Phyrexia: All Will Be One 수집하기

새로운 매직 카드를 손에 들면 특별한 연결감이 느껴지기 마련입니다. 저희 모두는 완전히 새로운 매직 카드가 할 수 있는 일의 가능성을 느껴본 적이 있습니다. Phyrexia: All Will Be One(ONE)에서, 저희는 피렉시아의 사악함을 받아들이고 이를 매직 카드에 반영할 수 있었습니다.

저는 ONE의 제품 설계자 Mike Turian입니다. 세트 설계자로서, 저는 콘텐츠의 구조와 프로모션을 담당하고 있습니다. Phyrexia: All Will Be One의 초현실적 공포는 작업하기에 특히 즐거운 세트였습니다. 이 글에서는 어떤 특별한 카드가 준비되어 있으며 어떤 매직 부스터에서 발견할 수 있는지에 대해 다루어 보겠습니다.

Phyrexia: All Will Be One 콜렉터 부스터

먼저 ONE 콜렉터 부스터를 살펴보겠습니다. 카드는 부스터에 등장하는 순서대로 나열했습니다. 또한 나열된 백분율은 가장 가까운 정수로 반올림된 숫자임을 알려드립니다.

콜렉터 부스터 디스플레이

다음은 ONE 콜렉터 부스터에서 만나볼 수 있는 일부 카드 이미지를 참고용으로 보여 드리는 것입니다.

전통적 포일 커먼 4장 – 여기에서는 ONE의 드래프트 및 세트 부스터에서 등장하는 101장의 커먼 카드 중 4장이 등장합니다.

전통적 포일 언커먼 2장 – 여기에서는 ONE의 드래프트 및 세트 부스터에서 등장하는 80장의 언커먼 카드 중 2장이 등장합니다.

전통적 포일 기본 대지 1장 – 5장의 파노라마 전면 삽화 기본 대지와 5장의 피렉시아화 전면 삽화 기본 대지가 각각 같은 비율로 등장합니다.

전통적 포일 레어 또는 미식레어 1장 – 여기에서는 ONE 드래프트 부스터에서 등장하는 60장의 레어(부스터의 86%)와 20장의 미식레어(부스터의 14%)가 등장합니다.

확장 삽화 레어 1장 – ONE 드래프트 부스터에서 등장하는 레어 중 확장 삽화 처리가 된 카드가 29장 있습니다. 이런 카드는 ONE 부스터에서 다른 변형 삽화 또는 프레임 마감처리로 등장하지 않으며, 확장 삽화 마감처리는 콜렉터 부스터에서만 등장합니다.

참고로, 가까운 매장에서 세트, 드래프트, 콜렉터 또는 점프스타트 부스터 디스플레이를 구매하면 박스 구매 프로모션 버전의 청색 태양의 황혼을 받을 수 있습니다. 이 프로모는 재고 소진 시까지 제공됩니다. 가까운 게임 매장을 방문하여 자세히 알아보세요!

Phyrexia: All Will Be One 커맨더 덱(ONC)의 확장 삽화 레어 또는 미식레어 1장, 또는 ONE 점프스타트의 확장 삽화 카드 1장 - 이 슬롯에서는 총 28장의 레어(92%)와 5장의 미식레어(8%)가 등장합니다. 카드들은 ONC에서 등장하는 20장의 레어와 미식레어, ONE 점프스타트에서 등장하는 5장의 레어, 그리고 세트 부스터에서 새롭게 소개되는 커맨더 레어 및 미식레어 8장으로 구성됩니다.

영액 마감처리 커먼 또는 언커먼 카드 1장 - 영액 마감처리 카드들은 붓터치가 느껴지는 호러 삽화를 선보입니다. 이 슬롯에서는 6장의 커먼(63%) 및 7장의 언커먼(37%)이 비포일 형태로 등장합니다.

영액 마감처리 포일 커먼 또는 언커먼 1장 - 전통적인 포일 카드의 팬이 좋아하는 카드를 더 많이 발견할 수 있는 가장 좋은 방법은 콜렉터 부스터입니다.

스텝-완성 포일 1장 - 각 스텝-완성 카드는 특별한 포일 라미네이트로 강조된 피렉시아 기호를 선보입니다. 커먼 6장(38%), 언커먼 7장(29%), 레어 26장(22%), 미식레어 28장(11%)에서 이 근사한 마감처리를 만나보실 수 있습니다.

부스터의 즐거움 레어 또는 미식레어 1장 – 이 슬롯에서는 엄청나게 많은 멋진 것을 찾을 수 있을 것입니다. 여기에서 획득할 수 있는 카드 목록은 다음과 같으며, 모두 비포일로 제공됩니다. 이 슬롯에서는 레어 보더리스 "초반 대지" 5장(13%), 레어 보더리스 영액 카드 16장(41%), 미란 영웅 5장 및 플레인즈워커 5장으로 구성된 레어 보더리스 만화 카드 10장(25%), 미식레어 보더리스 영액 카드 10장(13%), 미식레어 보더리스 만화 플레인즈워커 5장(3%), 피렉시아어로 인쇄된 미식레어 플레인즈워커 5장(3%), 미식레어 보더리스 콘셉트 총독 5장(2% 미만)이 등장합니다.

미식레어 Elesh Norn, Mother of Machines은 다섯 총독 중 하나로 등장할 뿐 아니라 이 슬롯에서 보더리스 영액 마감처리, 이토 준지가 그린 보더리스 만화, 피렉시아어 버전으로도 등장하며, 각각의 등장 확률은 1% 미만입니다.

포일 부스터의 즐거움 레어 또는 미식레어 또는 확장 삽화 레어 또는 미식레어 1장 – 여기에서는 위 슬롯의 모든 카드에 더불어 위쪽에 기재된 확장 삽화 레어 슬롯에서 등장하는 29장 모두가 등장합니다. 또한 일부 커맨더 확장 삽화 레어 및 미식레어 카드도 획득할 수 있습니다. 포일 확장 삽화 레어 또는 미식레어는 49%의 확률로 획득 가능합니다. 나머지 51% 분량의 카드는 위쪽에서 이전 슬롯들에 대해 설명한 비율에 비례하여 분배됩니다.

ONE 콜렉터 부스터에서 등장하는 Elesh Norn, Mother of Machines의 다양한 버전을 살펴보도록 하겠습니다.

콜렉터 부스터를 살펴보았으니, 이제 각 마감 처리를 자세히 살펴보고 어디에서 이 카드를 얻을 수 있는지도 알아보겠습니다.

영액 및 보더리스 영액 카드 – ONE 부스터의 즐거움 아트 디렉터인 Sarah Wassell과 Tom Jenkot이 아티스트들과 협력하여 대담한 잉크 워시 스타일을 사용해 피렉시아의 정수를 담아냈습니다. 게임 및 크리에이티브 디자인 팀 리더인 Adam Prosak와 Grace Fong이 세트에서 피렉시아의 분위기가 가장 잘 느껴지는 카드를 선정했습니다. 영액 마감처리가 된 보더 카드는 커먼 6장 언커먼 7장이 있으며, 영액 마감처리가 된 보더리스 카드는 레어 16장 미식레어 11장이 있습니다. 이러한 영액 카드는 세트, 드래프트 및 콜렉터 부스터에 포함되어 있으며 커맨더 덱과 함께 제공되는 콜렉터 부스터 샘플 팩의 일부 카드로도 만나보실 수 있습니다.

보더리스 영액

피렉시아어 카드 – 다차원 우주를 점령하고 있는 피렉시아의 언어를 읽기 위해 이를 학습 중인 피렉시아 팬들을 위해, ONE에는 피렉시아어로 인쇄되어 있으며 피렉시아풍 프레임으로 장식되어 있는 다섯 장의 미식레어 플레인즈워커가 등장합니다. 타락하고 피렉시아화된 다섯 명의 플레인즈워커는 다음과 같습니다. 또한 Elesh Norn, Mother of Machines도 이 스타일로 만나보실 수 있습니다. 이 여섯 장의 카드는 세트, 드래프트 및 콜렉터 부스터에서 등장합니다.

보더리스 컨셉 총독 – 피렉시아의 영광을 기리는 Phyrexia: All Will Be One에서 저희는 이 다섯 총독 각각이 이 세트 내에서 등장하게 하고 싶었습니다. 저희는 총독들이 만들어지기 시작한 시기로 돌아가, Richard Whitters가 그린 각 총독의 컨셉 일러스트에 이 보더리스 컨셉 총독들로 생명을 불어넣었습니다. 각 카드는 가장 최근에 등장했던 세트의 카드를 선보입니다. 즉 Vorinclex, Monstrous Raider는 칼드하임 총독의 새로운 일러스트이며 해당 카드가 이미 사용 가능한 토너먼트에서 사용할 수 있습니다.

세트, 드래프트 및 콜렉터 부스터에서 만나보실 수 있는 다섯 장의 카드 전체를 살펴보겠습니다.

보더리스 컨셉 총독

보더리스 만화 카드 – 피렉시아가 다차원 우주에 가져온 위협과 공포를 포착하기 위해, 미술 팀은 피렉시아의 공격성을 잘 드러낼 수 있는 호러 만화 스타일을 활용하였습니다. 저희는 이 스타일을 구현하기 위해 일본의 파트너 스튜디오인 Kogado Studios와 협력하였습니다. 보더리스 만화 마감처리 카드에서는 완성된 플레인즈워커 다섯 명 및 피렉시아화되지 않은 플레인즈워커 다섯 명의 "만약에?" 버전을 만나보실 수 있습니다. 전설적인 미란의 생물 다섯 명 또한 이 스타일로 해석하여 이 영웅들이 완성되었다면 어떤 모습일지를 추측해 보았습니다.

보더리스 만화

이토 준지의 엘레쉬 노른 – 이 15장의 카드뿐만 아니라, 저희는 최고의 호러 만화 작가인 이토 준지와 협업하여 Phyrexia: All Will Be One의 스타인 엘레쉬 노른을 선보일 수 있게 되었습니다. 둘이 손을 잡자 이 경이로운 매직 카드가 탄생했습니다.

세트, 드래프트 및 콜렉터 부스터에서 모든 보더리스 만화 카드를 만나보실 수 있습니다. 또한 커맨더 덱과 함께 제공되는 콜렉터 부스터 샘플 팩에도 일부 보더리스 만화 카드가 포함되어 있습니다.

스텝-완성 포일 – 피렉시아인의 일체화된 거대한 힘과 비전을 표현하기 위해 저희는 특수 라미네이트로 피렉시아 기호를 강조할 수 있는 스텝-완성 마감처리를 사용했습니다. 빛 속에서 춤추는 피렉시아 기호가 이 스타일로 제공되는 67장의 카드를 돋보이게 만들어 줍니다. 스텝-완성 마감처리는 보더리스 영액 카드, 보더리스 컨셉 총독, 보더리스 만화 카드, 피렉시아어 카드에서 만나보실 수 있습니다. 이토 준지가 그린 엘레쉬 노른에 스텝-완성 마감처리가 되어 있는 모습은 정말로 장관이죠!

이 카드들은 ONE 콜렉터 부스터에서만 만나보실 수 있으며, 각 콜렉터 부스터에는 스텝-완성 포일 카드가 한 장 포함되어 있습니다.

And then, we have the new 'Step and Compleat' cards in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering(@wizards_magic) 2022년 12월 13일

확장 삽화 – 각 세트마다, 저희는 각 레어 및 미식레어에 특별한 마감처리를 해 주고자 했습니다. 위에 설명드린 마감처리 중 하나가 적용되지 않은 카드들에는 삽화가 더욱 두드러져보이도록 확장 삽화 마감처리를 하였습니다. ONE에서는 메인세트에 있는 29장의 레어, 점프스타트에 있는 신규 레어 5장, ONC 커맨더 덱에 포함된 신규 레어 또는 미식레어 카드에서 확장 삽화를 만나보실 수 있습니다. 이 모든 카드는 콜렉터 부스터에 포함되어 있으며, 커맨더 덱과 함께 제공되는 콜렉터 부스터 샘플 팩에도 일부 확장 삽화 커맨더 카드가 포함되어 있습니다.

보더리스 2색 대지 - 세트, 드래프트, 콜렉터 부스터에서 등장하는 보더리스 2색 대지에는 피렉시아 풍경의 초현실적이고 어두운 아름다움이 생생하게 살아있습니다. 저는 Scars of Mirrodin의 수석 디자이너로서 이 5개의 "초반 대지" 사이클이 아름다운 신규 삽화와 함께 스탠다드에 돌아오게 된 것을 각별히 기쁘게 생각합니다.

보더리스 2색 대지

Phyrexia: All Will Be One 번들: 컴플리트 에디션

일반 번들과 더불어 Phyrexia: All Will Be One에는 몇 주 후인 2023년 3월 3일에 출시될 번들: 컴플리트 에디션이 준비되어 있습니다.

번들: 컴플리트 에디션

해당 제품의 일부로, 새로운 유막 포일과 Phyrexia: All Will Be One 부스터에서 등장하는 6장의 카드에 추가로 피렉시아어로 인쇄된 카드 한 장이 더 있습니다. 번들: 컴플리트 에디션에 포함된 프로모 카드는 피렉시아어 문구와 피렉시아 스타일 프레임으로 장식된 Phyrexian Arena 프로모 카드입니다. Phyrexian Arena는 Apocalypse에서 처음 등장하고 오랜 시간이 지났지만, 매 턴 생명 1점을 지불하고 카드 한 장을 받는 효과는 여전히 좋습니다!

유막 포일 – 저희는 위에 소개해드린 근사한 마감처리와 함께 피렉시아의 영광을 기릴 수 있는 마지막 한 가지 방법을 더 고안해내고자 했습니다. 다양한 흥미로운 물품들과 근사한 박스와 함께, 각 번들: 컴플리트 에디션에는 Phyrexia: All Will Be One 세트 부스터 12개 및 컴플리트 에디션 부스터 한 개가 포함되어 있습니다.

컴플리트 에디션 부스터 안에는 유막 포일 기본 대지 10장(각 기본 대지 유형별로 둘씩)과 Phyrexia: All Will Be One 미식레어 두 장이 들어 있습니다. 이 유막 포일 미식레어 두 장은 Phyrexia: All Will Be One에서 등장하는 20장의 미식레어와 동일한 20장의 미식레어 중에서 무작위로 등장하게 됩니다.

카드들의 생김새는 다음과 같습니다.

Phyrexia: All Will Be One 부스터의 즐거움 마감처리를 찾을 수 있는 곳

Phyrexia: All Will Be One 세트 부스터

세트 부스터 디스플레이

ONE 세트 부스터로 열어보는 놀라움을 만끽할 수 있으며 매직 콜렉션을 빠르게 늘릴 수 있습니다. 각 세트 부스터에는 매직 카드 12장, 삽화 카드 한 장, 토큰/광고 카드 또는 ‘목록’(매직의 역사에서 발췌한 특별한 카드 또는 "Universes Within" 카드, 부스터에서 25% 확률로 등장)의 카드 중 한 장이 포함되어 있습니다.

ONE 세트 부스터 하나에는 레어 이상의 희귀도를 가진 카드 1~4장, 언커먼 3~7장, 기본 대지 1장이 들어 있습니다. 세트 부스터에서는 전통적인 포일 기본 대지가 20%의 확률로 기본 대지를 대체하며, ONE 세트 부스터에서는 포일 도장 서명이 찍혀 있는 삽화 카드가 10%의 확률로 삽화 카드를 대체합니다. (ONE 세트 부스터에서는 1% 미만의 확률로 전통적인 포일 보더리스 미식레어 플레인즈워커가 등장합니다.)

ONE 콜렉터 부스터 외에도 ONE 세트 부스터와 드래프트 부스터 모두에 파노라마 전면 삽화 기본 대지 또는 피렉시아화 전면 삽화 기본 대지가 포함되어 있습니다.

파노라마 전면 삽화

피렉시아화 전면 삽화

Phyrexia: All Will Be One 드래프트 부스터

드래프트 부스터 디스플레이

전투에 나서기 위한 덱을 만들기 위해 친구들과 드래프트를 할 예정이라면 드래프트 부스터가 제격입니다. 각 ONE 드래프트 부스터에는 카드 15장(레어 이상의 희귀도를 가진 카드 한 장, 언커먼 3장, 커먼 10장, 기본 대지 1장)과 토큰/광고 카드 한 장이 포함되어 있습니다. (ONE 드래프트 부스터에서는 1% 미만의 확률로 전통적인 포일 보더리스 미식레어 플레인즈워커가 등장합니다. ONE 드래프트 부스터에서는 33%의 확률로 임의의 희귀도를 가진 전통적 포일 카드가 커먼 카드 한 장을 대체합니다.)

Phyrexia: All Will Be One 프리릴리즈 팩

프리릴리즈 팩

2월 3일에 시작되는 Phyrexia: All Will Be One 매장 프리릴리즈 이벤트를 위해 완벽히 준비된 ONE 프리릴리즈 팩은 여섯 개의 드래프트 부스터에 더불어 포일 도장이 찍힌 레어 또는 미식레어, MTG 아레나 코드 카드(선정된 지역에만 제공), 덱 박스, 스핀다운 생명점 계산기와 같은 여러분의 게임플레이 경험을 완벽하게 만들 몇 가지 추가 요소가 준비되어 있습니다.

스핀다운 생명점 계산기는 마나의 다섯 가지 색상 중 한 가지 버전으로 제공되지만, 15개의 Phyrexia: All Will Be One 프리릴리즈 팩 중 하나에는 특별한 피렉시아 버전 스핀다운 생명점 계산기가 포함되어 있습니다. 근처에서 열리는 프리릴리즈 이벤트에서 찾아보십시오!

Phyrexia: All Will Be One 번들

번들

카드를 보관할 수 있는 간편한 보관소와 더 많은 기본 대지가 필요하신가요? Phyrexia: All Will Be One 번들에는 개봉하는 재미가 가득한 여덟 개의 Phyrexia: All Will Be One 세트 부스터에 전통적인 포일 대체 삽화 Karumonix, the Rat King 프로모 카드, 기본 대지 40장(전통적 포일 기본 대지 20장과 비포일 기본 대지 20장), 대형 스핀다운 생명점 계산기, 카드 보관 상자, 그리고 참조 카드 2장과 같이 여러분이 찾는 것 이상이 준비되어 있습니다.

번들 기본 대지

(참고: Phyrexia: All Will Be One의 기본 대지는 ONE 번들에도 포함되어 있으며, ONC 커맨더 덱과 ONE 점프스타트 부스터에도 포함되어 있습니다.)

Phyrexia: All Will Be One 커맨더 덱

박스에서 꺼내 바로 플레이할 수 있는 두 개의 커맨더 덱이 Phyrexia: All Will Be One과 함께 등장합니다.

Corrupting Influence

Rebellion Rising

이 커맨더 덱들을 통해 Rebellion Rising으로 미란 저항군을 지휘하거나 Corrupting Influence를 사용하여 진정한 피렉시아식 기량을 발휘해 게임을 완벽하게 만들면서 친구와 함께 플레이할 수 있습니다.

각 ONE 커맨더 덱에는 다음이 포함되어 있습니다.

매직에 새롭게 소개되는 카드 10장을 포함한 매직 카드 100장들이 덱(전통적 포일 전설적 카드 2장, 비포일 카드 98장) 1개

2장들이 콜렉터 부스터 샘플 팩 (레어 이상의 희귀도를 가진 전통적 포일 또는 비포일 대체 마감처리 카드 1장 및 전통적 포일 영액 마감처리 커먼 또는 언커먼 카드 1장 포함) 1개

포일 에칭 디스플레이 커맨더(테두리와 삽화에 포일이 새겨지고 두꺼운 종이에 인쇄된 커맨더 카드의 사본) 1장

양면 토큰 10장

덱 박스(슬리브를 씌운 카드 100장 보관 가능) 1개

생명점 휠 1개

전략 삽입물 및 참조 카드

Phyrexia: All Will Be One 점프스타트 부스터

점프스타트 부스터 디스플레이

Phyrexia: All Will Be One 커맨더 덱과 마찬가지로, Phyrexia: All Will Be One 점프스타트 부스터를 사용해 곧바로 게임을 플레이할 수 있습니다. 각각의 ONE 점프스타트 부스터에는 이 부스터를 위해 디자인된 레어 카드 한 장을 비롯한 20장의 카드가 들어있으며, (The Brothers' War 및 Jumpstart 2022와 같이)다른 점프스타트 부스터와 함께 섞어 순식간에 놀라운 게임을 시작할 수 있습니다.

ONE 점프스타트 부스터는 다섯 가지 다른 테마로 제공되며, 테마마다 두 가지의 변형이 있고 각 부스터에는 다음이 포함된 20장의 매직 카드가 들어있습니다.

Phyrexia: All Will Be One 레어 또는 미식레어 1장

Phyrexia: All Will be One을 위해 디자인된 레어 카드 1장

전통적 포일 기본 대지 2장

Phyrexia: All Will Be One 점프스타트 부스터 레어

(참고: ONE 점프스타트 부스터를 위해 디자인된 레어의 확장 삽화 버전은 ONE 콜렉터 부스터에서 입수 가능합니다.)

사악함을 받아들이고, 마감처리에 대해 알아보고, Phyrexia: All Will Be One의 삽화들과 이들을 만나볼 수 있는 모든 방법에 대한 내용을 즐기셨길 바랍니다. 여러분은 이제 2월 10일 전 세계 매장에서 Phyrexia: All Will Be One이 출시될 때를 대비한 완벽한 지식을 갖추셨습니다.

모든 것은 하나가 될 것입니다!