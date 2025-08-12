Skip to main content
Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ Card Image Gallery

Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™

Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™
Card Image Gallery

Tune in to the debut of Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ on October 28, 2025. See all the latest card reveals right here before the set's release on November 21, 2025. For early set details, check out Collecting Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender: A First Look.

백색 (9)
청색 (4)
흑색 (3)
적색 (5)
녹색 (2)
멀티컬러 (14)
무색 (1)
대지 (5)
Note: The headliner card is mechanically identical to its other treatments. All card images are digital renderings and not actual cards.