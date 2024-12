Innistrad Remastered Set-Code: INR

Legalität:

Innistrad Remastered (INR) Karten sind in allen Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind.

Website: Innistrad Remastered

Entdecke Innistrad mit Vorschau-Events und Vorbestellungen

0492_MTGINR_Promo: Deadeye Navigator

Willst du dir einen Vorsprung vor deiner Beute verschaffen und Innistrad Remastered frühzeitig ausprobieren? Bei den WPN Premium-Vorschau-Events vom 17. bis 23. Januar kannst du bereits mit den Karten spielen. Das Set erscheint überall am 24. Januar 2025 und du kannst es mit Freunden auf der Launch-Party deines Stores erleben! Die Teilnehmenden von WPN Premium-Vorschau-Events und/oder Launch-Partys erhalten die Promokarte Deadeye Navigator als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhältst du bei deinem Store!

Du kannst Innistrad Remastered Play-Booster und Sammler-Booster bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt.

Der Spaß mit Boostern von Innistrad Remastered

Wir wissen, dass Magic-Fans den Schauplatz Innistrad lieben, und das wollten wir mit allerlei ausgefallenen Kartendrucken, schillernden Foilkarten und Karten, die dir garantiert einen Schauer über den Rücken jagen, würdigen. Hier erfährst du, was dich in Innistrad Remastered erwartet.

Karten ohne Rand und Filmplakat-Karten

0301_MTGINR_BrdlsFav: Thraben Inspector

Die Karten ohne Rand lösen sich vom traditionellen Kartenrand und lassen die Illustration richtig zur Geltung kommen. Mit brandneuen Illustrationen, die die ganze Schönheit und den Schrecken dieser Gothic-Welt zeigen, sind diese Kartendrucke eine tolle Möglichkeit, deine Lieblingskarten zur Schau zu stellen. Dieser Kartendruck ist auf 4 häufigen, 2 nicht ganz so häufigen, 16 seltenen und 3 sagenhaft seltenen Karten im Set zu finden.

Diese Karten ohne Rand gibt es sowohl in Innistrad Remastered Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern.

0481_MTGINR_Movie: Emrakul, the Promised End

Licht, Kamera, Action! Filmplakat-Karten geben 10 seltenen und sagenhaft seltenen Karten im Set ein besonderes Aussehen. Dieser Kartendruck verwandelt die Lieblingskarten in Horrorfilme und gibt einen Einblick, wie Emrakuls Leinwanddebüt aussehen könnte.

Es gibt 10 Filmplakat-Karten, die nur in Innistrad Remastered Sammler-Boostern erscheinen.

Showcase-Equinox- und Showcase-Vampirzahn-Kartendruck kehren zurück

0325a_MTGINR_Harvest: Huntmaster of the Fells 0326_MTGINR_Fang: Blood Artist

In Innistrad: Mitternachtsjagd und Innistrad: Blutroter Bund wurde der Showcase-Equinox- bzw. Showcase-Vampirzahn-Kartendruck erstmals präsentiert. Diese Kartendrucke haben die Mystik und Spannung des Schauplatzes so gut eingefangen, dass wir sie hier unbedingt wieder aufgreifen wollten. Showcase-Equinox- und Showcase-Vampirzahn-Kartendruck kehren in Innistrad Remastered zurück und tauchen auf Karten auf, die damit noch nie zu sehen waren.

Der Showcase-Equinox-Kartendruck erscheint auf 1 nicht ganz so häufigen, 1 seltenen und 1 sagenhaft seltenen Karte, während der Showcase-Vampirzahn-Kartendruck auf 1 nicht ganz so häufigen und 2 sagenhaft seltenen Karten erscheint. Karten mit diesen beiden Kartendrucken findest du in Innistrad Remastered Play-Boostern und Sammler-Boostern.

Retro-Kartenrand und doppelseitige Karten

0449a_MTGINR_RetroDFC: Archangel Avacyn 0387_MTGINR_Retro: The Meathook Massacre

Karten mit Retro-Kartenrand kehren zurück und verleihen Innistrad ein fein gealtertes Aussehen. Über 120 Karten im Set haben einen Retro-Kartenrand, von häufigen wie Gründliches Überdenken bis hin zu sagenhaft seltenen wie Das Fleischhaken-Massaker! Außerdem enthält dieses Set die ersten doppelseitigen Karten mit Retro-Kartenrand, die den Retro-Kartenrand auf beiden Seiten der Karte zeigen. Dieses Set enthält 35 häufige, 76 nicht ganz so häufige, 24 seltene und 12 sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand.

0478_MTGINR_RetOnly: Snapcaster Mage

Außerdem erscheinen 5 sagenhaft seltene Karten, wie der Schnellzauberer, nur mit Retro-Kartenrand. Innistrad und Retro-Kartenränder sind wirklich eine tolle Kombination!

Diese Karten mit Retro-Kartenrand gibt es sowohl in Innistrad Remastered Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern. In jedem Play-Booster und Sammler-Booster findest du eine Karte mit Retro-Kartenrand, wobei Foilkarten mit Retro-Kartenrand nur in den Innistrad Remastered Sammler-Boostern vorkommen.

Edgar Markov steht im Rampenlicht

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Innistrad Remastered hat mit Edgar Markov seinen eigenen Hauptdarsteller oder besser gesagt, Hauptvampir. Zum ersten Mal in einem Booster-Produkt enthalten, findest du in diesem Set vier verschiedene Versionen von Edgar Markov. Die klassische Illustration von Edgar erscheint auf der Standard- und der Retro-Kartenrand-Version der Karte.

0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov

Interessierst du dich für Optionen mit ausgeprägterem Vampir-Flair? Dann ist der Edgar Markov im Showcase-Vampirzahn-Kartendruck genau das Richtige für dich! Darauf ist eine neue Illustration zu sehen, die den Stammvater der Vampire von Innistrad zeigt.

Standard-, Retro-Kartenrand- und Showcase-Vampirzahn-Version von Edgar Markov erscheinen in Innistrad Remastered Play-Boostern und Sammler-Boostern.

0491_MTGINR_Headline: Edgar Markov

Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte.

Die eingefleischtesten Thrulls-Fans von Edgar Markov werden von Filmplakat-Design dieses Vampir-Ritters in blutrünstige Spannung versetzt. Jedes dieser 500 Exemplare der Doppel-Regenbogen-Foilkarte im Filmplakat-Kartendruck ist mit einer einmaligen Seriennummer versehen.

Die Filmplakat-Versionen mit Seriennummern von Edgar Markov sind nur in Innistrad Remastered Sammler-Boostern zu finden. Diese Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Versionen von Edgar Markov ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Varianten mit Seriennummern identisch. Details sind auf der Produktverpackung angegeben. Die Abbildungen sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.

Innistrad Remastered Produktpalette

Play-Booster

Innistrad Remastered Play-Booster-Display

Jeder Play-Booster enthält Folgendes:

14 Magic: The Gathering Karten 5 häufige einseitige Karten 1 häufige doppelseitige Karte 3 nicht ganz so häufige Karten Es besteht eine Chance von 0,6 %, dass hier oder im Wildcard-Slot ein nicht ganz so häufiger Equinox-Kartendruck auftaucht. 1 Wildcard beliebiger Seltenheit Es besteht eine Chance von 3 % auf eine häufige Karte ohne Rand. Es besteht eine Chance von 0,7 % auf eine nicht ganz so häufige Karte ohne Rand. Es besteht eine Chance von 0,3 % auf eine nicht ganz so häufige Showcase-Vampirzahn-Karte. 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Es besteht eine Chance von 2,8 %, dass hier oder im Wildcard-Slot eine seltene „Spaß mit Boostern“-Karte auftaucht. Es besteht eine Chance von 0,5 %, dass hier oder im Wildcard-Slot eine sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte auftaucht. 1 Nicht-Foil-Karte beliebiger Seltenheit mit Retro-Kartenrand 1 Traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit Es besteht eine Chance von 2,8 % auf eine häufige „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte. Es besteht eine Chance von 0,1 % auf eine nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte. Es besteht eine Chance von 0,9 % auf eine seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte. Es besteht eine Chance von 0,1 % auf eine sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte. Ausgenommen sind Karten mit Retro-Kartenrand 1 Standardland (Chance von 20 % auf ein Standardland als Traditionelle Foilkarte)

1 Spielstein- oder Artwork-Karte

Beachte, dass einige wenige englischsprachige Innistrad Remastered Play-Booster eine doppelseitige Karte enthalten, deren Seiten nicht zusammenpassen. Diese Karten können so gespielt werden, als wären sie mechanisch identisch mit ihrer Vorderseite. Die unpassende Vorderseite einer falsch kombinierten doppelseitigen Karte kann nicht gespielt werden, und solche DSKs gelten nicht als mechanisch einzigartige Drucke oder besondere „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke.

Sammler-Booster

Innistrad Remastered Sammler-Booster-Display

Jeder Sammler-Booster enthält Folgendes:

15 Magic: The Gathering Karten 4 häufige Traditionelle Foilkarten 3 nicht ganz so häufige Traditionelle Foilkarten 1 Standardland als Traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand 2 häufige oder nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karten als Nicht-Foilkarten „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke beinhalten Retro-Kartenränder, Showcase-Vampirzahn- und Showcase-Equinox-Kartendrucke sowie Karten ohne Rand. Jeder Slot hat eine Chance von 44,3 % auf eine häufige Karte mit Retro-Kartenrand. Jeder Slot hat eine Chance von 48,1 % auf eine nicht ganz so häufige Karte mit Retro-Kartenrand. Ein Slot hat eine Chance von 5,1 % auf eine andere häufige „Spaß mit Boostern“-Karte. Ein Slot hat eine Chance von 2,5 % auf eine andere nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte. Ein Slot ist garantiert eine Karte mit Retro-Kartenrand. 1 häufige oder nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte Die Aufschlüsselung ist dieselbe wie bei den „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken oben. 1 seltene (86,2 %) oder sagenhaft seltene (13,8 %) Traditionelle Foilkarte 2 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten als Nicht-Foilkarten Pro Slot gibt es eine Chance von 8,7 %, eine Filmplakat-Karte als Nicht-Foilkarte zu erhalten. Pro Slot gibt es eine Chance, eine seltene (41,7 %) oder sagenhaft seltene (14,8 %) Karten mit Retro-Kartenrand zu erhalten. Pro Slot gibt es eine Chance, eine andere seltene (29,6 %) oder sagenhaft seltene (5,2 %) „Spaß mit Boostern“-Karte zu erhalten. 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Traditionelle Foilkarte Es besteht eine Chance von 10 % auf eine Filmplakat-Karte als Traditionelle Foilkarte. In weniger als 1 % der Sammler-Booster wird sie durch Edgar Markov als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer im Filmplakat-Design ersetzt. Es besteht eine Chance von 41,1 % auf eine seltene Traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand. Es besteht eine Chance von 14,6 % auf eine sagenhaft seltene Traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand. Es besteht eine Chance von 29,2 % auf eine seltene Showcase-Equinox- oder Showcase-Vampirzahn-Karte ohne Rand. Es besteht eine Chance von 5,1 % auf eine sagenhaft seltene Showcase-Equinox- oder Showcase-Vampirzahn-Karte ohne Rand.

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Die Nacht bricht herein … und Innistrad Remastered erhebt sich!

Erlebe den Grusel deines Lebens mit Innistrad Remastered! Mit Karten aus der gesamten Geschichte der Welt ist es das perfekte Set für den Vampirfan, Werwolfpfleger oder zombifizierten Nekromanten in deinem Leben. Das Set erscheint überall am 24. Januar 2025, und du kannst Innistrad Remastered Play-Booster und Sammler-Booster bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt.