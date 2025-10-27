이제는 높은 위험부담, 막대한 상금, 그리고 리미티드를 중심 무대로 이끄는 경쟁이 등장할 시기입니다. 이는 리미티드 애호가가 꿈꿀 수 있는 모든 것에 몇 가지를 더한 것입니다. 저희는 오늘 2026-27 시즌을 위한 특별한 이벤트 및 이를 지원하는 토너먼트 구조를 발표합니다. 팩1 픽1을 외우기 시작하세요; 매직 리미티드 챔피언십이 시작됩니다!

매직 리미티드 챔피언십이 무엇인가요?

다가오는 매직 리미티드 챔피언십은 전 세계에 걸쳐 진행되는 이벤트의 지원을 받아 최고의 리미티드 플레이어들이 이 높은 수준의 리미티드 축제에 출전할 수 있는, 리미티드에 촛점을 맞추는 특별한 토너먼트입니다. 매직 리미티드 챔피언십은 2027년에 진행되며, 자격을 부여하는 이벤트들은 2026년에 개최됩니다. 이는 새롭고 흥미로운 계획이지만, 현재로서는 이 이벤트와 그 예선 경로만을 발표합니다. 이는 새로운 시리즈가 아닙니다.

매직 리미티드 챔피언십은 2027년에 진행되며, 정확한 날짜 및 위치는 향후 발표할 예정입니다. 해당 이벤트는 프로투어와 비슷한 구조를 가진, 리미티드가 가득한 3일짜리 흥미로운 토너먼트가 될 것입니다. 하지만, 아시다시피, 리미티드 형식만 사용하겠죠. Magic.gg소셜 미디어 채널을 주시하며 날짜가 다가옴에 따라 이 이벤트에 대한 더 자세한 정보를 확인하세요.

무엇을 얻을 수 있나요?

매직 리미티드 챔피언십은 총상금 미화 50만 불을 제공하며 프로투어와 비슷한 지급 구조를 가집니다. 현금 상금에 더불어, 이벤트의 8강 플레이어들은 2027년의 매직 월드 챔피언십에도 초청됩니다. 상금에 대한 더 자세한 세부사항은 향후에 공개하겠습니다.

매직 리미티드 챔피언십 자격 획득 방법은 무엇인가요?

플레이어들이 이 이벤트의 참가 자격을 얻을 수 있는 여러 이벤트가 2026년에 진행될 예정입니다! 이 이벤트들은 매직 리미티드 챔피언십 예선전이라고—또는 LTQ라고—불리게 되며 온라인 및 오프라인을 섭렵하는 다양한 장소에서 개최될 예정입니다! 이 이벤트들은 장소에 따라 다양한 형식과 초청 구조를 선보일 것입니다.

일부 지역에서는 리미티드 챔피언십 예선전이 기존에 지역 챔피언십 초청장 및 상금을 제공하던 "오픈" 이벤트를 대체하게 됩니다. 이러한 경우 지역 챔피언십 초청장 및 상금은 그대로 유지되며 리미티드 챔피언십 초청장과 함께 제공됩니다.

다음 플레이어들 또한 매직 리미티드 챔피언십의 초청장을 받게 됩니다:

  • 각 프로투어 및 2025-2026 매직 월드 챔피언십 프리미어 플레이 시즌의 부스터 드래프트 매치 결과를 계산한 결과에 따른 최상위 플레이어 16인
    • (프로투어 또는 월드 챔피언십 당 6라운드)
  • 매직 월드 챔피언십 32 우승자

이에 더해, 2026-27 프리미어 플레이 시즌에는 매직 프로투어 명예의 전당 회원들이 자신의 연간 초청장을 사용하여 원하는 프로투어 1회 또는 2027 매직 리미티드 챔피언십에 참가할 수 있습니다.

어디에서 자격을 얻을 수 있나요?

2026년에는 네 종류의 LTQ가 진행됩니다: 지역 챔피언십에서 개최되는 이벤트, 스포트라이트 시리즈 이벤트에서 개최되는 이벤트, MagicCon에서 개최되는 이벤트, 그리고 MTG 아레나에서 개최되는 이벤트가 있습니다. 이러한 이벤트들 및 해당 이벤트의 구조에 대해 간단히 안내해 드리겠습니다.

지역 챔피언십 LTQ

지역 챔피언십에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 싱글 엘리미네이션 부스터 드래프트 플레이오프로 연결되는 실드 덱 스위스 토너먼트로 진행됩니다. 이러한 각 이벤트의 리미티드 챔피언십 초청장의 구조 및 숫자는 이벤트 오거나이저 및 장소에 따라 다를 수 있으므로, 자세한 내용은 지역 오거나이저에게 문의하시기 바랍니다.

스포트라이트 시리즈 LTQ

스포트라이트 시리즈 이벤트에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 싱글 엘리미네이션 부스터 드래프트 플레이오프로 연결되는 실드 덱 스위스 토너먼트로 진행됩니다. 이러한 각 LTQ의 4강 플레이어들은 매직 리미티드 챔피언십의 초청장을 받게 됩니다. 구조에 대한 상세한 설명은 각 스포트라이트 시리즈 이벤트의 오거나이저에게 문의하시기 바랍니다.

MagicCon LTQ

MagicCon에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 이벤트에 따라 다르게 제공됩니다. 이러한 LTQ는 mtgfestivals.com에서 각 행사의 티켓 구매가 가능한 플레이 일정에서 확인할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 MagicCon: 라스베가스 2026에 처음으로 시작됩니다.

MTG 아레나 LTQ

MTG 아레나에서 개최되는 리미티드 챔피언십 예선전은 디지털 전용 이벤트입니다. 이러한 이벤트는 DailyMTGMTG 아레나의 소셜 미디어 채널에서 MTG 아레나 관련 공지를 통해 발표됩니다. 앞으로 이러한 이벤트에 대해 더 많은 정보를 알려드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다!


이번 이벤트를 통해 플레이어들이 리미티드에 대하 좋아하는 모든 것을 기념하게 되어 기쁜 마음입니다! 가까운 곳에서 개최되는 토너먼트에서 자격을 획득하여 2027년에 열리는 이 특별한 매직 리미티드 챔피언십 이벤트에 참가하실 수 있기를 바랍니다. 다가오는 예선전 토너먼트에 등록하는 방법과 관련해서는 지역 오거나이저에게 문의해 주시고, 2026년에 리미티드 챔피언십과 관련된 더 자세한 세부사항이 발표되기를 기대해 주시기 바랍니다.


모든 이벤트 세부사항, 상금 정보 및 자격 기준은 공식 규칙에 따라 달라질 수 있으며, 위저즈오브더코스트의 재량에 따라 수정되거나 취소될 수 있습니다. 이 조건은 금지된 지역에서는 적용되지 않습니다. 전체 세부사항 및 자격 관련 정보는 Magic.gg에서 확인하실 수 있습니다.