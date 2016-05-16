2014년 8월, 제가 처음으로 2-블록 모델(1년 단위로 대형 세트와 소형 세트로 구성된 블록 두 개 출시)로의 전환을 설명한 "탈바꿈"이란 제목의 기사를 썼습니다. 그 기사에서 저는 여러분에게 코어세트의 생산을 중단하겠다고 말했지요. 많은 분들이 게임의 진입로 역할을 하는 코어세트 없이 초보자들이 어떻게 게임을 배울 수 있을 지 궁금해 하셨습니다. 제가 그 당시 이를 대체할 것에 대한 정보가 준비되는 대로 알려드리겠다고 약속드렸는데요. 자, 오늘이 바로 그날입니다.

점진적인 접근

먼저 저희의 "점진적"에 대한 개념을 설명해 보겠습니다. 이는 저희가 매직을 전혀 모르는 사람들이 우선 게임을 시작하고, 그 후 게임에 천천히 적응할 수 있도록 도와 주는 일련의 제품을 소개하는 길을 만들어주자는 생각에서 시작되었습니다. 제가 자주 드는 비유는 서서히 깊어지는 수영장입니다. 이 수영장은 비스듬한 바닥이 있어서 걸어서 점점 깊은 곳으로 들어갈 수 있습니다. 호수나 바다가 육지와 만나는 모습을 생각하면 이해하기 쉽습니다.

아이디어는 간단합니다. 사람들은 찰랑거리는 물에서 시작해서 자신이 편안하게 느끼는 속도로 점점 깊이 들어갑니다. 언젠가는 결국 깊은 곳에 다다르겠지만, 그 때는 스스로가 자신있게 그만큼 깊이 들어가기를 선택한 후가 될 것입니다.

저희가 한 발짝 물러나서 현재의 진입로를 바라봤을 때, 저희는 거기에 엄청난 격차가 있다는 것을 발견했습니다. 앞에서 설명한 비유를 적용해 보면, 신규 플레이어들은 30cm 깊이에서 들어가다가 갑자기 90cm 깊이를 만난 격이었습니다. 점진적이지 못한 정도가 아니라 겁이 날 정도입니다.

기존 제품군을 살펴보며 저희가 이러한 간극을 어떻게 채우려고 하는지 알려드리겠습니다.

첫 번째 제품—샘플 덱 및/또는 매직 듀얼

샘플 덱은 플레인즈워커를 중심으로 30장의 카드로 이루어진 단색 덱입니다. 보통 매장 또는 특정 이벤트에서 무료로 제공되는 샘플 덱은 간단한 최초 게임플레이를 경험할 수 있도록 고안되었습니다. 덱마다 간단한 테마를 가지고 있고, 여러 장의 커먼 및 언커먼 카드, 한 장의 레어 카드로 구성되어 있습니다. 덱에 들어간 레어 카드는 보통 화려하고 재미있지만 토너먼트에 자주 쓰이지 않는 카드로 초심자가 아닌 경우에는 이 덱을 그다지 가지고 싶어하지 않습니다. 덱에 있는 카드는 스탠다드 형식에서 사용할 수 있는 것으로, 두 개의 샘플 덱을 결합하여 스탠다드 토너먼트에서 사용 가능한 덱을 만들 수 있습니다.

매직 듀얼은 매직의 디지털 버전으로, 다양한 플랫폼(Xbox, iOS, PC의 Steam)에서 플레이할 수 있습니다. 튜토리얼과 다양한 캠페인 모험이 제공되며, 나만의 덱을 짜서 컴퓨터 또는 다른 플레이어와 대결할 수 있습니다. 기본 게임과 다양한 확장판 애드온이 있습니다.

이 두 가지 제품이 초보자의 첫 플레이에 적합한 이유에는 네 가지가 있습니다.

두 가지 모두 무료로 플레이할 수 있습니다. 저희는 신규 플레이어가 돈을 쓰지 않고도 게임을 체험할 수 있기를 원합니다. 간편하게 플레이할 수 있습니다. 샘플 덱과 매직 듀얼의 초반부는 플레이어가 정식 게임의 복잡함에 대한 불안감 없이 게임을 편하게 즐길 수 있도록 고안되었습니다. 두 가지 모두 흥미를 유발합니다. 샘플 덱과 매직 듀얼 모두 게임의 재미를 끌어올리도록 고안되었습니다. 모두 플레인즈워커를 시작점으로 사용합니다. 초보자가 쉽게 배울 수 있습니다. 샘플 덱은 신규 플레이어를 도와줄 사람이 있는 곳으로 배포되도록 만들어졌습니다. 매직 듀얼에는 내장된 "스승"이 있습니다. 숙련자와 영리한 AI는 사람들에게 플레이 방법을 가르치는 데 탁월하다는 것이 증명되었습니다.

두 번째 제품—???

이 부분이 저희가 채워야 할 부분이었습니다. 원래는 코어세트가 이 부분을 담당해야 하지만, 우리는 무작위 부스터가 매우 일관성이 없는 경험을 제공하고 있다는 것을 발견했습니다. 게임에 쉽게 적응하게 하려면 지속적인 집중이 필요하지만, 코어세트가 이 부분에 특화되어 있다고 할 수는 없었습니다.

세 번째 제품—덱 빌더 툴킷

일단 기본 사항을 배운 플레이어가 덱 짜기를 시작하도록 도와줄 수 있는 가장 좋은 방법은 많은 카드에 접근하도록 하는 것입니다. 덱 빌더 툴킷은 이를 위해 고안되었습니다. 툴킷은 많은 양의 카드(총 285장, 대부분 개별 카드이지만 최근 제품의 부스터팩 중 일부가 포함되어 있음)를 몇가지 덱 테마와 함께 제공하여 덱짜기를 시작하는 데 도움이 됩니다. 주목할 점은, 덱짜기는 이 게임의 더욱 복잡한 요소 중 하나이기 때문에, 세 번째 제품에 도달할 때까지는 일어나지 않는다는 점입니다.

네 번째 제품—확장판 부스터

드디어 신규 플레이어에게 이 게임의 기본 중의 기본, 확장판 부스터를 소개할 시간입니다. 확장판 부스터야말로 이 게임의 핵심이자 가장 짜릿한 재미를 제공하며, 투자를 한 다른 플레이어들로 인해 신규 플레이어도 여기에 이끌리게 됩니다.

간극 채우기

저희는 가장 먼저 누락된 제품이 가져야 하는 목표를 파악하려고 했습니다.

완성 덱의 필요성

덱 짜기는 매직에서 흥미로운 부분이지만, 매우 복잡한데다가, 저희는 플레이어들이 세 번째 제품을 마련하기 전까지 이를 신경 쓰지 않기를 원했습니다. 그래서 미리 짜여 있고 꺼내서 바로 플레이할 수 있는 제품이 필요했습니다.

동일한 수준의 집중

앞서도 언급했듯이, 저희는 초기 제품들이 결합력 있는 집중을 유지하기를 원합니다. 이는 저희가 첫 번째 제품이 어떤 역할을 했으며 이것이 일관적되게 유지되는지 확인하게 했습니다. 샘플 덱과 매직 듀얼 모두 강력한 플레인즈워커에 집중했고, 바로 여기서 시작하게 되었습니다.

적절한 전환

저희는 한 편으로는 가장 단순하게 게임을 플레이할 수 있는 제품을 가지고 있었습니다. 그 반대로, 자신만의 덱을 짤 수 있는 제품도 있었습니다. 이는 새 제품은 이 둘의 사이에 있어야 한다는 것을 의미했습니다. 저희가 여러분을 위해 덱을 짜 두었지만, 좀 더 복잡해질 수도 있습니다.

더 큰 제품군의 일부

코어세트의 또 다른 문제는 다른 매직 세트와의 이질성입니다. 신규 플레이어는 기존 플레이어를 참조하며, 기존 플레이어는 현재 세트를 주로 사용합니다. 이 제품은 독자적이 아닌 현재 매직 세계의 일부처럼 느껴져야 합니다.

흥미 유발

저희는 기존 플레이어에게 사야 할 것 같은 의무감을 주지 않으면서도, 구매한 플레이어들이 묵살되지 않는 제품을 원했습니다. 기존 플레이어가 관심을 가질 만큼은 멋지지만, 의무감으로 구입하지는 않도록 균형을 유지해야 했습니다.

제한 사항이 많긴 했지만, 저희는 이 모든 제한 사항을 해결한 제품을 개발하겠다고 다짐했습니다. 그리고 마침내 그런 제품을 만들었습니다. 이제 인트로팩을 대체할 새로운 제품을 소개한 후, 제품의 내용물과 그 제작 뒷이야기를 알려드리겠습니다.

새 제품은 다음과 같이 작동할 것입니다. 세트마다 두 개의 플레인즈워커 덱이 있고, 각각 다른 플레인즈워커를 중심으로 구성됩니다. 이 플레인즈워커들은 해당 블록과 관련 있는 캐릭터입니다. 각 플레인즈워커 덱은 60장들이 완성 덱으로, 해당 블록의 부스터팩 2개가 들어 있으며 권장소비자가격은 14.99달러입니다. 이 플레인즈워커 덱은 11가지 언어로 출시되며 매직이 발매된 국가에서 해당 언어로 이용할 수 있습니다.

이 덱은 블록의 기능적 테마에 따라 사용되며 종종 새로운 키워드 기능을 활용합니다. 플레인즈워커가 단색이라도 덱은 2색이 기본이 될 것입니다. (여기서 "기본"이라 함은 대부분 이렇게 하겠지만, 특정 플레인즈워커 덱이 색다르길 원하는 경우에는 이를 변경할 권리가 있다는 점을 알려드립니다.)

플레인즈워커 덱의 또 다른 큰 차이점은, 확장판에 포함되지 않은 카드가 각각 다섯 장씩 들어 있지만, 이 카드들이 스탠다드 형식의 블록과 연결된 것으로 간주(즉 플레인즈워커 덱을 스탠다드 형식에서 그대로 사용할 수 있음)한다는 것입니다. 다음과 같은 카드들이 포함되어 있습니다.

미식레어 플레인즈워커 1장

플레인즈워커 덱마다 새로운 플레인즈워커 카드 1장이 있고, 덱은 해당 플레인즈워커를 중심으로 한 테마로 구성됩니다. 이 카드들은 재미와 흥미를 유발하지만 토너먼트 플레이가 강제되지는 않도록 디자인되었습니다. 이를 위해서, 플레인즈워커들은 신규 플레이어에게 흥미를 느끼게 하고 게임에 큰 영향을 주면서도 기존 플레이어에게는 구입에 대한 의무감을 주지 않도록 제작되었습니다. 기본적으로, 이 플레인즈워커들은 발동하는 데 비용이 많이 들고 화려합니다. 덱에는 플레인즈워커 카드가 1장 들어 있고, 관련 세계와 연계된 삽화가 있습니다.

연구개발팀은 이 덱들이 플레인즈워커를 포함할지 여부를 두고 오랫동안 고심했으나, 실질적으로 덱을 대표하는 플레인즈워커 카드 없이는 이 덱에 집중할 수 없다는 결론에 이르렀습니다. 저희는 플레인즈워커에 집중하는 것이 핵심이라고 확신했습니다. 그 후후에는 플레인즈워커 제작 방향에 대해 오랜 고심을 거듭해야 했습니다. 충성 능력은 몇 개를 가지고 있어야 할까요? 전반적으로 3개에서 0개까지 다양한 의견이 나왔습니다. 결국 저희는 다른 플레인즈워커와 같은 방식으로 작동하지만, 좀더 초보자를 염두에 두고 제작하기로 결정했습니다.

효과를 가지고 있고 특정 플레인즈워커를 찾아 오는 레어 주문 카드 2장

덱에 플레인즈워커를 포함하는 것도 중요하지만, 덱에 1장만 포함할 수 있도록 미식레어로 만들고 싶었습니다. 덱에 1장만 있는 플레인즈워커가 더 큰 영향력을 가지도록 만들 방법은 없을까요? 이 문제의 해법은 레어였습니다. 레어 카드는 보통 플레인즈워커보다 마나가 하나 적게 들고(플레인즈워커로 플레이가 연결되도록) 적절한 테마 효과를 가지고 있습니다. 효과가 발휘되면 서고 또는 무덤에서 특정 플레인즈워커를 찾아 손으로 가져갑니다. (다른 버전이 아닌 플레인즈워커 덱 버전의 플레인즈워커만 찾는다는 점에 주의하십시오. 모든 버전의 플레인즈워커를 찾을 수 있게 하는 데에는 큰 개발 문제가 있었습니다.) 이는 기능적으로 플레이어가 플레인즈워커 카드를 3장 가진 것처럼 작용하며, 이를 통해 플레인즈워커가 플레이될 기회가 더 많아집니다. 덱에는 이 카드가 2장 들어 있고, 플레인즈워커와 연계된 삽화가 있습니다.

전장에 플레인즈워커가 있으면 효과가 강화되는 언커먼 지속물 3장

언커먼 지속물의 경우, 관련 플레인즈워커가 전장에 있으면 효과가 강화되도록 만들었습니다. 레어 주문과 달리, 언커먼은 플레인즈워커 덱에 있는 플레인즈워커뿐만 아니라 모든 버전의 플레인즈워커를 찾습니다. 이 카드의 이름과 삽화는 덱의 플레인즈워커의 테마와 연계됩니다. 덱에는 이 카드가 3장 들어 있습니다.

플레인즈워커의 분위기에 맞는 커먼 4장

커먼의 경우, 플레인즈워커가 가장 자주 발동할 것 같은 기본 필수 효과를 가지고 있습니다. 발동되는 모습은 삽화를 통해 보여집니다. 덱에는 이 카드가 4장 들어 있습니다.

관련 커먼 이중 대지 4장

관문수호대의 맹세와 이니스트라드에 드리운 그림자에서 탭된 채로 전장에 들어오는 10장의 이중 대지가 소개되었습니다. 스탠다드에서 10장의 이중 카드가 사용될 수 있도록 하여 저예산으로 플레이하는 사람들이 항상 이용할 수 있도록 했습니다. 플레인즈워커 덱의 경우, 덱의 색과 일치하는 탭된 상태로 전장에 들어오는 이중 대지를 포함시키는 것이 계획입니다. 카드에는 블록의 세계와 연계된 새로운 삽화가 들어갑니다. 덱에는 이 카드가 4장 들어 있습니다.

즉, 60장으로 구성된 플레인즈워커 덱에는 특별한 기능을 가진 카드 4종이 총 10장의 신규 카드(미식레어 1장, 레어 2장, 언커먼 3장, 커먼 4장)로 들어 있습니다. 14장의 카드(앞서 설명한 카드 10장과 이중 대지 4장)에는 새로운 삽화가 들어갑니다. 나머지 카드들은 플레인즈워커 덱이 대형 세트와 연계되어 있으면 대형 세트의, 소형 세트와 연계되어 있으면 소형 세트의 카드로 구성됩니다. 나머지 카드들의 삽화는 블록에서 사용된 삽화와 같습니다.

플레인즈워커 덱은 올해의 가을 세트인 칼라데시와 함께 선보이고, 인트로팩을 대체합니다. 제가 첫 번째 덱 2개를 살펴봤는데, 신규 플레이어들을 위한 놀라운 선물이 될 거라고 생각합니다.

다음으로 넘어가기 전에 마지막으로 알려드릴 것이 있습니다. 지금까지는 제품에 포함된 새로운 카드를 어떻게 활용할지에 대해 설명해 드렸습니다. 여러분이 플레인즈워커 덱을 플레이하고 보내주신 피드백에 따라, 새 카드를 사용하는 방식이 수정될 수 있습니다.

기다리세요. 알려드릴 게 더 있습니다.

칼라데시와 함께 선보이는 다른 변경 사항에 대해 말씀드리려고 합니다. 팻팩을 새롭게 단장할 예정입니다. 변경할 사항에 대해 알려드리겠습니다. 먼저 이름을 바꾸기로 결정했습니다. "팻팩"이란 이름 자체가 막연한 감이 없지 않아 "[세트 이름] 번들"로 변경하였습니다. 그래서 이번 가을 세트 출시 때는 칼라데시 번들이 만들어질 예정입니다. 권장소비자가격은 42.99달러입니다.

제품은 다음과 같이 구성됩니다.

박스

재사용 가능한 멋진 박스에 번들이 담겨 있습니다. 박스에는 세트의 주요 삽화가 사용됩니다.

80장 대지 팩

각 기본 대지가 16장씩 들어있으며, 대지는 모두 제품 이름을 따온 블록의 것입니다.

부스터팩 10개

번들에는 제품 이름을 따온 세트에서 나온 부스터팩 10개가 포함됩니다.

플레이어 가이드 1개

번들에는 제품 이름을 따온 세트에서 나온 플레이어 가이드 1개가 포함됩니다.

스핀다운 생명점 계산기 1개

번들에는 제품 이름을 따온 세트의 테마와 연결된 스핀다운 생명점 계산기 1개가 포함됩니다. 각 번들에는 스핀다운 생명점 계산기가 한 개밖에 없지만, 세트마다 각기 다른 5가지 버전이 있습니다.

규칙 참조 카드 1개

이 번들은 저희로서는 초보자가 구매해 주었으면 하는 것이 아니지만, 여전히 구입하는 분들이 많을 것이라는 점도 알고 있습니다. 규칙 참조 카드는 튜토리얼을 통해 배울 수 있는 매직 듀얼로 이동하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

첫 번째 번들은 이번 가을 칼라데시와 함께 출시됩니다.

새 제품의 등장과 기존 제품의 유지

오늘 저의 목표는 플레인즈워커 덱(과 새 번들)을 소개하고 그 제작 의도를 설명하는 것이었습니다. 새 제품과 이 기사에 대한 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 이메일을 보내 주시거나 소셜 미디어 계정(Twitter, Tumblr, Google+, Instagram)을 통해 연락해 주십시오.

다음 주에는 저희가 어떻게 이터널을 완성했는지 설명드릴 예정이니 함께 해 주십시오.

그때까지 새로운 플레이어와 함께 게임을 즐기면서 새로운 시스템을 시험해 보시기 바랍니다.