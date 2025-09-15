작성: Eric Levine

곧 오멘패스 너머에가 MTG 아레나에 출시될 예정이므로, 새로운 세트로 게임을 플레이하기 시작할 때 기대할 수 있는 정보들을 조금 알려드리고자 합니다! 이 기사에서 각각의 개별 카드에 대해 자세히 설명하지는 않겠지만, 카드의 유효성에 대한 프라이머와 세트의 새로운 기능들에 대해 알고 싶으실 거라고 생각합니다.

개별 카드에 대한 설명을 확인하고 싶다면 Gatherer.Wizards.com을 방문해 카드 데이터베이스에서 해당 카드를 찾아보세요.

일반 설명

카드 유효성

오멘패스 너머에에서 등장하는 카드들은 스탠다드, 알케미, 히스토릭, 파이어니어, 타임리스, 난투 등 여러분이 가장 좋아하는 MTG 아레나의 모든 형식에서 사용 가능합니다.

오멘패스 너머에의 팩들을 개봉할 때, 오멘패스 보너스 시트의 카드들도 만나보시게 될 겁니다. 해당 카드들은 히스토릭, 타임리스 및 난투에서 유효하며 같은 이름을 가진 카드가 이미 허용된 다른 형식들에서도 사용할 수 있습니다.

게임 형식과 사용 가능한 카드 세트 및 금지 목록에 대한 전체 정보는 Magic.Wizards.com/Formats에서 확인하세요.

커맨더 변형 규칙에 대한 자세한 정보는 Magic.Wizards.com/Commander에서 확인하세요.

가까운 이벤트 및 매장 검색은 Locator.Wizards.com에서 할 수 있습니다.

새로운 키워드 능력: 거미줄감기

거미줄감기는 새로운 키워드 능력으로 플레이어가 자신이 조종하는 탭된 생물을 손으로 되돌리는 경우에 거미줄감기를 가진 카드를 더 저렴한 비용으로 발동할 수 있게 해 줍니다. "거미줄감기 [비용]"은 "당신이 조종하는 탭된 생물을 소유자의 손으로 되돌린다면 당신은 이 주문을 [비용]으로 발동할 수 있다."를 의미합니다.

97862_OM1: Detect Intrusion

침입 탐지

{1}{U}

순간마법

거미줄감기 {U} (당신이 조종하는 탭된 생물을 소유자의 손으로 되돌린다면 당신은 이 주문을 {U}로 발동할 수 있다.)

순간마법 주문, 집중마법 주문, 또는 격발능력을 목표로 정한다. 그 목표를 무효화한다.

97960_OM1: Borys, the Spider Rider

거미 기수, 보리스

{1}{R}{G}

전설적 생물 — 거미 인간 영웅

4/3

거미줄감기 {R}{G} (당신이 조종하는 탭된 생물을 소유자의 손으로 되돌린다면 당신은 이 주문을 {R}{G}로 발동할 수 있다.)

돌진

보리스가 거미줄감기를 사용하여 발동되었다면, 보리스는 +1/+1 카운터 X개를 가지고 들어온다. X는 되돌려진 생물의 마나 값이다.

거미줄감기는 대체비용을 나타냅니다. 다른 효과가 "마나 비용을 지불하지 않고" 등이 포함된 또다른 대체비용으로 카드를 플레이할 수 있게 해 주는 경우, 여기에 더해 거미줄감기 비용을 지불하겠다고 선택할 수 없습니다. 다른 원천으로부터 추가비용이 적용되는 경우에는 반드시 해당 비용을 지불해야 합니다.

거미줄감기를 가진 주문을 발동할 때는 모든 일반적인 발동 시기 규칙을 준수해야 합니다. 생물에 대해서, 이는 보통 해당 카드를 당신의 턴의 본단계 중에 스택이 비어 있는 동안에만 발동할 수 있다는 것을 의미합니다.

되돌리는 생물은 비용을 지불하는 시점에는 탭되어 있어야 하지만, 주문 발동을 시작하기 전부터 탭되어 있어야만 하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 주문의 거미줄감기 비용을 지불하기 위해 생물을 탭하여 마나 능력을 사용하는 경우, 해당 생물을 손으로 되돌려 비용을 지불할 수 있습니다.

당신이 되돌리는 지속물이 전장을 떠날 때 격발하는 능력을 가진 지속물이 있는 경우, 해당 능력은 당신이 주문의 발동을 마친 뒤에 스택에 놓이게 되며, 해당 주문보다 먼저 해결되게 됩니다.

새로운 키워드 능력: 아수라장

아수라장은 새로운 키워드 능력으로, 카드가 이 턴에 버려졌다면 플레이어가 자신의 무덤에서 해당 카드를 플레이할 수 있게 해 줍니다. "아수라장 [비용]"은 "당신이 이 카드를 이 턴에 버렸다면 당신은 이 카드의 마나 비용을 지불하는 대신 [비용]을 지불하여 당신의 무덤에서 이 카드를 발동할 수 있다."를 의미합니다.

97886_OM1: Wekhdu, Midnight Hunter

한밤의 사냥꾼, 웨크두

{2}{B}

전설적 생물 — 곤충 악당

2/2

섬광

비행

아수라장 {B} (당신이 이 카드를 이 턴에 버렸다면 당신은 이 카드를 당신의 무덤에서 {B}로 발동할 수 있다. 발동 시기 규칙은 여전히 적용된다.)

아수라장은 아수라장을 가진 카드를 버린 경우 해당 턴에 그 주문을 당신의 무덤에서 발동하기 위해 지불할 수 있는 대체비용을 나타냅니다. 해당 주문이 가진 추가비용이 있다면 이를 지불해야만 합니다.

아수라장을 가진 주문을 발동할 때는 모든 일반적인 발동 시기 규칙을 준수해야 합니다. 예를 들어, 아수라장을 가지고 있지만 일반적으로는 상대의 턴에 발동할 수 없는 생물 주문은 상대의 턴 동안 해당 카드가 버려진 경우에도 발동할 수 없습니다.

새로운 키워드 능력: 기원

이 세트의 신규 카드인 귀환의 종착점은 기원 능력을 가지고 있습니다. 해당 카드는 또한 당신이 "귀환의 종착점을 활용"하게 해 주는 능력도 가지고 있습니다. 이 새로운 키워드 능력은 귀환의 종착점이 활용되어 있는 한 나열된 능력들을 제공합니다.

97883_OM1: The Terminus of Return

귀환의 종착점

{1}{B}

전설적 마법물체 — 종착석

무적

{T}: {B}를 추가한다.

{6}{B}, {T}, 당신이 조종하는 생물 한 개를 추방한다: 귀환의 종착점을 활용한다. (활용되면, 기원 능력이 활성화된다.)

기원 — 당신의 유지단 시작에, 당신의 무덤에서 생물 카드를 목표로 정한다. 그 카드를 전장으로 되돌린다.

"활용됨"은 능력이 지속물을 활용하라고 지시한 뒤에 해당 지속물이 가지게 되는 자격입니다. 여기에는 기원 능력이(즉, 이론적으로는 다른 효과가) 확인하기 위한 자격 이외에 다른 특별한 규칙적인 의미는 없습니다.

활용되기 전까지는 귀환의 종착점이 "기원" 뒤쪽으로 기재되어 있는 능력을 가지지 않습니다. 또한 전장 이외의 영역에서도 해당 능력을 가지지 않습니다.

활용된 것은 복사할 수 있는 값이 아닙니다. 다른 무언가가 귀환의 종착점의 복사본이 되는 경우, 해당 지속물은 별도로 활용되어야 합니다. 비슷하게, 귀환의 종착점이 이미 활용되었고 그 상태로 다른 무언가의 복사본이 된 경우, 복사 효과가 끝나기 전까지는 그다지 의미가 없겠지만 활용된 상태가 유지됩니다.

기존 기능: 묵인

묵인은 기존 키워드 행동입니다. 생물이 묵인할 때, 해당 생물의 조종자는 카드 한 장을 뽑은 후, 카드 한 장을 버립니다. 버려진 카드가 대지가 아닌 카드라면, 그 플레이어는 그 생물에 +1/+1 카운터 한 개를 올려놓습니다.

97954_OM1: Mob Lookout

폭도 망보기꾼

{1}{U/B}

생물 — 인간 도적 악당

0/3

이 생물이 들어올 때, 당신이 조종하는 생물을 목표로 정한다. 그 생물은 묵인한다. (카드 한 장을 뽑은 후, 카드 한 장을 버린다. 당신이 대지가 아닌 카드를 버렸다면, 그 생물에 +1/+1 카운터 한 개를 올려놓는다.)

생물이 묵인하도록 유발하는 능력이 일단 해결되기 시작하면, 묵인이 완료될 때까지 어떤 플레이어도 다른 행동을 취할 수 없습니다. 특히, 상대는 당신이 대지가 아닌 카드를 버린 이후이지만 카운터를 받기 이전 시점에 묵인하는 생물을 제거하려고 할 수 없습니다.

어떤 카드도 버려지지 않았다면(대개 해당 플레이어의 손이 비어 있고 카드를 뽑지 못하게 하는 다른 효과가 있기 때문에), 묵인하고 있는 생물은 +1/+1 카운터를 받지 않습니다.

주문 또는 능력이 특정 생물을 목표로 정하지 않고 그 생물에게 묵인하도록 지시했으나 해결되기 전에 해당 생물이 이미 전장을 벗어난 경우, 그 생물은 여전히 묵인합니다. 당신이 이런 식으로 대지가 아닌 카드를 버리는 경우, 어디에도 +1/+1 카운터를 올려놓지 않습니다. "[그 생물]이 묵인할 때" 격발하는 능력은 격발됩니다.

기존 게임 용어: 수정됨

수정됨은 이번 세트에서 돌아오는 또다른 기능입니다. 이 세트의 일부 카드들은 "수정된" 생물들을 지칭하는 것을 통해 생물들을 강화하는 것에 대한 보상을 제공합니다. 당신이 조종하는 생물은 최소한 한 개의 카운터가 놓여 있거나, 장비를 장착하고 있거나, 당신이 조종하는 마법진에 부여가 되어 있다면 수정된 것으로 간주됩니다.

97819_OM1: Costume Closet

의상 벽장

{1}{W}

마법물체

이 마법물체는 +1/+1 카운터 두 개를 가지고 들어온다.

{T}: 당신이 조종하는 생물을 목표로 정한다. 이 마법물체에서 +1/+1 카운터 한 개를 그 생물로 옮긴다. 집중마법 시기에만 활성화할 수 있다.

당신이 조종하는 수정된 생물이 전장을 떠날 때마다, 이 마법물체에 +1/+1 카운터 한 개를 올려놓는다. (장비, 당신이 조종하는 마법진, 카운터들이 수정 사항이다.)

상대가 조종하는 마법진은 당신이 조종하는 생물을 수정된 상태로 만들지 않습니다.

카운터가 놓여 있는 생물은 놓여 있는 카운터의 종류나 그 생물에 카운터를 올려놓은 플레이어가 누구인지에 상관없이 수정된 것으로 간주됩니다.

장착된 생물은 자신에게 부착되어 있는 장비를 조종하는 플레이어가 누구이든 상관없이 수정된 것으로 간주됩니다.

기존 기능: 양면 카드

양면 카드가 돌아오며, 작동 방식에 일부 기능적 변경사항이 생겼습니다. 이 세트의 양면 카드들은 선택적 양면 카드로, 이는 당신이 손에서 어느 면으로든 발동할 수 있다는 것을 의미하며, 이 카드들은 이에 더해 변신을 할 수 있게 해 주는 능력도 가지고 있습니다. 이전에는 선택적 양면 카드는 변신할 수 없었지만, 새로운 규칙 변경을 통해 선택적 양면 카드들은 다른 면이 지속물인 한 변신할 수 있게 되었습니다. 이 변경사항은 예전 선택적 양면 카드들에도 마찬가지로 영향을 줍니다.

97824a_OM1: Surris, Spidersilk Innovator

거미비단 혁신가, 수리스

{1}{W}

전설적 생물 — 인간 과학자 영웅

0/1

수리스가 들어올 때, 대공을 가진 2/1 녹색 거미 생물 토큰 한 개를 만든다.

{1}{G}{W}{U}: 수리스를 변신시킨다. 집중마법 시기에만 활성화할 수 있다.

//

거미줄공학의 선봉, 수리스

{1}{G}{W}{U}

전설적 생물 — 거미 인간 영웅

4/4

경계, 대공

당신이 발동하며 한 개 이상의 색을 가진 각 전설적 주문은 거미줄감기 {G}{W}{U}를 가진다. (당신이 조종하는 탭된 생물을 소유자의 손으로 되돌린다면 당신은 그 주문을 거미줄감기 비용으로 발동할 수 있다.)

선택적 양면 카드 플레이하기

선택적 양면 카드를 플레이하는 것이 유효한지를 결정하려면, 플레이하려는 면의 특성만을 고려하고 다른 면의 특성들은 무시하십시오. 예를 들어, 어떤 효과가 마나 값이 2 이하인 주문을 발동하지 못하게 막고 있는 경우, 당신은 거미비단 혁신가, 수리스를 발동할 수 없지만 거미줄공학의 선봉, 수리스는 여전히 발동할 수 있습니다.

어떤 효과가 여러 카드로 구성된 그룹 중에서 대지를 플레이하거나 주문을 발동하게 해 주는 경우, 해당 효과의 항목에 들어맞는 선택적 양면 카드의 원하는 면을 플레이하거나 발동할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 효과가 무덤에서 거미 주문을 발동할 수 있게 해 주는 경우, 거미줄공학의 선봉, 수리스는 발동할 수 있지만 거미비단 혁신가, 수리스는 발동할 수 없습니다.

어떤 효과가 특정한 특성을 가진 카드를 플레이하거나 발동하라는 지시 없이 해당 카드를 전장에 놓게 해 주는 경우, 선택적 양면 카드의 전면만을 고려하여 그 카드가 조건에 들어맞는지를 확인합니다. 조건에 부합한다면, 해당 카드는 전면이 위인 상태로 전장에 들어옵니다.

선택적 양면 카드의 마나 값은 두 면 중 고려 중인 면의 특성을 기반으로 합니다. 스택 또는 전장에서는 위쪽인 면을 고려하십시오. 다른 모든 영역에서는 전면만을 고려하십시오. 이는 다른 양면 카드의 마나 값이 결정되는 방식과는 다릅니다.

선택적 양면 카드는 변신되거나 변신된 채로 전장에 놓일 수 있습니다. 이는 이전 규칙에서 변경된 점입니다. 어떤 효과가 전장에 있는 선택적 양면 카드를 변신시키라고 지시하는 경우, 해당 카드는 다른 면이 지속물 유형을 가진 경우에만(즉, 반대 면이 순간마법 또는 집중마법이 아닌 경우에만) 변신합니다. 그렇지 않다면, 단순히 변신하지 않을 뿐입니다. 비슷하게, 어떤 효과가 선택적 양면 카드를 변신된 채로 전장에 놓으려고 시도하는 경우, 해당 카드의 후면이 지속물 유형을 가진 경우에만 변신된 채로 들어오게 됩니다. 그렇지 않다면, 해당 카드는 단순히 현재 자신이 위치한 영역에 머무르게 됩니다.

양면 카드에 대한 일반적인 정보

양면 카드의 전면과 후면은 카드명, 유형, 하위 유형, 능력 등 서로 다른 특성을 가지고 있습니다. 양면 카드가 스택 또는 전장에 있는 동안에는, 현재 위로 향한 면의 특성만 고려하십시오. 다른 면의 특성은 무시됩니다.

양면 카드가 스택 또는 전장에 놓이기 전까지는 전면의 특성만을 고려하십시오. 예를 들어, 위 카드는 전장에서는 거미줄공학의 선봉, 수리스였다고 해도 무덤에서는 거미비단 혁신가, 수리스의 특성만을 가지고 있습니다.

어떤 효과가 플레이어에게 카드의 이름을 선택하도록 지시하는 경우, 양쪽 중 원하는 면의 이름을 선택할 수 있습니다. 그 효과 또는 연결된 능력이 선택된 이름을 가진 주문이 발동되는 것 및/또는 선택된 이름을 가진 대지가 플레이되는 것을 지칭하는 경우, 그 능력은 선택된 이름만을 고려하며 다른 면의 이름은 고려하지 않습니다.

난투 형식에서 양면 카드의 색 정체성은 두 면의 마나 비용 및 규칙 문구의 마나 기호를 통합하여 결정됩니다. 어느 한 면이 색 표시자 또는 기본 대지 유형을 가지고 있는 경우, 이 또한 고려됩니다.

각 양면 카드에는 각 면의 좌상단 또는 우상단에 표시가 기재되어 있습니다. 이 세트의 양면 카드에서는 이 표시가 전면에는 단일 검정색 삼각형으로, 후면에는 이중 하얀색 삼각형으로 기재되어 있습니다.

오멘패스 너머에는 2025년 9월 23일에 MTG 아레나에 출시됩니다. 여행을 시작하는 데 도움이 되는 사전 주문 번들을 찾아볼 수 있는 상점 탭을 꼭 확인하세요!