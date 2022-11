Das an Mana ungewöhnlich reiche Shandalar ist ein Ort, an dem die Magie frei fließt: in der Wildnis Kaloniens, im Königreich Thune, in den Schatten von Xathrid, in den Gipfeln von Valkas und auf der fernen Insel Evos. Früher lebten hier die Onakke, ein Oger-Volk, welches geschickt das reichlich vorhandene Mana der Welt nutzte, um Artefakte von furchterregender Macht anzufertigen. Nun müssen die Bewohner dieser ungewöhnlichen Welt den wachsenden Schwarm der Remasuris bekämpfen – ein sich stetig weiterentwickelndes Volk, das ihre Welt zu verschlingen droht.