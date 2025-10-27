이제는 높은 위험부담, 막대한 상금, 그리고 리미티드를 중심 무대로 이끄는 경쟁이 등장할 시기입니다. 이는 리미티드 애호가가 꿈꿀 수 있는 모든 것에 몇 가지를 더한 것입니다. 저희는 오늘 2026-27 시즌을 위한 특별한 이벤트 및 이를 지원하는 토너먼트 구조를 발표합니다. 팩1 픽1을 외우기 시작하세요; 매직 리미티드 챔피언십이 시작됩니다!

매직 리미티드 챔피언십이 무엇인가요?

다가오는 매직 리미티드 챔피언십은 전 세계에 걸쳐 진행되는 이벤트의 지원을 받아 최고의 리미티드 플레이어들이 이 높은 수준의 리미티드 축제에 출전할 수 있는, 리미티드에 촛점을 맞추는 특별한 토너먼트입니다. 매직 리미티드 챔피언십은 2027년에 진행되며, 자격을 부여하는 이벤트들은 2026년에 개최됩니다. 이는 새롭고 흥미로운 계획이지만, 현재로서는 이 이벤트와 그 예선 경로만을 발표합니다. 이는 새로운 시리즈가 아닙니다.

매직 리미티드 챔피언십은 2027년에 진행되며, 정확한 날짜 및 위치는 향후 발표할 예정입니다. 해당 이벤트는 프로투어와 비슷한 구조를 가진, 리미티드가 가득한 3일짜리 흥미로운 토너먼트가 될 것입니다. 하지만, 아시다시피, 리미티드 형식만 사용하겠죠. Magic.gg 및 소셜 미디어 채널을 주시하며 날짜가 다가옴에 따라 이 이벤트에 대한 더 자세한 정보를 확인하세요.

무엇을 얻을 수 있나요?

매직 리미티드 챔피언십은 총상금 미화 50만 불을 제공하며 프로투어와 비슷한 지급 구조를 가집니다. 현금 상금에 더불어, 이벤트의 8강 플레이어들은 2027년의 매직 월드 챔피언십에도 초청됩니다. 상금에 대한 더 자세한 세부사항은 향후에 공개하겠습니다.

매직 리미티드 챔피언십 자격 획득 방법은 무엇인가요?

플레이어들이 이 이벤트의 참가 자격을 얻을 수 있는 여러 이벤트가 2026년에 진행될 예정입니다! 이 이벤트들은 매직 리미티드 챔피언십 예선전이라고—또는 LTQ라고—불리게 되며 온라인 및 오프라인을 섭렵하는 다양한 장소에서 개최될 예정입니다! 이 이벤트들은 장소에 따라 다양한 형식과 초청 구조를 선보일 것입니다.

일부 지역에서는 리미티드 챔피언십 예선전이 기존에 지역 챔피언십 초청장 및 상금을 제공하던 "오픈" 이벤트를 대체하게 됩니다. 이러한 경우 지역 챔피언십 초청장 및 상금은 그대로 유지되며 리미티드 챔피언십 초청장과 함께 제공됩니다.

다음 플레이어들 또한 매직 리미티드 챔피언십의 초청장을 받게 됩니다:

각 프로투어 및 2025-2026 매직 월드 챔피언십 프리미어 플레이 시즌의 부스터 드래프트 매치 결과를 계산한 결과에 따른 최상위 플레이어 16인 (프로투어 또는 월드 챔피언십 당 6라운드)

매직 월드 챔피언십 32 우승자

이에 더해, 2026-27 프리미어 플레이 시즌에는 매직 프로투어 명예의 전당 회원들이 자신의 연간 초청장을 사용하여 원하는 프로투어 1회 또는 2027 매직 리미티드 챔피언십에 참가할 수 있습니다.

어디에서 자격을 얻을 수 있나요?

2026년에는 네 종류의 LTQ가 진행됩니다: 지역 챔피언십에서 개최되는 이벤트, 스포트라이트 시리즈 이벤트에서 개최되는 이벤트, MagicCon에서 개최되는 이벤트, 그리고 MTG 아레나에서 개최되는 이벤트가 있습니다. 이러한 이벤트들 및 해당 이벤트의 구조에 대해 간단히 안내해 드리겠습니다.

지역 챔피언십 LTQ

지역 챔피언십에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 싱글 엘리미네이션 부스터 드래프트 플레이오프로 연결되는 실드 덱 스위스 토너먼트로 진행됩니다. 이러한 각 이벤트의 리미티드 챔피언십 초청장의 구조 및 숫자는 이벤트 오거나이저 및 장소에 따라 다를 수 있으므로, 자세한 내용은 지역 오거나이저에게 문의하시기 바랍니다.

스포트라이트 시리즈 LTQ

스포트라이트 시리즈 이벤트에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 싱글 엘리미네이션 부스터 드래프트 플레이오프로 연결되는 실드 덱 스위스 토너먼트로 진행됩니다. 이러한 각 LTQ의 4강 플레이어들은 매직 리미티드 챔피언십의 초청장을 받게 됩니다. 구조에 대한 상세한 설명은 각 스포트라이트 시리즈 이벤트의 오거나이저에게 문의하시기 바랍니다.

MagicCon LTQ

MagicCon에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 이벤트에 따라 다르게 제공됩니다. 이러한 LTQ는 mtgfestivals.com에서 각 행사의 티켓 구매가 가능한 플레이 일정에서 확인할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 MagicCon: 라스베가스 2026에 처음으로 시작됩니다.

MTG 아레나 LTQ

MTG 아레나에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 디지털 전용 이벤트입니다. 이러한 이벤트는 DailyMTG 및 MTG 아레나의 소셜 미디어 채널에서 MTG 아레나 관련 공지를 통해 발표됩니다. 앞으로 이러한 이벤트에 대해 더 많은 정보를 알려드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다!

이번 이벤트를 통해 플레이어들이 리미티드에 대하 좋아하는 모든 것을 기념하게 되어 기쁜 마음입니다! 가까운 곳에서 개최되는 토너먼트에서 자격을 획득하여 2027년에 열리는 이 특별한 매직 리미티드 챔피언십 이벤트에 참가하실 수 있기를 바랍니다. 다가오는 예선전 토너먼트에 등록하는 방법과 관련해서는 지역 오거나이저에게 문의해 주시고, 2026년에 리미티드 챔피언십과 관련된 더 자세한 세부사항이 발표되기를 기대해 주시기 바랍니다.

모든 이벤트 세부사항, 상금 정보 및 자격 기준은 공식 규칙에 따라 달라질 수 있으며, 위저즈오브더코스트의 재량에 따라 수정되거나 취소될 수 있습니다. 이 조건은 금지된 지역에서는 적용되지 않습니다. 전체 세부사항 및 자격 관련 정보는 Magic.gg에서 확인하실 수 있습니다.