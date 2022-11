Kaya ist eine unkonventionelle Auftragsmörderin, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, Geister zu töten. Sie kann ihren Körper ins Geisterreich versetzen, was es ihr ermöglicht, sich durch feste Objekte zu bewegen und mit ätherischen Wesen zu interagieren. Obwohl Kaya behauptet, Geld sei alles, was sie interessiert, nimmt sie keinen Auftrag an, bei dem sie nicht davon überzeugt ist, dass das Ziel sein Schicksal verdient. Kaya liebt die Freiheit, die sie als Planeswalkerin hat, und meidet Verpflichtungen, die sie binden würden. Aber so oft sie auch versucht, sich nicht in Probleme anderer hineinziehen zu lassen, führt ihre Neigung zu widerwilligen Heldentaten immer dazu, dass es am Ende doch geschieht.