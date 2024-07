News / Ankündigungen Ein erster Blick auf Duskmourn: Haus des Schreckens Ankündigungen 28. Juni 2024 Jubilee Finnegan Trau dich, Duskmourn zu betreten! Am 27. September 2024 findest du dich auf einer Welt wieder, die voller furchterregender neuer Kreaturen, verblüffender neuer Kartendrucke und einem Team aus neuen und alten Helden ist! Bereite dich darauf vor, einen Blick auf die Schrecken zu werfen, die im Inneren des Hauses lauern. Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja lebendig heraus … Illustration von: Andrey Kuzinskiy Nashi, der Sohn der Planeswalkerin Tamiyo, ist durch eine mysteriöse Tür verschwunden. Es gibt nur einen einzigen Hinweis auf seinen Verbleib: eine verzerrte Aufnahme aus einer neuen Welt voller Schrecken. Du schließt dich Niko Aris, Tyvar Kell, Zimone Wola, Kaito Shizuki und der Wanderin an, während sie auf einer von Horror-Medien der 80er Jahre bis hin zur heutigen Zeit inspirierten Welt, die anders ist als alle anderen, um ihr Leben kämpfen. Illustration von: Aurore Folny Illustration von: Oliver Bernard Illustration von: Ekaterina Burmak Illustration von: Joshua Raphael Die Wandernde Retterin | Illustration von: Anna Pavleeva Auf ihrer Reise durch das Haus wird das Retterteam auf viele der unheimlichen Bewohner von Duskmourn treffen – Magics Interpretation einer modernen Horrorwelt, die gruselige Ästhetik mit den epischen Welten kombiniert, die die Spieler kennen und lieben. Doch selbst auf einer so schrecklichen Welt wie dieser gibt es immer ein Licht der Hoffnung. Illustration von: Martin de Diego Sádaba Illustration von: Bryan Sola Überwinde unmögliche Schwierigkeiten, entdecke furchterregende neue Wesen und überlebe die Nacht zusammen mit deinen Freunden in Duskmourn: House of Horror, wenn es am 27. September in deinem Store, online bei Händlern wie Amazon und überall, wo Magic: The Gathering Produkte verkauft werden, erscheint. Details zu Duskmourn: Haus des Schreckens DSK-Erweiterungssymbol

DSC-Erweiterungssymbol DSC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol Duskmourn: Haus des Schreckens Set-Code: DSK Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Set-Code: DSC Special Guests Set-Code: SPG Legalität: Duskmourn: Haus des Schreckens (DSK) ist ein Standard-legales Set. Duskmourn: Haus des Schreckens Commander (DSC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster enthalten Karten aus DSK und SPG. Diese Karten sind in Duskmourn: Haus des Schreckens Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden. Website: Duskmourn: Haus des Schreckens Du kannst Duskmourn: Haus des Schreckens jetzt vorbestellen und exklusive Promokarten sowie zusätzliche Extras erhalten! Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks, Bundles und Nightmare-Bundles (mehr hierzu in Kürze) sind jetzt erhältlich. Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster-Display Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster-Display Wunderwirkerin (weiß-blau-schwarz) Blutzoll (schwarz-grün) Schreckmoment! (grün-blau) Unendliche Bestrafung (schwarz-rot) Duskmourn: Haus des Schreckens Bundle Duskmourn: Haus des Schreckens Nightmare-Bundle Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack Vorm Vorbestellen von Duskmourn muss man keine Angst haben Bestelle Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster bei Amazon US ab heute (dem 28. Juni) bis zum 31. Juli vor und erhalte einen Code, den du am 27. September für eine besondere MTG Arena Kartenhülle mit dem Thema Duskmourn einlösen kannst. ' *Digital gerendert. Nicht das endgültige Design der Kartenhülle.

Das Kleingedruckte: Du musst zwischen dem 28. Juni und 31. Juli Play-Booster direkt von Amazon US kaufen. Der Code wird dir zugestellt und kann ab dem 27. September eingelöst werden, nachdem deine Bestellung versandt oder erfüllt wurde. Der Code ist ein Jahr lang gültig (bis zum 27. September 2025) und nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Teilnahmebedingungen findest du hier.

Auch Stores sind mit der Duskmourn: Haus des Schreckens „Buy-a-Box“-Promokarte bei dem Spaß dabei! Solange der Vorrat reicht, kannst du dir eine „Buy-a-Box“-Promokarte als traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand und exklusiver Illustration von John Tedrick sichern.

Zuckende Puppe („Buy-a-Box“-Promokarte)

Aber damit nicht genug, denn diese „Buy-a-Box“-Promotion lässt dir einen (wohligen) Schauer über den Rücken laufen: Neben der Promokarte erhalten diejenigen, die ein ungeöffnetes Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster- oder Sammler-Booster-Display kaufen, außerdem einen Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster.

Hinweis: Diese Promotion gilt nur für die Abholung im Store.

Du kannst die gespenstische Jahreszeit auch in deinem Store mit einer besonderen Trick or Treat Halloween-Aktivität, Commander Open House Events oder am Halloween-Wochenende bei der MagicCon: Vegas feiern! Wir werden noch mehr ankündigen, wenn die Geisterstunde näher rückt, aber du kannst dich auf jeden Fall schon einmal auf ein Magic-Event gefasst machen, das seinesgleichen sucht!

Widerwilliges Vorbild | Illustration von: Chris Rallis

Du kannst eine schrecklich spaßige Magic-Erfahrung gar nicht erwarten? Wir haben alle möglichen Informationen zu Duskmourn: Haus des Schreckens parat, um dir Lust auf das bevorstehende Debüt zu machen! Die Enthüllungen von der MagicCon: Amsterdam findest du direkt hier auf DailyMTG, darunter auch der Planeswalker's Guide to Duskmourn. Die Vorschauen beginnen am 1. September, also mach dich schon einmal auf eine schaurig-schöne Zeit gefasst!

Spaß mit Boostern in Duskmourn: Haus des Schreckens

Wer sagt, dass Schrecken nicht auch schön sein kann? Für Fans von Spaß mit Boostern hat Duskmourn: Haus des Schreckens jede Menge atmosphärische Kartendrucke zu bieten! Das Debüt wird näher auf sie eingehen, darunter mit Informationen zu Gast-Kunstschaffenden, Secret Lair Drops und anderen furchtbar entzückenden Angeboten. Schauen wir uns nun erst einmal an, was dich im Haus erwartet!

Anwesen-Länder mit großflächiger Illustration

Das Haus ist alles andere als ein gewöhnliches Gebäude. Es ist ein weltumspannendes Wesen, das sich an der Furcht seiner Bewohnenden labt. Die sich ständig wandelnden Räume des Hauses werden auf den Anwesen-Ländern mit großflächiger Illustration aus Duskmourn: Haus des Schreckens zur Schau gestellt. Jedes dieser Standardländer zeigt einen Teil des Hauses in all seiner entsetzlichen Pracht. Diese Länder findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Ebene (Land mit großflächiger Illustration) Insel (Land mit großflächiger Illustration) Sumpf (Land mit großflächiger Illustration)

Gebirge (Land mit großflächiger Illustration) Wald (Land mit großflächiger Illustration)

Doppelbelichtung-Karten und Doppelbelichtung-Karten als Textured-Foilkarten

Schau, ein Kamerablitz im Haus … und noch einer! Als Tribut an die Horror-Fotografie erscheint dieser besondere Kartendruck auf ausgewählten Karten aus Duskmourn: Haus des Schreckens. Diese Karten stellen die Charaktere der Welt und die Schrecken, denen sie sich gegenübersehen, zur Schau und kommen in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Die Wandernde Retterin (Doppelbelichtung) Toby der Monster-Zähmer (Doppelbelichtung)

Aber was ist das? Diese Fotografien haben eine sonderbare, verspukte Textur. Die Doppelbelichtung-Karten gibt es auch als Textured-Foilversionen mit einer Extraportion Tiefe. Diese gibt es ausschließlich in Sammler-Boostern.

Die Wandernde Retterin (digital gerenderte Simulation der Doppelbelichtung-Textured-Foilkarte)

Sieht beinahe so aus, als ob die Schrecken dich gleich anspringen! (Das tun sie nicht, versprochen.)

Paranormal-Kartendruck

Die Kamera, mit der wir die Doppelbelichtung-Bilder aufgenommen haben, war anscheinend verspukt! Obwohl die Überlebenden im Kampf gegen das Haus Technologie einsetzen, kann diese Technologie auch gegen sie gewendet werden, wie der Paranormal-Kartendruck zeigt! Diesen Kartendruck mit spektakulären Illustrationen samt statischem Rauschen findest du auf Karten wie der Abartigen Rückkehr, wobei der Anekdotentext eine mysteriöse letzte Botschaft darstellt. Diese Karten findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Abartige Rückkehr (Paranormal-Kartendruck) Kettensäge (Paranormal-Kartendruck)

Spiegel-Monster

Jetzt, da wir die Kamera repariert haben, sollten wir uns dieses Monster hinter dir einmal genauer ansehen. Spiegel-Monsterkarten sind ein weiterer besonderer Kartendruck, den du in Duskmourn: Haus des Schreckens finden kannst. Diese rücken Illustrationen ohne Rand ins Rampenlicht, bei denen die Schrecken des Hauses im Mittelpunkt stehen. Diese Kartendrucke kommen auf Karten wie dem Untergangspeiniger und der Kreischenden Nemesis vor.

Untergangspeiniger (Spiegel-Monster) Kreischende Nemesis (Spiegel-Monster)

Die Spiegel-Monster-Karten findest du in Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Japan-Showcase-Karten

Wir freuen uns, einen brandneuen Aspekt von Spaß mit Boostern vorstellen zu können – die Japan-Showcase-Karten. Japan-Showcase-Karten zeigen Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden, eine Hommage an weltweit beliebte und bekannte Kunststile, die häufig in japanischen Hobbyläden zu finden sind. Aber damit nicht genug: Wir wollten auch, dass diese Illustrationen sich von dem abheben, was du normalerweise auf einer Magic-Karte siehst.

Herrscher des Spukgehölzes (digital gerenderte Simulation der Fraktur-Foil-Japan-Showcase-Karte) Andauernde Beharrlichkeit (Japan-Showcase-Karte)

Japanischsprachige Sammler-Booster enthalten japanischsprachige Versionen der Japan-Showcase-Karten als traditionelle Foilkarten und Fraktur-Foilkarten, während die Sammler-Booster aller anderen Sprachen entweder eine englischsprachige (in 67 % der Fälle, wenn eine solche Karte enthalten ist) oder eine japanischsprachige Version (in 33 % der Fälle) enthalten. Fraktur-Foilkarten sind ein brandneuer Foil-Kartendruck, der bereits atemberaubenden Karten noch mehr Flair verleiht!

Weitere Informationen findest du im Enthüllungsartikel auf Magic.JP!

Special Guests

Charaktere aus dem ganzen Multiversum haben sich versammelt, um Nashi zu retten, daher haben wir Karten aus verschiedensten Magic-Sets als Special Guests dieses Sets zusammengestellt! Schau dir zum Beispiel diese besondere Version der Truppensammlung an, auf der das Rettungsteam zu sehen ist.

Truppensammlung (Special Guests)

Echt unschlagbar! Special Guests Karten kommen in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Die Mechaniken von Duskmourn: Haus des Schreckens

Duskmourn: Haus des Schreckens ist vollgepackt mit Karten, die dich vor Aufregung schreien lassen werden. Schauen wir uns einmal die neuen und wiederkehrenden Mechaniken des Sets an.

Delirium

Angst, etwas zu verpassen

In diesem Set kehrt die Delirium-Mechanik zurück. Delirium feierte in Schatten über Innistrad sein Debüt und überprüft, ob sich in deinem Friedhof Karten mit vier oder mehr Kartentypen befinden. Daher enthält dieses Set eine breite Palette an Kartentypen, die Synergien mit dieser Fähigkeit ermöglichen.

Ohne Ausweg Ley-Linie der Hoffnung Verfluchte Aufzeichnung

Wie du an der Angst, etwas zu verpassen, siehst, gibt es in diesem Set Verzauberungskreaturen als weitere wichtige Ressource, um die notwendige Anzahl an Kartentypen in deinem Friedhof zu erreichen. Sowie das Erscheinungsdatum von Duskmourn: Haus des Schreckens näher rückt, werden wir noch mehr zu diesem Thema verraten können. Apropos näher rücken, was lauert eigentlich da hinten?

Unheilsdrohend

Die Schrecken des Hauses schließen zu deinen Gegner*innen auf! Mit der Unheilsdrohend-Mechanik werden deine Gegner*innen das Gefühl nicht loswerden, dass ein fürchterliches Monster langsam auf sie zuschleicht. Karten mit Unheilsdrohend können für alternative Kosten gewirkt werden und kommen dann mit einer bestimmten Anzahl an Zeitmarken ins Spiel. Sie sind keine Kreaturen, wenn sie ins Spiel kommen, und du entfernst in jedem deiner Versorgungssegmente eine Marke. Wenn du alle Zeitmarken entfernt hast, wird das Permanent zu einer Kreatur!

Herrscher des Spukgehölzes

Raum-Karten

Wie sonderbar, dieser Raum war gerade doch noch gar nicht hier. Das Haus scheint sich zu verselbstständigen! Wir versuchen immer noch, herauszufinden, warum (und wie) sich dieser Ort dauernd verändert. Wir erzählen dir dann mehr dazu, wenn das Debüt näher rückt. Riskiere doch in der Zwischenzeit einen Blick auf diese Räume!

Illustration von: Carlos Palma Cruchaga

Erzfeind kehrt zurück

Mit den Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Decks schlägst du dich nicht nur mit den Schrecken von Duskmourn herum. Mit der Rückkehr von Erzfeind kannst du auch selbst der Schrecken werden. Unser erstes Erzfeind-Produkt erschien 2010 und jetzt kehrt das Format zurück. Und zwar in seiner Commander-Form!

Ich weide mich an eurer Pein

Jedes Commander-Deck enthält ein eigenes Deck aus Komplott-Karten, sodass du in der Rolle des Erzfeinds gegen deinen Freundeskreis antreten kannst.

Die Zeit beugt sich meinem Willen

Um Erzfeind an das Commander-Format anzupassen, haben wir einige Änderungen an der Funktionsweise von Erzfeind vorgenommen. Gavin Verhey hat einen fantastischen Artikel über diesen Prozess geschrieben, den du dir ab sofort auf DailyMTG ansehen kannst. Viel Spaß dabei, den Bösewicht (oder die Lichtgestalt!) deiner Commander-Partien zu spielen.

Neue Schrecken erwarten dich

Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise durch die mysteriösen Hallen von Duskmourn begleitet hast. Wir freuen uns schon sehr, diese Welt des Schreckens und der Hoffnung genauer vorstellen zu können. Mehr Details zum Set erfährst du bei seinem Debüt am 31. August 2024. Es warten noch jede Menge Geheimnisse darauf, offenbart zu werden, also bleib dran! Du kannst Duskmourn: Haus des Schreckens jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Oh, eine Sache noch: Anscheinend bekommen wir ein Signal von irgendjemandem. Der Anruf kommt aus dem Inneren des Hauses!

Duskmourn: Haus des Schreckens – wichtige Termine

Duskmourn: Haus des Schreckens Vorschau-Events

Beginn der Story : 26. August

: 26. August Debüt : 31. August

: 31. August Beginn der Vorschauen: 31. August

31. August MTG Arena Release : 24. September

: 24. September Duskmourn: Haus des Schreckens Release : 27. September

: 27. September Nightmare-Bundle-Release: 18. Oktober

Duskmourn: Haus des Schreckens Gameplay-Events