시가 가까워지면 "직접" 선보여드릴 수 있으니 기대해 주십시오.

And then, we have the new 'Step and Compleat' cards in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) December 13, 2022

스텝-완성 포일 보더리스 콘셉트 총독

스텝-완성 포일 보더리스 영액

스텝-완성 포일 보더리스 만화

(*스텝-완성 포일 마감처리 카드는 Phyrexia: All Will Be One 콜렉터 부스터에만 포함되어 있습니다.)

세트 부스터와 함께 "Universes Within" 확장

Phyrexia: All Will Be One은 피렉시아의 공포와 그에 맞서 필사적으로 싸우는 영웅들에 초점을 맞춘 세트지만, 세트 부스터에는 매직 플레이어를 위한 더 많은 것이 준비되어 있습니다. 최신 매직 출시와 테마 또는 분위기적으로 연관된 재판 카드인 목록 카드들이 업데이트되며 또한 Street Fighter x Secret Lair 드롭의 "Universes Within" 버전 카드들이 포함됩니다.

이 버전의 카드는 동일하게 취급됩니다. 각 버전은 덱 구성 목적을 위해 동일한 "고유한" 카드로 짝지어지고 계산되지만, 매직의 자체 차원 중 하나 안의 분위기와 어울리게끔 만들어졌습니다. Phyrexia: All Will Be One에서 등장하는 이러한 카드들은 다음과 같습니다.

이러한 "Universes Within" 카드들이 Phyrexia: All Will Be One 세트 부스터에서 어떻게 등장하게 되는지에 대한 자세한 정보는 1월에 미리보기가 시작되면 안내해드릴 예정입니다.

All Will Be One

세트에 등장하는 총 열 명의 플레인즈워커 카드로 거대한 플레인즈워커 팀업을 즐길 수 있는 Phyrexia: All Will Be One에서는 아직 결정되지 않은 다차원 우주의 운명을 두고 플레이어들이 피렉시아에 맞설지 그들의 군단에 합류할지 선택할 수 있습니다.

재결합한 레지스탕스 | 삽화: Aurore Folny

2월 10일에 Phyrexia: All Will Be One 의 출시를 대비하십시오!