Ganz gleich, ob du das erste Mal durch die Welten des Multiversums reist oder bereits Planeswalker-Routine hast, dich erwartet etwas ganz Besonderes in Magic: The Gathering Grundstein, einer Zusammenstellung von allem, was an Magic so spannend und fantastisch ist. Mit brandneuen Magic-Karten und beliebten neu aufgelegten Karten hat Grundstein für alle etwas zu bieten. Und da das Set bis mindestens 2029 in Standard legal sein wird, kannst du jahrelang mit diesen Karten Spaß haben.

Wenn du auf der Suche nach den wichtigsten Informationen bist, wirst du hier fündig! Wir präsentieren dir hier die vier wichtigsten Dinge, die du über das Sammeln von Grundstein wissen musst.

1. Stelle deine Lieblingskarten als Versionen ohne Rand zur Schau.

Bei Grundstein dreht sich alles darum, zu betonen, was Magic so toll macht, und das wollten wir auch durch die Karten ohne Rand zum Ausdruck bringen. Neuauflagen berühmter Karten und ausgewählte neue Magic-Karten erhalten eine einzigartige Illustration mit einem Kartenrahmen ohne Rand.

0350_MTGFDN_BrdFaves: Niv-Mizzet, Visionary

Karten ohne Rand sind sowohl in Grundstein-Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern zu finden.

2. Sorge für zusätzliche Strahlkraft mit Mana-Foilkarten.

Du mochtest dein Deck in besonders stylischem Flair erstrahlen lassen? Dann schau dir diese Mana-Foilkarten an! Alle seltenen und sagenhaft seltenen Karten ohne Rand in Grundstein gibt es auch als Mana-Foil-Versionen, bei denen die Karte ohne Rand mit den fünf Manasymbolen überlagert ist.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Twinflame Tyrant

Mana-Foilkarten gibt es nur in Grundstein-Sammler-Boostern. Diese Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein.

3. Japan-Showcase-Karten kehren in Grundstein zurück.

Die erstmals in Duskmourn: Haus des Schreckens eingeführten Japan-Showcase-Karten sind eine Sammlung von zehn Karten mit einem besonderen Kartenrand und Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden. Sie sollen die ikonische Ästhetik japanischer Hobbyläden widerspiegeln und einem wesentlichen Teil der Gaming-Community Tribut zollen.

0425_MTGFDN_JapanSh: Think Twice

Japan-Showcase-Karten gibt es nur in Sammler-Boostern. In japanischen Sammler-Boostern sind Japan-Showcase-Karten immer auf Japanisch. In nicht-japanischen Sammler-Boostern kommen sie in zwei Dritteln der Fälle auf Englisch und in einem Drittel der Fälle auf Japanisch vor.

4. Special Guests Karten greifen beliebte Kartendrucke wieder auf.

Special Guests Karten sind eine einzigartige Gelegenheit, Kunstwerke aus der Vergangenheit von Magic aus der Perspektive eines neuen Sets zu zeigen. Da Grundstein Einblicke in die Schönheit von Magic als Ganzes bieten soll, fangen wir dies ein, indem wir zehn Showcase-Kartenränder aus der Vergangenheit von Magic zurückbringen.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Temporal Manipulation

Special Guests gibt es sowohl in Grundstein-Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern.

Magic: The Gathering Grundstein ist die perfekte Art, mit dem ersten Sammelkartenspiel der Welt anzufangen und mächtige Karte für deine Decks in die Hände zu bekommen. Lies weiter, um alle Details zu diesem grundlegenden Magic-Set zu erfahren!

Details zu Magic: The Gathering Grundstein

FDN-Erweiterungssymbol

J25-Erweiterungssymbol J25-Erweiterungssymbol

FDC-Erweiterungssymbol FDC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Grundstein-Set-Code: FDN

Grundstein Jumpstart Set-Code: J25

Special Guests Set-Code: SPG

Legalität:

Magic: The Gathering Grundstein (FDN) ist ein Standard-legales Set und wird mindestens bis 2029 in Standard legal bleiben.

Grundstein Jumpstart (J25) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Grundstein Commander (FDC) Karten in der Einsteigersammlung sind in anderen Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind, und nicht in Standard legal.

Magic: The Gathering Grundstein Play-Booster enthalten Karten aus FDN und SPG. Diese Karten sind in Magic: The Gathering Grundstein Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering Grundstein

Magic: The Gathering Grundstein Produkte können jetzt vorbestellt werden, darunter Play-Booster, Sammler-Booster, Jumpstart-Booster, Einsteigersammlungen und mehr! Du findest diese spannenden neuen Releases bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt.

Erhabene Promokarten

0729_MTGFDN_BaBPromo: Solemn Simulacrum

Bei Grundstein dreht sich alles um wirklich grundlegende Magic-Karten, und du kannst dir mit dieser „Buy-a-Box“-Promokarte in deinem Store eine berühmte Karte sichern. Beim Kauf eines Grundstein-Play-Booster-Displays oder -Sammler-Booster-Displays erhältst du ein Exemplar von Solemn Simulacrum als traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Diese Promotion gilt nicht für Grundstein Jumpstart Booster-Displays.

Apropos grundlegende Karten für deine Decks – du kannst auch ein Exemplar der Promokarte Sonnenring als Etched-Foilkarte ergattern, solange der Vorrat reicht, wenn du ein Grundstein-Play-Booster-Display oder -Sammler-Booster-Display kaufst. Genau wie bei der Promokarte Solemn Simulacrum gilt dies nicht für Grundstein Jumpstart Booster-Displays.

Frage in deinem Store nach, um weitere Informationen über diese Promokarten zu erhalten.

So kannst du mit dem Sammeln anfangen

Falls dies der Anfang deiner Magic-Reise ist oder du Produkte für deinen Freundeskreis und deine Familie kaufen möchtest, ist Grundstein das Set für dich! Alle Spielenden, unabhängig von ihrer Erfahrungsstufe, können mit diesem Set Spaß an Magic haben.

Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerbox

Die Einsteigerbox ist als erster Berührungspunkt mit Magic gedacht. Sie enthält zehn Jumpstart-Decks, die speziell darauf ausgelegt sind, neuen Spielenden zu zeigen, wie man das Spiel spielt. Darin findest du alles, was du brauchst, um Magic: The Gathering zu erlernen oder jemandem beizubringen.

Magic: The Gathering Grundstein Einsteigersammlung

Sobald du das Spiel erlernt hast, ist die Einsteigersammlung eine hervorragende Option, um deine Zaubersammlung auf einen Schlag erheblich zu erweitern. Diese Sammlung enthält über 350 Karten und gibt dir alles an die Hand, was du brauchst, um anzufangen, eigene Decks zu bauen. Sie enthält sogar ein paar Karten, die Grundpfeiler des Formats Commander sind, wie den Sonnenring und den Befehlsturm, damit du auch das beliebteste Constructed-Format ausprobieren kannst.

Magic: The Gathering Grundstein Play-Booster-Display

Sobald du herausgefunden hast, welche Strategien dir besonders gefallen, sind Play-Booster großartig dafür geeignet, an neue Karten für deine Decks zu kommen. Sie enthalten Karten aus Grundstein und geben dir einen Eindruck davon, was du von Magic erwarten kannst.

Spaß mit Boostern mit Grundstein

Grundstein ist eine Hommage an die berühmtesten Elemente von Magic: The Gathering mit Charakteren, Zaubersprüchen und Schauplätzen aus den vielen verschiedenen Welten des Spiels. „Spaß mit Boostern“-Karten tragen dazu bei, diese Elemente besonders hervorzuheben, indem sie fantastische Illustrationen mit spannenden Karten kombinieren.

Charakter-Länder

Planeswalker sind mächtige Individuen, die nach Belieben durch das Multiversum reisen können, und sind schon seit vielen Jahren ein wichtiger Grundpfeiler von Magic. Die Abenteuer dieser Charaktere werden auf diesen Charakter-Ländern zur Schau gestellt. Dabei handelt es sich um Standardländer, die je einem der fünf mit ihnen verbundenen Planeswalkern eine Bühne bieten.

0282_MTGFDN_MbarLnds: Plains 0285_MTGFDN_MbarLnds: Island 0286_MTGFDN_MbarLnds: Swamp 0288_MTGFDN_MbarLnds: Mountain 0291_MTGFDN_MbarLnds: Forest

Es gibt auch einen Zyklus von Charakter-Ländern für fünf Charaktere, die keine Planeswalker sind: Giada, Zimone, Knöchling, Kellan und Loot. Diese präsentieren verschiedene berühmte Orte des Multiversums und setzen deine Lieblingscharaktere hervorragend in Szene.

0283_MTGFDN_MbarLnds: Plains 0284_MTGFDN_MbarLnds: Island 0287_MTGFDN_MbarLnds: Swamp 0289_MTGFDN_MbarLnds: Mountain 0290_MTGFDN_MbarLnds: Forest

Charakter-Länder gibt es sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern. Darüber hinaus ist in der Einsteigersammlung je ein Exemplar aller Charakter-Länder enthalten, sowohl in der Planeswalker- als auch Nicht-Planeswalker-Version.

Karten ohne Rand und Mana-Foilkarten

Karten ohne Rand betonen die großartigen Illustrationen von Magic und erwecken kultige Momente aus dem ganzen Multiversum auf Karten zum Leben. Die fünf Haupt-Planeswalkerkarten des Sets gibt es neben anderen Karten aus dem Hauptset allesamt in Versionen ohne Rand. Diese Karten ohne Rand gibt es sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern.

0294_MTGFDN_BrdFaves: Arahbo, the First Fang 0322_MTGFDN_BrdFaves: Phyrexian Arena

Darüber hinaus gibt es jede seltene oder sagenhaft seltene Karte ohne Rand in Grundstein auch als Mana-Foil-Version! Diese Karten verfügen über ein besonderes Foil-Muster in Form der fünf Manasymbole, das auf sie aufgedruckt ist, für ein einzigartiges Flair, das nur Magic bieten kann.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Twinflame Tyrant

Mana-Foilkarten gibt es nur in Grundstein-Sammler-Boostern. Diese Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein.

Special Guests

Special Guests bringen Kunstwerke aus dem Multiversum zusammen mit Illustration und Flair, die sich an den Themen des Sets orientieren. Für ein Set wie Grundstein bedeutete das, dass wir uns nicht auf nur einen Stil oder eine Welt beschränken konnten. Wir wollten dem gesamten Multiversum gerecht werden und haben daher beliebte Showcase-Kartendrucke aus dem Archiv geholt.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Temporal Manipulation

Special Guests als Nicht-Foilkarten kommen in Play-Boostern vor, während Special Guests als traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern enthalten sind.

Japan-Showcase-Karten

Bei den Japan-Showcase-Karten handelt es sich um zehn Karten aus Grundstein mit einem besonderen Kartenrand und Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden. Diese Karten sollen japanischen Hobbyläden und der wichtigen Rolle Tribut zollen, die Spielende dort für dieses Spiel innehaben. Wir heben auf diese Weise eine Mischung aus neu aufgelegten und neuen Magic-Karten hervor. Unter anderem werden die beliebten Llanowarelfen und der mächtige Zwillingsflammen-Tyrann als Japan-Showcase-Karten existieren.

0429_MTGFDN_JapanSh: Llanowar Elves 0427_MTGFDN_JapanSh: Twinflame Tyrant

Japan-Showcase-Karten gibt es nur in Sammler-Boostern. In japanischen Sammler-Boostern sind Japan-Showcase-Karten immer auf Japanisch. In nicht-japanischen Sammler-Boostern kommen sie in zwei Dritteln der Fälle auf Englisch und in einem Drittel der Fälle auf Japanisch vor.

Anime-Karten

In jedem Grundstein Jumpstart Booster erwartet dich eine Karte mit Anime-Illustration. Sie stellen sowohl neue als auch alte Charaktere dar, um deinen Jumpstart-Partien eine charakteristische Anime-Ästhetik zu verleihen. In Grundstein Jumpstart Boostern sind insgesamt 51 verschiedene Karten mit Anime-Illustration enthalten.

Es gibt 27 neue Magic-Karten als Anime-Karten, die allesamt legendäre Kreaturen sind. Sie alle haben epische Illustrationen von japanischen Kunstschaffenden und sind die perfekte Wahl für dein nächstes Commander-Deck.

In jedem Grundstein Jumpstart Booster ist eine Karte mit Anime-Illustration enthalten. Bitte beachte allerdings, dass in den Jumpstart-Kartenpackungen der Einsteigerbox keine Anime-Karten enthalten sind.

Produktbeschreibung

Play-Booster

Magic: The Gathering Grundstein Play-Booster-Display

