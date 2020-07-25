오늘은 젠디카르 라이징의 새로운 부스터에 대해 소개해드리겠습니다. 제목에 나와 있듯이 ‘세트 부스터’라는 새로운 부스터에 함께 알아보려고 합니다.

자세한 내용을 다루기 전에 간단하게 소개해드리겠습니다. 세트 부스터는 게임에 추가되는 새로운 부스터입니다. 기존 부스터와 현재 제품에는 아무 변화도 없고, 단지 새 부스터가 추가되는 것입니다. 기존과 동일한 방식으로 플레이하려면 세트 부스터를 무시해도 괜찮습니다.

그렇다면, 세트 부스터란 무엇일까요?

최근 몇 년간 R&D 팀에서는 고객이 제품에 적응하게 만드는 것이 아니라 제품을 고객에게 맞추는 것으로 발상을 전환하게 되었습니다. 즉, 누가 게임을 구매하고 무엇을 원하는지 파악한 다음 이를 충족할 수 있는 제품을 만들어야 한다는 것입니다.

매직 부스터를 예로 들어 보겠습니다. 수십 년 동안 단 하나의 버전이 있었고 새로운 세트의 유일한 경로였습니다. 어떤 유형의 플레이어인지, 무엇에 관심 있는지와 관계없이 모든 플레이어가 동일한 부스터를 통해 각각의 새로운 세트를 시작해야 했습니다. (이러한 부스터를 현재 드래프트 부스터라고 합니다.) 이러한 방식의 문제점은 한 그룹에 대한 제한이 모든 사람에 대한 제한이 된다는 것입니다. 예를 들어, 매직에서 드래프트는 아주 중요한 요소입니다. 드래프트 방식이 부스터 구성 방법에 대한 다양한 결정에 영향을 미칩니다. 따라서 당신이 드래프트를 하는지 여부와 관계없이, 심지어 당신에게 좋은 경험이 아니더라도 이러한 결정들의 영향을 받았습니다. 수 년 전, 저희 팀에서는 “일반 드래프트 부스터 대상과는 다른, 고객층의 흥미를 유발할 수 있는 또 다른 유형의 제작 가능한 부스터가 있는가?"라는 의문이 들었습니다.

그 발상에서 처음 시작된 것이 테마 부스터입니다. 테마에 더 중점을 두었으며 일반적으로 한 가지 색상으로 제한되고, 플레이어가 부스터를 구매하면 덱에 더 많은 수의 카드를 바로 놓게 하는 팩을 얻을 수 있습니다. 또한 세계의 특정한 일부를 샘플링하는 데 관심 있는 플레이어를 위해 세트의 특징을 강조했습니다.

다음은 콜렉터 부스터입니다. ‘부스터의 즐거움’ 계획을 통해 수집할 다양한 새로운 카드를 추가하고자 했으며(자세한 내용은 여기를 참조) 수집가가 모으기 힘든 카드를 쉽게 얻을 수 있는 부스터를 만들고 싶었습니다.

세 가지의 부스터를 만든 후 이제 다 마무리되었다고 생각했지만, 이후 몇 가지 흥미로운 데이터를 확인했습니다. 오픈된 부스터의 거의 절반 이상이 리미티드 플레이(일명 실드 및 드래프트)에서 사용되지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 즉, 대부분의 플레이어가 실드 또는 드래프트를 할 의사가 없을 때 리미티드 플레이에 최적화된 부스터를 오픈했습니다. 새로운 기회로 보였죠. 부스터 오픈을 최대한 재미있게 만드는 데 최적화된 새로운 부스터를 만들면 어떨까? 부스터를 더 재미있게 개봉할 수 있다면 어떨까? 대다수의 플레이어가 하는 것이니 플레이어들을 위한 부스터를 만들자고 말이죠.

그 결과가 바로 세트 부스터입니다.

부스터 개봉의 재미를 높이는 방법

우리가 풀어야 했던 가장 큰 숙제였습니다. 그렇다고 해서 현재 부스터 개봉 자체가 재미없는 것은 아닙니다. 그저, 최대한 재미있게 개봉할 수 있도록 최적화되어 있지 않을 뿐입니다.

명심해야 할 점은 이 새로운 유형의 부스터는 드래프트 부스터 유형이 아니라는 것입니다. 드래프트(또는 실드) 요구사항에 따른 어떠한 규칙도 참고하지 않았습니다. 예를 들어, 정확히 15장의 카드로 구성할 필요가 없었습니다. 커먼, 언커먼, 레어 또는 미식레어 세트를 여러 개 보유할 필요가 없었습니다. 또한 게임 요소가 아닌 부스터에 카드를 놓는 실험도 했습니다. 원하는 대로 진행할 수 있었습니다(물론 세트에 있는 카드를 보유한 경우였습니다).

부스터팩을 보다 재미있게 개봉하는 방법을 찾기 위해 드래프트 부스터를 살펴보았습니다. 재미있는 드래프트 부스터 개봉을 위해 필요한 요소 새 카드를 보는 것은 재미있습니다. 하지만 새 카드와 부스터를 함께 보는 경우에만 그렇습니다. 명확하게 말하면, 개봉한 레어 또는 미식레어를 보거나 핵심 언커먼, 커먼을 덱에서 발견하는 경우입니다. 하지만 무엇보다 제일 흥미로운 경험은 부스터의 레어 슬롯입니다. 플레이어에게 그런 흥미를 유발하면서 부스터 전반에서 계속 흥미로운 경험을 하게 만들 수 있었을까요? 그뿐만 아니라, 저희 팀에서는 부스터팩 개봉의 재미를 위해 과거에는 무엇을 했는지 매직의 역사를 통해 살펴보았습니다.

다양한 실험 끝에 나온 결론은 14장의 객체로, 그 중 12장의 매직 카드(드래프트 부스터의 경우 16장의 카드로 구성되고 그 중 15장은 매직 카드로 구성)가 담긴 팩이었습니다.

목표는 부스터를 개봉하는 순간의 느낌이 그대로 이어지는 부스터를 만드는 것이었습니다. 하나의 흥미 요소가 아닌 다양한 흥미 요소를 갖도록 설계했습니다. 이를 위해 부스터를 4개의 섹션(환영, 불꽃놀이, 빅 피니시, 에필로그)으로 나누고 각각 슬롯이라는 카드 몇 장씩으로 구성했습니다.

세트 부스터는 부스터를 개봉할 때처럼 한 번에 한 슬롯씩 소개해 드리겠습니다. 각각의 슬롯에 어떤 요소가 있는지 설명해 드리겠습니다.

8개의 슬롯이 있는 환영 섹션부터 살펴보겠습니다. 부스터에 대해 살펴보게 된 여러분을 환영하기 위한 것입니다.

슬롯 1 - 삽화 카드 슬롯

모던 호라이즌에서 삽화 카드를 도입했습니다. 이 카드는 앞면 전체가 삽화로 되어 있으며 뒷면에는 카드 정보를 담고 있습니다. 이것들은 플레이할 수 있는 매직 카드가 아니며 보여주거나 수집하기 위한 흥미 요소일 뿐입니다.

이 카드는 많은 플레이어(삽화 팬, 스토리 팬, 수집가 등)에게 인기가 높았기 때문에 다시 제공하기로 결정했습니다. 젠디카르 라이징 세트 부스터는 81장의 다양한 삽화 카드(모던 호라이즌의 경우 54장으로 구성)로 제공됩니다. 위에서 설명했듯이 각각의 슬롯에 흥미 요소를 더하기 위해 삽화 카드를 다음과 같이 만들었습니다. 일반 삽화 카드 대비 5%의 확률로 삽화가의 서명이 금박으로 새겨진 카드를 받게 됩니다. 모든 삽화 카드에는 일반 버전과 시그니처 버전이 있습니다. 삽화는 매직을 재미있는 게임으로 만드는 주요 요소 중 하나입니다. 이에 놀라운 삽화와 삽화가에게 경의를 표합니다. 그간 수많은 수집 애호가들이 있다는 것을 알 수 있었고, 덕분에 게임에 또 하나의 소장 요소를 추가했습니다.

슬롯 2 - 대지 슬롯

환영 챕터의 몰입감을 이어가면서, 두 번째 슬롯에서는 세계에서 제일 뽐내기 좋은 카드 유형인 대지 카드를 집중 조명합니다. 이 슬롯의 기본 설정은 기본 대지 카드이지만 세트마다 변경할 수 있습니다. 젠디카르 라이징은 전체 삽화 기본 대지 카드가 들어 있기에, 저희는 이 세트 부스터를 위한 기본 대지 카드를 구성했습니다. 15%의 확률로 이 슬롯의 대지 카드는 포일이 됩니다. 이 슬롯이 포일이 되더라도 부스터에서 두 번째 포일을 얻을 수 있습니다. (다음 슬롯에서 포일에 대해 이야기하겠습니다.)

슬롯 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 연결된 커먼 및 언커먼

다음 여섯 개의 슬롯에서는 커먼 및 언커먼에 대해 다룹니다. 드래프트 부스터에서, 리미티드 플레이에 적합한 팬 모양을 만들기 위해 커먼 및 언커먼이 일정한 비율로 존재합니다. 또한 적절한 세트 드래프트를 위해 색상이 균등하게 담겨 있습니다. 이것들은 세트 부스터에서는 고려사항이 아닙니다. 따라서 다음과 같이 만들었습니다. 커먼과 언커먼을 사용하여 멋진 세트의 장점을 보여줍니다. 각 세트 부스터에 있는 6개의 슬롯은 동일한 희귀도의 각 카드가 옆에 있는 카드와 관련이 있는 방식으로 그룹화됩니다. 동일한 생물 유형이거나, 카드가 함께 플레이하기 좋거나, 공통된 스토리 요소가 있는 것 등으로 연결할 수 있습니다. 모든 종류의 연결을 실험하고 있습니다. 어떤 연결을 맺고 있는지 확인하는 것이 이 카드 섹션 개봉의 묘미입니다.

이 슬롯에 대해 알아야 할 다른 두 가지 내용이 있습니다. 첫 번째로, 부스터에서 커먼 및 언커먼이 보장되는 유일한 슬롯입니다. (물론 다른 슬롯에서도 커먼과 언커먼을 얻을 수 있습니다.) 전통적으로 드래프트 부스터에서는 10장의 커먼과 3장의 언커먼을 얻습니다. 저희는 조사를 통해 대부분의 플레이어가 부스터를 개봉할 때, 꽤 이른 시기에 커먼을 신경쓰지 않는 포인트까지 도달한다고 느끼는 것을 발견했습니다. 결국에ㅔ는 언커먼도 신경쓰지 않게 됩니다. 따라서, 세트 부스터는 드래프트 부스터보다 전체적으로 커먼과 언커먼 카드가 적지만 플레이어에게 더 적합하게 균형을 맞추어서(너무 빨리 무시할 카드를 생성하지 않음) 더 흥미롭고 주목할 만한 다른 요소를 부스터에 추가할 수 있었다고 생각합니다.

두 번째로, 모든 세트 부스터는 6개의 슬롯에서 최소 1장의 언커먼이 보장되지만 각각의 커먼은 언커먼으로 업그레이드될 수 있습니다. 즉, 세트 부스터에 있는 이 6개의 슬롯은 5장의 커먼 및 1장의 언커먼부터 0장의 커먼 및 6장의 언커먼까지 등장할 수 있습니다. 확률은 다음과 같습니다.

커먼 5장, 언커먼 1장이 35%의 확률로 나타납니다.

커먼 4장, 언커먼 2장이 40%의 확률로 나타납니다.

커먼 3장, 언커먼 3장이 12.5%의 확률로 나타납니다.

커먼 2장, 언커먼 4장이 7%의 확률로 나타납니다.

커먼 1장, 언커먼 5장이 3.5%의 확률로 나타납니다.

커먼 0장, 언커먼 6장이 2%의 확률로 나타납니다.

슬롯 9 - 매력적인 슬롯

불꽃놀이 장의 첫 번째 슬롯을 살펴보았습니다. 이 장의 목표는 눈길을 사로잡고 흥미를 유발하는 것입니다. 여기에 무엇이 올지 상상하기 어려울 것입니다. 슬롯 #9는 언제나 시각적으로 흥미로운 카드가 될 것입니다. 그 의미는 세트마다 다릅니다. 젠디카르 라이징 세트 부스터의 경우 쇼케이스 카드나 아직 언급 전인 멋진 세트 구성 카드인 커먼 또는 언커먼을 얻는다는 뜻입니다.

슬롯 10 및 11 - 와일드카드 희귀도 슬롯

이 두 슬롯은 기본적으로 커먼부터 미식레어까지 모두 될 수 있습니다. 이 슬롯에서 레어 및 미식레어의 쇼케이스 버전을 얻을 수 있습니다. (커먼 및 언커먼 쇼케이스 카드는 이전 슬롯에 등장합니다.) 이들 중 어느 것도 레어 슬롯이 아니므로, 이 두 슬롯에서 얻는 레어 또는 미식레어는 부스터의 추가 슬롯입니다. 각 슬롯의 희귀도는 독립적이므로 여기에서 2장의 미식레어를 얻을 가능성이 있습니다. 확률은 다음과 같습니다(아래에서 '레어'라고 표시된 것은 레어 또는 미식레어를 의미함).

커먼, 커먼 조합은 49%의 확률로 나타납니다.

커먼, 언커먼 조합은 24.5%의 확률로 나타납니다.

커먼, 레어 조합은 17.5%의 확률로 나타납니다.

언커먼, 언커먼 조합은 3.1%의 확률로 나타납니다.

언커먼, 레어 조합은 4.3%의 확률로 나타납니다.

레어, 레어 조합은 1.6%의 확률로 나타납니다.

23.4%의 확률(확률 4분의 1 미만)로 세트 부스터에서 적어도 하나의 추가 레어 또는 미식레어를 개봉하게 되며 이는 와일드카드 슬롯에서 나온다는 것을 의미합니다. 추가 레어를 얻을 수 있는 또 다른 방법이 있습니다.

슬롯 12 - 레어/미식레어 슬롯

이제 대망의 마지막 장을 살펴보겠습니다. 이 장은 보장된 혜택에 관한 것입니다. 첫 번째 슬롯은 레어/미식레어 슬롯입니다. 이것은 드래프트 부스터에서 가장 흥미로운 부분이므로 없앨 수 없었습니다. 드래프트 부스터에서 알고 좋아했던 레어/미식레어 슬롯과 동일하게 작동합니다.

젠디카르 라이징을 시작으로, 미식레어의 등장률을 변경합니다. 이전에는 8장의 레어당 1장의 미식레어가 등장했습니다. 젠디카르 라이징부터는 7.4장의 레어당 1장의 미식레어가 나타납니다. 이는 드래프트 부스터에서도 마찬가지입니다.

슬롯 13 - 포일 슬롯

많은 플레이어들이 포일을 좋아하기 때문에 모든 팩에 포일을 얻는 슬롯을 만들기로 결정했습니다. 이 슬롯은 아무 희귀도나 될 수 있습니다. 그렇습니다. 레어나 미식레어를 얻을 수 있는 또 하나의 슬롯이죠.

슬롯 14 - 토큰/광고 카드

이 카드는 드래프트 부스터에서 찾을 수 있는 것과 비슷합니다.

하지만 여기 숨겨진 부분이 하나 더 있습니다. 광고 또는 토큰 카드 대신 25%의 확률로 목록에서 카드를 얻습니다. 목록이란 정확히 무엇일까요? 매직의 가장 멋진 부분 중 하나는 그 역사입니다. 따라서 시간의 나선 및 미스터리 부스터의 장점을 가져왔습니다. 과거 매직 목록에서 300장의 흥미로운 카드 목록을 선택했습니다. 미스터리 부스터와 마찬가지로 왼쪽 하단에 작은 플레인즈워커 기호가 있는 것을 제외하고는 예전 그대로(삽화, 틀, 확장판 기호 등) 인쇄됩니다.

목록에는 커먼, 언커먼, 레어 및 미식레어가 있으며 적절한 확률로 서로 등장합니다. 목록에 있다고 해서 스탠다드 형식에 사용 가능해지지는 않습니다. 이미 사용 가능한 카드라면 어떤 형식에든 사용 가능합니다. 매직의 27년 역사 어디에서나 카드를 가져올 수 있습니다. 계획은 목록을 미묘하게 변경하여 세트마다의 느낌을 거의 그대로 유지하면서 카드에 가져오는 것입니다. 따라서 여러분 모두가 목록에 어떤 카드가 있는지 알게 될 것입니다.

젠디카르 라이징 세트 부스터에 나타날 목록 중 3장의 카드를 살짝 공개합니다.

보시다시피, 목록은 과거에 인기 있던 메커니즘, 흥미로운 세계 및 소재, 완전한 와일드카드를 보여줍니다. 즉, 세트 부스터를 개봉하면 모든 종류의 매직 카드를 개봉할 수 있습니다.

핵심 요소

세트 부스터에 대해 전부 살펴보았습니다. 추가로 몇 가지 더 말씀드리겠습니다.

먼저, 세트 부스터가 드래프트 부스터보다 약간 더 가격이 높아질 것입니다(팩당 약 1달러 더 높을 것으로 추정하지만 지역마다 다를 수 있습니다). 팩당 더 많은 레어(세트 부스터에서 레어 또는 미식레어 4장까지 개봉할 수 있으며, 와일드카드슬롯, 레어 슬롯, 포일 슬롯도 포함됩니다. 목록은 제외하고도 말입니다.)를 개봉할 수 있기 때문입니다. 드래프트 부스터를 구매할 때 드는 비용으로 동일한 수량의 레어 및 미식레어를 얻게 될 것으로 보입니다.

세트 부스터는 부스터 박스 디스플레이에 36팩이 아닌 30팩으로 제공됩니다.

세트 부스터는 드래프트 부스터와 디자인에서 차이가 크기 때문에 명확하게 구분할 수 있습니다. 젠디카르 라이징 세트 부스터의 모습은 다음과 같습니다.

세트 부스터는 처음에는 영어 및 일본어에 한해 제공되지만 추후 다른 언어로 확대해 나갈 계획입니다.

여전히 세트 부스터에 대해 궁금한 부분이 있고 샘플을 받아 보고 싶으신 경우 젠디카르 라이징 프리릴리즈에 참석하십시오. 모든 참석자는 플레이용 세트 부스터를 받을 수 있습니다(재고 소진 시까지).

분명히 말씀드리고 싶은 점은 젠디카르 라이징 세트 부스터는 저희가 처음으로 선보이는 시도라는 것입니다. 플레이어가 좋아할 것으로 보이는 다양한 시도를 하고 있지만, 플레이어가 그것을 경험해야지만 실제로 확인할 수 있습니다. 여러분의 의견을 기다리겠습니다. 여러분의 의견을 바탕으로 필요한 부분에 대한 수정 및 조정을 진행하겠습니다. 또한 리미티드 플레이에서 부스터를 사용하는 것에 관심이 없는 플레이어를 대상으로, 세트 부스터가 재미있고 흥미로운 옵션으로 느껴지게 할 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 세트 부스터 디자인이 드래프트 부스터에서 수년 간 사용된 디자인을 상당 부분 따르고 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 이번 시도는 시작에 불과합니다. 가장 큰 목표는 부스터를 최대한 즐겁게 개봉할 수 있도록 하는 것입니다. 이 목표를 이루기 위해 여러분의 도움이 필요합니다.

마지막으로

세트 부스터 이미지를 공개했으니 이제 나머지 패키지도 공개하겠습니다. 젠디카르 라이징 패키지는 다음과 같습니다. 그렇습니다. 이 세트에는 3명의 플레인즈워커인 제이스, 니사, 나히리가 포함되어 있습니다.

전체 세트

자, 이제 마무리할 시간입니다. 세트 부스터에 대한 많은 관심 부탁드리며 9월에 릴리즈될 젠디카르 라이징도 기대해 주시기 바랍니다. 세트 부스터에 대한 의견이 있으면 언제든지 알려주십시오. 궁금한 점이나 의견이 있는 경우 이메일 또는 소셜 미디어 계정(Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok)을 이용하시면 됩니다.

다음 주에 있을 더블 마스터 미리보기에 참여하십시오.

그때까지 게임 플레이만큼 매직 부스터 개봉을 재미있게 즐겨보시기 바랍니다.