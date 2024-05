Psychofroschs Horizon-Refugium in MTG Arena MTG Arena 28. Mai 2024 Lee Sharpe

Ab dem Release von Modern Horizons 3 am 11. Juni bieten wir eine neue Möglichkeit an, mehr Belohnungen durch das Spielen von Sets zu erhalten, die nicht in Standard oder Alchemy legal sind. Wir präsentieren: Psychofroschs Horizon-Refugium! Was ist Psychofroschs Horizon-Refugium? Psychofroschs Horizon-Refugium ist ein zeitlich begrenzter Reiter im MTG Arena Store mit besonderen Modern Horizons 3 Belohnungen wie Boostern, Avataren, Kartenhüllen und mehr! Du findest ihn ab dem Release von Modern Horizons 3 am 11. Juni rechts neben dem Reiter „Kosmetikgegenstände“. Du kannst für 2.800 Edelsteine Eintritt das gesamten Horizon-Refugium freischalten und dann sofort anfangen, Horizon-Refugium-Tickets gegen Belohnungen einzulösen. So kannst du dir Horizon-Refugium-Tickets verdienen Du kannst dir Horizon-Refugium-Tickets durch das Abschließen von Quests und tägliche Gewinne verdienen. Wie du sie dir verdienst Anzahl erhaltener Tickets Quest 45 1-5 tägliche Siege 2 pro Sieg 6-10 tägliche Siege 1 pro Sieg

Horizon-Refugium-Tickets werden zusätzlich zu den Gold- und Meisterungs-EP-Belohnungen vergeben, die du durch Quests und tägliche Siege erhältst. Du kannst dir Horizon-Refugium-Tickets ab dem Release von Modern Horizons 3 in MTG Arena am 11. Juni verdienen, allerdings nur bis zum Release von Bloomburrow am 30. Juli. Während dieses Zeitraums verdienst du dir Horizon-Refugium-Tickets auch dann, falls du noch nicht den Eintritt zu Psychofroschs Horizon-Refugium gezahlt hast; du kannst die Gebühr immer noch später bezahlen, falls du dich doch noch entscheidest, dort einzukaufen – allerdings nur bis zum Release von Bloomburrow am 30. Juli.

Zwar kannst du dir nach dem Release von Bloomburrow weder weitere Horizon-Refugium-Tickets verdienen noch den Eintritt zu Psychofroschs Horizon-Refugium bezahlen, aber falls du den Eintritt bereits bezahlt hast, kannst du noch nicht eingelöste Tickets noch bis zum Release von Duskmourn: Haus des Schreckens einlösen (dessen Datum bald bekannt gegeben wird).

So kannst du Horizon-Refugium-Tickets einlösen

Die Anzahl deiner Horizon-Refugium-Tickets findest du im Reiter für Psychofroschs Horizon-Refugium. Dort kannst du dir auch alle verfügbaren Belohnungen sowie die Anzahl an Tickets ansehen, die du einlösen musst, um dir die einzelnen Belohnungen zu sichern. Du kannst dir also aussuchen, welche Belohnungen du zuerst erhalten möchtest!

Welche Belohnungen erwarten dich im Horizon-Refugium? Gut, dass du fragst! In der folgenden Tabelle findest du alle Details zu den Belohnungen. Bitte beachte auch das Einlösungslimit für jeden Gegenstand; sobald du das Limit einer bestimmten Belohnung erreicht hast, ist sie nicht mehr verfügbar und du musst deine verbleibenden Horizon-Refugium-Tickets für andere Gegenstände verwenden. Bei Gegenständen mit einem höheren Limit als eins wird die Anzahl an Einlösungen angezeigt, die dir noch verbleiben.

Belohnung Zur Einlösung erforderliche Tickets Einlösungslimit Ulamog-Avatar 85 1 Kaalia-Avatar 70 1 Ascheline-Avatar 70 1 Grist-Avatar 70 1 Sechs-Avatar 70 1 Exquisite Kartenhülle: Existenzräuber 100 1 Kartenhülle: Emrakul, die erneuerte Welt 55 1 Kartenhülle: Phelia, überschwängliche Schäferin 55 1 Kartenhülle: Arna Kennerüd, Geschwaderführerin 55 1 Kartenhülle: Shilgengar, Vater des Hungers 55 1 Kartenhülle: Herigast, auflodernder Fahldrache 55 1 Kartenhülle: Eladamri, der Korvecdal 55 1 Spieler-Draft-Token 300 1 Modern Horizons 3 Booster 95 8 Sagenhaft seltene Karte aus Modern Horizons 3 70 10 Kartenstil mit Animationseffekt für eine sagenhaft seltene Karte

(6 verschiedene Karten) 12 pro Stil 1 pro Stil Kartenstil mit Animationseffekt für eine seltene Karte

(13 verschiedene Karten) 6 pro Stil 1 pro Stil Kartenstil mit Animationseffekt für eine nicht ganz so häufige Karte

(16 verschiedene Karten) 4 pro Stil 1 pro Stil Kartenstil mit Animationseffekt für eine häufige Karte

(15 verschiedene Karten) 2 pro Stil 1 pro Stil

Jetzt vorbestellen

Wir hoffen, Psychofroschs Horizon-Refugium trägt dazu bei, dass du mit Modern Horizons 3 noch mehr Spaß hast! Vergiss nicht, dass Vorbestellungen für Modern Horizons 3 jetzt möglich sind und das Set am 11. Juni erscheint!