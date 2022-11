Jiang Yanggu

Er kann sich weder an seinen Namen, noch an seine Vergangenheit oder seine Familie erinnern – er weiß nicht einmal, ob er eine Familie hat. Er gab sich selbst den Namen „Yanggu“, was so viel wie „Tal des Sonnenaufgangs“ bedeutet, denn das ist der erste Ort, an den er sich erinnern kann – das Östlichste Tal. Er ist zusammen mit der Planeswalkerin Mu Yanling und seinem treuen Hund Mowu auf Reisen, um seine Erinnerungen wiederzufinden.