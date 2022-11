Alaras fünf Fragmente sind wieder vereint und verströmen neue Magie und Chaos. Alles ist geschehen, wie Nicol Bolas es geplant hat. Wird ihn jemand aufhalten können, bevor diese Welt zerstört wird?

Die fünf Fragmente von Alara waren jahrhundertelang getrennte Welten, die jeweils nur über drei der Manafarben verfügten. Ihre Welten und Kulturen entwickelten sich unabhängig voneinander weiter: Bant, ein geordnetes und sonnenbeschienenes Königreich; Esper, eine Hegemonie von Zauberern und Sphinxen; Grixis, ein von Untoten überlaufenes Höllenreich; Jund, von Drachen beherrschte urzeitliche Jagdgründe; und Naya, ein üppiges Dschungelparadies.

Doch nun haben sie sich zu einer Welt zusammengefügt, in der das Mana wieder in allen fünf Farben fließt. Rohe, ungezügelte Kraft wäscht über die ehemaligen Grenzen der Welten, bringt lange vergessene Magie in alle Fragmente und vermischt sie in nie dagewesener Weise.

Noch während sich die Grenzen zwischen den Fragmenten auflösen, prallen Kulturen aufeinander und Kriege entbrennen.

Die Streitkräfte von Esper überfallen die anderen Fragmente auf der Suche nach Carmot, einem Element, aus dem sie Ätherium herstellen. Die untoten Grixis-Horden führen eine Offensive gegen alle anderen Fragmente, um deren Lebensenergie abzuzapfen und ihre Bewohner zu versklaven. Die Krieger von Jund weiten ihr Jagdrevier auf ganz Alara aus, auf der Suche nach neuer Beute. Nayas Armeen marschieren auf Geheiß der Elfen aus dem Dschungel, um die Bedeutung der prophetischen Visionen der Anima zu ergründen. Und die tapferen Recken von Bant stellen sich den Schrecken, die über ihre Grenzen strömen, um ihre Heimat im Namen ihrer Schutzengel zu verteidigen.

An jeder Front bekriegen sich die verfeindeten Armeen mit mächtiger Magie und greifen auf jeden ihnen bekannten Zauber zurück, um die anderen Fragmente zu besiegen.

Nicol Bolas, der uralte Drachen-Planeswalker, hat all dies von jeher geplant. Er kam nach Alara, um sich am Mana-Reichtum dieser Welt zu laben, und in einem gewaltigen Ritual Alaras verlorene Macht wiederherzustellen. Alles war Teil seines mehrere Welten umspannenden Plans. Nur ein weiterer Planeswalker könnte seine Machenschaften aufdecken – doch selbst ein Planeswalker würde wahrscheinlich bei dem Versuch umkommen, Nicol Bolas aufzuhalten.

Alara ist wieder zu einer einzelnen Welt verschmolzen.