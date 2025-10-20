10월 28일에 MTG 아레나가 새로운 한정 기간 이벤트를 개시합니다: 아레나 파워드 큐브를 소개합니다! 이 흥미로운 이벤트는 MTG 아레나의 다른 어떤 것과도 다르며, 파워 나인을 포함하여 매직의 역사 속에서 발췌한 가장 강력한 카드들을 선보입니다. 일부는 최근의 아레나 앤솔로지를 통해 만나보셨을 100장이 넘는 신규 MTG 아레나 카드 버전을 선보이는 이 큐브는 게임에 대규모의 업데이트를 선사합니다. 앞으로 이 큐브의 모든 요소들을 파헤치는 일련의 기사와 동영상을 통해 모든 세부 사항을 살펴볼 예정이지만, 우선 새로운 이벤트 구조와 흥미로운 보상에 대해 자세히 설명하겠습니다.

파워드 큐브 이벤트 세부사항 및 보상

파워드 큐브는 독특한 프리미어 리미티드 경험입니다. 저희는 이번 기회를 통해 보상과 경쟁에 대한 커뮤니티의 피드백을 바탕으로 큐브 이벤트 구조를 업데이트하고자 합니다. 출시 시에는 단판 랭킹전 드래프트 및 전통적 3판 2선승 비랭킹 드래프트를 제공할 예정입니다. 이 경쟁적인 이벤트를 더욱 강화하기 위해 참가비와 보상이 업데이트되었습니다. 이 이벤트가 MTG 아레나에서 가장 인기있는 이벤트 형식이라는 것이 입증되었기에, 이제는 프리미어 드래프트 구조와 궤를 같이 합니다. 이벤트에서 보상을 받는 팩은 프리미어 드래프트에서 보상을 받는 팩과 다르게 보인다는 것을 알게 되실 것이며, 새로운 큐브 상품 팩은 추가적인 가치를 더해 줍니다.

큐브 상품 팩은 MTG 아레나가 새로운 카드를 게임에 출시하면서 이벤트의 우승자에게 흥미로운 보상을 제공하는 방법입니다. 큐브 상품 팩은 총 7장을 포함하고 있으며, 최소한 2장이 레어 또는 미식레어입니다. 각 큐브 상품 팩에는 또한 MTG 아레나에 새롭게 소개되는, 로테이션되는 보너스 시트의 카드가 최소 1장 들어 았습니다. 플레이어들은 또한 큐브 상품 팩을 통해 출시된 신규 카드들을 와일드카드로 제작할 수 있습니다. 레어 및 미식레어 카드들과 강력한 보너스 시트가 추가된 이 팩은 일반 상점 팩과 비교해 두 배 이상의 가치를 지니고 있습니다.

각 큐브 상품 다음과 같이 구성되어 있습니다:

타임리스에서 유효한 아무 * 타임리스 레어 또는 미식레어 카드 1장 (제외 카드는 아래에서 확인)

타임리스 레어 또는 미식레어 카드 1장 레어의 출현 확률이 미식레어의 출현 확률보다 두 배 높습니다

큐브 보너스 시트 레어 또는 미식레어 카드 1장

레어의 출현 확률이 미식레어의 출현 확률보다 두 배 높습니다

다음을 포함하는 플렉스 카드 1장:

아무 * 타임리스 레어 (20%)

타임리스 레어 (20%)

아무 * 타임리스 언커먼 (30%)

타임리스 언커먼 (30%)

보너스 시트의 카드 (50%)



이 슬롯에서 나오는 보든 보너스 시트 카드의 등장 확률은 동일합니다.)

타임리스에서 유효한 아무 * 언커먼 카드 2장

언커먼 카드 2장 타임리스에서 유효한 아무* 커먼 카드 2장

*"타임리스에서 유효한 아무* 카드"에서 제외되는 항목은 다음을 포함합니다:

유니버스 비욘드 세트의 카드들.

세트의 카드들. 타임리스에서 완전히 금지된 카드들. 이 기사를 게시하는 시점에는 없습니다.

이전에 독점 MTG 아레나 보상으로 사용된 카드 또는 제작이 불가능한 다른 카드들.

이벤트 구조

모든 큐브 이벤트와 마찬가지로 이 이벤트는 팬텀 이벤트이며, 이는 플레이어들이 드래프트 중에 고른 카드들을 자신의 콜렉션에 추가하지 않는다는 것을 의미합니다. 이 이벤트들은 드래프트를 통해 카드를 수집하는 것이 아닌 리미티드 플레이 경험에 집중합니다. 전체 이벤트 세부사항은 다음과 같습니다:

이벤트 시작 : 10월 28일 오전 8시(태평양표준시)

: 10월 28일 오전 8시(태평양표준시) 등록 마감 : 11월 18일 오전 8시(태평양표준시)

: 11월 18일 오전 8시(태평양표준시) 참가비 : 10,000 골드, 보석 1,500개, 또는 플레이어 드래프트 토큰 1개

: 10,000 골드, 보석 1,500개, 또는 플레이어 드래프트 토큰 1개 형식 : 파워드 큐브 팬텀 플레이어 드래프트 (플레이어들은 이벤트의 카드들을 소지하지 않습니다.)

: 파워드 큐브 팬텀 플레이어 드래프트 (플레이어들은 이벤트의 카드들을 소지하지 않습니다.) 구조 : 단판전: 7승 또는 3패; 랭킹전 3판 2선승전: 매치 3회; 비랭킹전

:

단판전 보상

승 보석 히스토릭 부스터 큐브 상품 팩 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1,000 2 4 1,400 3 5 1,600 4 1 6 1800 4 2 7 2200 4 3

3판 2선승전 보상

승 보석 히스토릭 부스터 큐브 상품 팩 플레이-인 포인트 0 100 1 1 250 1 2 1000 2 1 3 2500 3 2 2

파워드 큐브 상품 팩 및 카드 수집하기

이 이벤트의 출시와 함께 파워드 큐브의 모든 카드들을 수집할 수 있게 되는 것은 아닙니다. 이는 이번 출시를 가속화하고 컨스트럭티드 형식 전반에 걸쳐 최상의 플레이 경험을 유지하기 위해 이루어진 절충안이었습니다. 저희가 이 절충안을 만든 주요한 이유는 네 가지입니다:

파워드 큐브 카드들의 수집 가능성을 제한함으로써, 카드 목록을 더 폭넓게 만들 수 있었습니다. 컨스트럭티드 형식 유효성에 관한 결정은 저희가 카드를 포함했는지 여부에 영향을 미치지 않았습니다. 일부 카드를 파워드 큐브에서 플레이만 할 수 있도록 제한함으로써, 개발팀이 게임플레이와 구현 측면에서 고려해야 하는 상호작용의 수를 줄였습니다. 이를 통해 저희는 더 다양한 카드를 이벤트로 끌어들일 수 있었습니다. 모든 카드를 동시에 출시하면 히스토릭과 타임리스를 압도해 버릴 터였습니다. 카드를 점진적으로 출시함으로써, 더 균형 잡힌 다양한 형식을 보장할 수 있습니다. 이 카드들 중 일부는 여태껏 인쇄되었던 카드들 중에서도 가장 강력한 카드들입니다. 근시일 내에 검은 연꽃, 목스들, 태양 반지나 진정한 2색 대지들이 MTG 아레나의 컨스트럭티드 플레이에 들어오는 일은 없을 것입니다.

큐브 상품 팩 보너스 시트에는 어떤 카드들이 있나요?

보너스 시트의 카드들은 시간이 지나며 저희가 어떤 카드들을 MTG 아레나에서 수집할 수 있는지를 변경함에 따라 업데이트됩니다. 향후에는 여기에 경쟁력 있는 신규 파이어니어 카드, 고전적인 삽화를 선보이는 새로운 카드 버전, 이전에는 수집할 수 없었던 큐브의 추가 카드들이 포함될 수 있습니다. 보너스 시트의 모든 카드가 이 버전의 파워드 큐브에 들어 있는 것은 아니지만, 각 카드는 매직 역사 속의 흥미로운 한 조각을 대표합니다. 보너스 시트의 초기 카드 목록은 다음과 같습니다:

학살 통역가

연합의 유물

덱 페이든

죽음을 환영하는 자의 용사

심한 책망

운명의 형상

화염폭풍

깜빡이는 렌즈

트레스트의 특사, 레오볼드

광산 붕괴

미르 전투구체

예정

오각 프리즘

파이로키네시스

끓어오르는 노래

소멸

아르고스의 수호자, 티타니아

베날리아의 설립자, 토르스텐

음울한 낭송자, 토라크

예기치 않은 부재

묘비 없는 묘

격변

흡혈귀 저주마도사

떠나보내는 바람

숲을 무너뜨리는 최고 장로

주르의 보주

강함의 정도, 마나 가속 능력 및/또는 무료 주문의 지위를 가진 카드들인 점을 고려해, 다음 카드들은 히스토릭에서 사전적으로 금지됩니다:

화염폭풍

예정

파이로키네시스

끓어오르는 노래

파워드 큐브에는 어떤 카드들이 포함되어 있나요?

그래서, MTG 아레나에 찾아오는 신규 카드들이 어떤 것들일까요? 이 카드들 대부분은 MTG 아레나에 새롭게 등장하지만, 일부는 클래식 세트의 새로운 삽화를 선보이는 재판 카드들입니다.

아직 전체 목록을 공개할 준비는 되지 않았지만, 플레이어들이 곰곰이 생각해 볼 수 있는 몇 가지 힌트를 드리겠습니다:

인간이 아닌 배우가 소리로 공연을 하는 카드

인쇄되었을 당시 다섯 장의 카드 사이클에서 여섯 번째 카드였던 카드

리미티드 에디션(알파) 의 카드가 아닌 카드로, 완전한 이름이 최소한 800장 이상의 다른 카드에 등장하며, 그중 어떤 카드도 이 카드보다 먼저 인쇄되지 않은 카드

의 카드가 아닌 카드로, 완전한 이름이 최소한 800장 이상의 다른 카드에 등장하며, 그중 어떤 카드도 이 카드보다 먼저 인쇄되지 않은 카드 철자를 거꾸로 쓰면 다른 매직 카드가 되는 카드

카드가 되는 카드 한때 빈티지 이외의 형식에서는 제한되었던 최소 4장의 카드들

이름에 두 개 이상의 단어가 포함된 카드로, 각 단어가 이 카드 이외의 카드 유형란에 각각 등장함

다른 어떤 디지털 매직 플랫폼에서도 사용할 수 없었던 카드

이번 주 동안 한 주 내내 더 많은 카드가 공개될 예정입니다. 더 많은 업데이트를 원하시면 10월 22일에 Luis Scott-Vargas와 Paul Cheon의 YouTube 채널을 을 확인해 보세요!

스타일리쉬하게 파워드 큐브 준비하기

목스 진주 목스 사파이어 목스 흑옥 목스 루비 목스 에메랄드

글을 마무리하기 전에, 두 가지 깜짝 선물이 더 있습니다. 파워드 큐브로 매직의 구세대 및 신세대의 강력한 카드들을 기념하는 기회를 빌어, 저희가 가장 좋아하는 카드들을 위한 특별한 무언가를 하고 싶었습니다. 오리지널 목스들은 우두머리의 예언자에 의해 불러져 MTG 아레나에 등장했던 적이 있지만, 파워드 큐브의 목스들은 Dan Frazier의 오리지널 삽화를 선보입니다.

마지막으로, 파워드 큐브의 재미 속으로 뛰어든 플레이어들에게 보상을 하나 더 추가합니다. 이 새로운 이벤트에 참여하는 모든 플레이어에게는 새로운 다람쥐 토큰을 선보이는 매우 특별한 카드 슬리브가 제공됩니다. 마음껏 즐기세요!