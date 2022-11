Riesige, vergoldete Monumente brechen mit der Monotonie der endlosen, flimmernd heißen Wüstensande. Ehrfurchtgebietende, tierköpfige Gottheiten leben mit den Bewohnern, spenden ihnen Trost und schützen sie vor den Schrecken der Wüste. Ein mächtiger, lebensspendender Fluss versorgt die Stadt mit allem, was man zum Leben braucht. Zufriedene, hoffnungsvolle Bewohner danken in riesigen Tempeln ihren barmherzigen Göttern mit Opfergaben, damit diese sich weiterhin so liebevoll um ihre spirituellen Bedürfnisse kümmern. Sie wissen, dass das Diesseits – so schön es auch sein mag – nur der Anfang ist. Das Vorspiel zur Perfektion des Jenseits, die ihnen vom Gott-Pharao versprochen wurde.

Amonkhet ist eine Welt der Gegensätze. Fern des fruchtbaren Flussdeltas liegen endlose, lebensfeindliche Wüsten. Verfluchte, ausgetrocknete Mumien durchstreifen die Wüste, während ihre sorgsam einbalsamierten Brüder sich in der glorreichen Stadt um das Wohlergehen der Lebenden kümmern. Die Bewohner Amonkhets haben alles, was sie brauchen. Eine magische Barriere schützt sie vor den Winden und den umherwandernden Schrecken der Wüste, während sie ihr Leben damit verbringen, ihre Körper und ihren Verstand bis zur Vollendung zu trainieren. Und doch erwarten sie sehnsüchtig den Moment ihres Todes, an dem sie glorreich im Kampf sterben und diese Welt hinter sich lassen.

Die Götter sind die Torwächter des Weges ins Jenseits. Ein Weg, der vom Gott-Pharao erschaffen wurde, um all jene zu stärken und zu reinigen, die ihm folgen und sich seinen Prüfungen stellen. Jeder Gott überwacht eine der fünf Prüfungen und bereitet die Geweihten auf einen der fünf Aspekte der Perfektion des Diesseits vor: Zusammenhalt, Wissen, Stärke, Ehrgeiz und Eifer.

Oberflächlich betrachtet scheint Amonkhet das Paradies auf Erden zu sein, aber etwas Beunruhigendes und Grauenhaftes lauert hinter der prachtvollen Fassade. Es heißt, dass der weise und gütige Gott-Pharao das Jenseits für die Auserwählten vorbereitet, doch in Wahrheit ist es Nicol Bolas, der grausame Drachen-Planeswalker, der hinter all dem steht und dessen Pläne sich noch weit über diese Welt hinaus erstrecken.