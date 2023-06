Wizards of the Coast

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 스토리 덱

문 밖에는 위험이 도사리고 있습니다. 길을 나설 때 똑바로 서 있지 않으면 어디로 날려갈지 모릅니다! 다행히, MTG 아레나에서 플레이어들이 가운데땅의 여행을 환상적으로 시작할 수 있도록, The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 세트의 카드로 일곱 가지 테마 덱을 구성했습니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 카드로만 구성된 알케미 및 히스토릭용 덱과 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth와 톰 봄바딜을 커맨더로 합성하는 역사적인 카드로 구성된 히스토릭 난투 덱 등 여섯 가지 종류의 60장들이 덱으로 스토리에 빠져드세요.

갈라드리엘의 요정

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

시믹

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth의 갈라드리엘과 그녀의 종족인 갈라드림을 사용하여 요정과 점술의 시너지 효과를 내는 테마 덱입니다. 이 덱에는 엘론드와 레골라스 등 친숙한 다른 캐릭터도 등장합니다. 점술은 자신의 서고 맨 위의 카드 X장을 보고 그중에서 원하는 수만큼의 카드를 원하는 순서로 자신의 서고 맨 밑에 놓고, 나머지 카드들을 원하는 순서로 자신의 서고 맨 위에 놓는 기능입니다.

주목할 만한 카드:

2 Glorious Gale 7 Island 2 Elrond, Lord of Rivendell 4 Rivendell 2 Elven Farsight 2 Arwen Undómiel 2 Lothlórien Lookout 2 Glorfindel, Dauntless Rescuer 2 Chance-Met Elves 3 Celeborn the Wise 2 Legolas, Master Archer 4 Elrond, Master of Healing 13 Forest 4 Galadriel of Lothlórien 2 Legolas, Counter of Kills 1 Galadhrim Guide 2 Shower of Arrows 3 Fall of Gil-galad 1 Elvish Mariner

호빗의 여정

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

아브잔

프로도와 샘와이즈가 샤이어에서 출발해 운명의 산으로 가는 길에서 골룸을 만나고 절대반지와 반지운반자의 최종 운명에 이르는, 그들의 모든 여정을 아우르는 덱입니다. 이 덱에는 세 가지 버전의 프로도와 골룸, 두 가지 버전의 샘와이즈가 등장합니다. 쉴로브의 매복, 프로도의 구출, 골룸의 배신, 운명의 산으로 추락한 골룸, 거대 독수리 란드로발의 프로도와 샘와이즈 구출 등 가장 중요한 장면의 카드로 구성되어 있습니다. 이 덱에는 음식 토큰, 반지가 당신을 유혹한다, 죽음 격발이 포함되어 있습니다.

주목할 만한 카드:

2 Frodo, Sauron's Bane 2 Sméagol, Helpful Guide 6 Forest 7 Swamp 2 Frodo Baggins 2 Samwise Gamgee 2 Frodo, Determined Hero 2 Hobbit's Sting 2 Samwise the Stouthearted 2 Landroval, Horizon Witness 4 Gollum's Bite 2 Sam's Desperate Rescue 2 Gollum, Patient Plotter 2 Gollum, Scheming Guide 2 Shelob's Ambush 2 The Ring Goes South 2 Mount Doom 2 Sting, the Glinting Dagger 2 Phial of Galadriel 2 The One Ring 9 Plains

경쟁

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

테무르

레골라스와 김리의 우정과 경쟁을 중심으로 한 덱입니다. 캐릭터의 양쪽 버전이 있고, 레골라스와 김리를 강화하고 전장에서 적의 생물을 제거하는 지원 카드와 장비를 사용할 때 최고의 효과를 발휘합니다. 레골라스와 김리가 처음 만나는 장면부터, 모리아의 광산을 지나 헬름협곡에서의 전투와 펠렌노르 평원에서의 전투에 이르기까지, 이들과 관련된 장면의 카드들이 포함됩니다.

주목할 만한 카드:

2 Gimli's Axe 9 Forest 4 Gimli's Fury 4 Gimli, Counter of Kills 4 Legolas, Master Archer 8 Mountain 2 Galadhrim Bow 2 Shower of Arrows 4 Friendly Rivalry 4 Gimli, Mournful Avenger 4 Legolas, Counter of Kills 5 Island 2 Doors of Durin 2 Gift of Strands 2 Mines of Moria 2 Council's Deliberation

사루만의 타락

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

에스퍼

이 덱은 사루만을 중심으로 하여 그가 간달프를 만나 처음으로 속이는 장면, 아이센가드 전투에서의 승리, 샤이어에서 자신의 종복인 뱀혓바닥 그리마의 손에 죽임을 당하는 장면 등으로 구성됩니다. 이 덱은 오크 군대 토큰을 만들어 상대의 능력을 빼앗습니다. 사루만은 세 가지 버전이 있으며, 그중 두 가지는 한 턴에 주문을 두 번 사용하는 경우에 초점을 두고, 나머지 하나는 '샤르키'가 상대의 대지에 폭정을 휘두릅니다. 또한, 아이센가드의 강력한 군대가 완성되기 전까지 게임을 장악하도록 돕는 순간마법과 집중마법이 다수 포함되어 있습니다.

주목할 만한 카드:

4 Saruman of Many Colors 2 Palantír of Orthanc 4 Plains 12 Island 2 Bewitching Leechcraft 4 Deceive the Messenger 4 Treason of Isengard 4 Saruman's Trickery 4 Saruman the White 4 Storm of Saruman 2 Orcish Bowmasters 2 Nasty End 2 Gríma Wormtongue 2 Sharkey, Tyrant of the Shire 8 Swamp

사우론의 군대

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

그릭시스

이 테마 덱은 사우론의 악의 세력을 중심으로 한 덱입니다. 사우론의 군대의 장교와 사령관들이 다수 포함되어 있으며, 당연히 어둠의 군주 자신과 그의 절대반지도 포함되어 있습니다. 이 덱은 거대한 오크의 군대를 축적하는 것에 초점이 맞춰져 있으며, 그동안 전설적 생물의 강력한 효과를 사용하여 아크 군대 토큰을 더 빨리 늘리거나 치명타와 같은 효과를 얻습니다. 동시에, 플레이어는 반지가 당신을 유혹한다를 사용해 강력한 반지운반자를 만들어야 합니다.

주목할 만한 카드:

3 Sauron, the Dark Lord 5 Mountain 10 Swamp 7 Island 4 Treason of Isengard 2 Saruman the White 2 Saruman's Trickery 2 Witch-king of Angmar 2 Orcish Bowmasters 1 One Ring to Rule Them All 2 Gothmog, Morgul Lieutenant 9 Nazgûl 1 The One Ring 2 Mauhúr, Uruk-hai Captain 2 Mount Doom 2 The Mouth of Sauron 4 Call of the Ring

결혼식

(알케미 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth)

반트

아라고른과 아르웬의 로맨틱한 스토리를 중심으로 한 덱입니다. 깊은골에서의 재회, 전쟁이 끝난 후에 치른 결혼식, 인간의 시대에 통치자로서의 새로운 출발 등의 장면을 보여줍니다. 점술과 반지가 당신을 유혹한다를 사용해 보드 위 생물에 버프를 부여하고 강화하며, 부여마법과 장비를 사용해 그 효과를 더 높이는 것에 초점을 맞춘 덱입니다.

주목할 만한 카드:

9 Forest 6 Island 9 Plains 4 Arwen, Mortal Queen 4 Aragorn and Arwen, Wed 4 Aragorn, Company Leader 4 Flowering of the White Tree 2 Minas Tirith 4 Elrond, Lord of Rivendell 2 Rivendell 4 Arwen Undómiel 2 Dawn of a New Age 4 Arwen's Gift 2 Andúril, Flame of the West

봄바딜의 노래집

(히스토릭 난투)

톰 봄바딜의 사랑 이야기와 노래를 중심으로 한 서사시 테마 덱입니다. 증식과 역사적 시너지를 사용해 속도를 높이고 서사시 부여마법을 격발합니다. 이 덱에는 카미가와: 네온 왕조의 생물로 변신하는 서사시 카드와 March of the Machine의 서사시로 변신하는 총독 카드가 포함되어 있습니다. The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth의 모든 서사시도 포함되어 있습니다.

주목할 만한 카드: