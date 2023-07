Wizards of the Coast

MTG 아레나 출시 노트 – The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™가 MTG 아레나에 도착하면 오랫동안 기다려 온 파티가 시작됩니다! The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth를 온전히 즐길 수 있는 세트 마스터리, 리미티드 이벤트, 귀중한 황금 팩 등에 대해 알려드리겠습니다!

아래의 내용을 계속해서 읽고 MTG 아레나에서 원정대에 참여하는 방법을 자세히 알아보세요!

기능

자세한 내용은 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth의 주요 기능 기사를 참고해 주세요.

반지

반지는 부담스러운 존재지만, 홀로 감당하게 되지는 않을 것입니다!

반지에 의해 주어지는 위대하고 끔찍한 힘을 휘두르고 싶다는 유혹이 들면, 전장을 들여다보고 그 위력을 되새겨 보기만 하면 됩니다. 반지 운반자가 지정되면, 특별한 반지 운반자 배지를 획득하게 되며 카드의 규칙 문구는 반지를 통해 얻은 능력에 관한 문구로 자동으로 업데이트됩니다.

또한, 전장의 왼쪽에 있는 휘장에 진행 상황이 기록되므로 반지가 명령하는 모든 힘을 다시 확인할 수 있습니다.

축적

우리 군대의 위대함을 직접 경험하고 싶으신가요?

축적 기능이 돌아왔습니다. 다만, 이번 스토리에서는 오크 군대를 소집하게 됩니다. 주요 기능 기사에서 알려드렸듯이, 기존 카드가 업데이트되어 이제 "좀비 축적 N을 한다"라고 표시되며, +1/+1 카운터를 올려놓은 군대 생물이 아직 좀비가 아닌 경우, 자신의 다른 유형에 더불어 좀비가 됩니다.

이는 기존 축적 카드를 이번 세트의 축적 카드와 함께 사용할 수 있다는 의미입니다! 오크 좀비 군대냐고요? 네, 오크 좀비 군대입니다.

그 외 카드 정보

신규 기능과 업데이트된 기능 외에도, MTG 아레나에서 플레이할 때 알아두면 좋을 카드 상호작용을 몇 가지 소개합니다.

이실두르의 운명적 일격 – 멀리서 외치는 소리가 분명하게 들려옵니다. "전설적 생물 또는 전설적 플레인즈워커를 조종하지 않는 플레이어는 전설적 순간마법 또는 집중마법을 발동할 수 없다."

– 멀리서 외치는 소리가 분명하게 들려옵니다. "전설적 생물 또는 전설적 플레인즈워커를 조종하지 않는 플레이어는 전설적 순간마법 또는 집중마법을 발동할 수 없다." 날렵한 호빗 – 음식이 있지만 대신 마나를 지불하고 싶은 경우, 음식을 희생하는 것을 거절 할 수 있습니다.

– 음식이 있지만 대신 마나를 지불하고 싶은 경우, 음식을 희생하는 것을 할 수 있습니다. 두린의 재앙, 발로그 – 보물 토큰을 희생하려면 이 카드를 발동하기 전에 희생하세요.

– 보물 토큰을 희생하려면 이 카드를 발동하기 전에 희생하세요. 기뻐하는 반인족 – 자동 탭은 당신의 주문이 언제 무효화되지 않아야 하는지 모릅니다. 이것을 사용하려면 미리 수동 탭으로 변경하세요.

가운데땅으로 점프

매직을 처음 경험하는 플레이어나 111년째(어림잡아) 모험을 기념하려는 플레이어 모두에게 중간계 바로 시작 이벤트는 카드 세트를 다시 경험하는 좋은 방법입니다. 전체적으로 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth를 중심으로 한 테마 패킷이 등장하는 바로 시작! 이벤트를 다양한 게임 플레이를 빠르게 경험할 수 있는 방향으로 업데이트하고 있습니다.

검은 문에서 사우론의 군단을 이끄시겠습니까, 아니면 스탈와트 샤이어 편에 서시겠습니까? 선택은 여러분의 몫입니다 . . . 아침 식사도 마찬가지죠.

중간계 바로 시작 리미티드 이벤트에 대한 자세한 정보는 관련 기사에서 확인하시기 바랍니다!

MTG 아레나에서 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 수집하기

앞서 말씀드렸듯이, The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth와 함께, 매직 카드 세트를 온전히 경험하는 방법을 알려드리겠습니다. 반지를 중심으로 한 세트 마스터리를 얻고 싶다면, 매장에서 팩을 구매하고 드래프트 및 실드 이벤트에 참가하여 히스토릭 및 알케미 형식 플레이용 컨스트럭티드 덱을 구축하여 보상으로 받을 수 있습니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 매장 팩을 구매하면 황금 팩 기록이 업데이트되어 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 카드가 황금 팩에 추가됩니다.

Universes Beyond 세트의 특성으로 인해, 이 팩은 2025년까지만 매장에서 판매됩니다. 걱정하지 마세요! 이 기간 이후에 컬렉션에 카드를 추가하고 싶다면 와일드카드를 사용해 제작할 수 있습니다.

여행이 시작됩니다

2023년 6월 20일 화요일, The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth가 MTG 아레나에 출시됩니다! 다음 점검 기간에 관한 자세한 내용은 현황 페이지에서 확인하시기 바랍니다!