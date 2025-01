Wizards of the Coast

El 14 de febrero de 2025, Aetherdrift llegará derrapando a la escena competitiva como primer lanzamiento legal en Estándar de este año. Con sus mecánicas totalmente nuevas, sus estupendos mazos de Commander y sus ilustraciones que muestran tres planos del Multiverso, será una colección trepidante que no querrás perderte por nada.

Mientras vas cargando el éter, puliendo el chasis y cambiando los neumáticos de tu bólido (o simplemente vas ajustando tu mazo de Estándar), nos gustaría adelantarte cuáles son algunos de los mejores sitios para hacer unas pruebas con él.

Aetherdrift se lanzará el 14 de febrero y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Haz carrera con Aetherdrift en la Presentación

(Del 7 al 13 de febrero)

Date una vuelta con Aetherdrift antes del lanzamiento de la versión de mesa en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local a partir del 7 de febrero. Normalmente son de Mazo Cerrado y están genial para conocer gente que juega a Magic.

Pack de Presentación de Aetherdrift

Cuando te apuntes a uno de estos eventos, recibirás un Pack de Presentación con los contenidos siguientes:

6 sobres de juego de Aetherdrift

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 carta de ayuda

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de entre las cinco versiones con colores diferentes)

Este pack, junto con algunas tierras básicas que te prestarán en la tienda, es todo lo que necesitas para disfrutar de la Presentación. Además, quienes reserven productos de Aetherdrift en una tienda local podrán recogerlos durante los eventos.

0423_MTGDFT_BaBPromo: Lifecraft Engine

Cuando te lleves los pedidos, también podrás hacerte con una guinda especial para tu colección. La gente que adquiera una caja de sobres de juego o de coleccionista de Aetherdrift en una tienda local recibirá un Motor fraguavidas promocional de Buy-a-Box hasta agotar existencias.

Por último, al participar en dos o más eventos Presentación de Aetherdrift, los jugadores conseguirán un pin de realidad aumentada de Pinfinity de la Eterchispa, el trofeo del Gran Premio de Ghirapur, también hasta agotar existencias. Será un recuerdo fabuloso para conmemorar tu trayectoria en la pista de carreras.

Habla con la tienda de juegos más cercana para informarte sobre su calendario para la Presentación y estas emocionantes promociones.

Vuelven Magic Academy: Learn to Play y Deck Building

(Del 14 de febrero al 3 de abril)

Cimientos marcó el debut de Magic Academy, una nueva serie de eventos en tiendas de la WPN que sirven para aprender a jugar. Con Aetherdrift, nos complace anunciar que se van a incorporar al programa de eventos habituales, por lo que habrá actividades de Magic Academy en cada lanzamiento principal.

Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar. Recibirás un folleto para aprender a jugar que contiene la información básica del juego, así como una carta de referencia con los detalles esenciales. Durante el evento, aprenderás jugando partidas amistosas de Magic con cartas para principiantes y la ayuda de expertos de Magic que te ayudarán.

Los eventos Deck Building son el siguiente paso en tu viaje en Magic. Al comienzo del evento, verás un video de Gavin Verhey, diseñador de Magic, sobre los fundamentos a la hora de construir un mazo de 40 cartas. ¡Luego construirás tu propio mazo con las cartas que consigas en tus sobres de juego!

Puedes apuntarte a eventos de Magic Academy en una tienda de juegos local. ¡Si compras cualquier producto de introducción durante ellos, recibirás una copia de la carta promocional Darksteel Colossus foil tradicional sin borde hasta agotarlas! Y mientras queden existencias, también te llevarás una hoja de adhesivos especial con temática de Aetherdrift por participar en uno de estos eventos, ¡así que podrás decorar tu caja guardamazo con Chandra, Winter y otros pilotos de primera!

Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, la Caja de principiante o la Colección de inicio de Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección. Esa última posibilidad incluye los bundles y los Finish Line Bundles de Aetherdrift.

Pega con fuerza en el Standard Showdown

(Del 14 de febrero al 3 de abril)

El Standard Showdown está de vuelta en Aetherdrift para que demuestres tu habilidad en este formato tan enérgico. En estos eventos te enfrentarás a otros jugadores en Construido Estándar usando cartas desde Dominaria unida hasta Aetherdrift. Son un poco más competitivos que las Presentaciones, así que prepárate para darlo todo por tener la oportunidad de ganar cartas promocionales fantásticas como estas:

Durante la temporada del Standard Showdown de Aetherdrift, la persona que gane el evento semanal de tu tienda obtendrá una copia de la carta promocional Lightning Strike foil tradicional hasta agotar existencias como parte de la promoción de Cowboy Bebop.

Emprende un viaje hacia la MagicCon: Chicago y el Pro Tour de Aetherdrift

(Del 21 al 23 de febrero)

¡La primera MagicCon de 2025 está al caer! La MagicCon: Chicago promete ser una celebración grandiosa con todo lo que nos encanta de Magic: The Gathering. La llegada de Aetherdrift estará muy reciente y aún tendremos el motor listo para seguir, por lo que vamos a trasladar esta aventura multiversal a Chicago. Las acreditaciones siguen disponibles en el sitio web de la MagicCon: Chicago y, aunque las acreditaciones Black Lotus y las de un solo día para el sábado ya están agotadas, aún puedes participar como copiloto en este evento.

La MagicCon: Chicago acogerá el Pro Tour de Aetherdrift. En él podrás ver a los mejores entre los mejores mientras compiten en los formatos Draft y Construido Estándar con Aetherdrift para disputarse un total de 500 000 USD en premios. Vamos a cubrir el evento en Magic.gg, así que no te lo pierdas y descubre quién se hará con el título de campeón del Pro Tour.

Aunque Chicago en febrero no es el sitio ideal para tomar el sol, parece que Karn tiene una solución. Los participantes del Pro Tour de Aetherdrift recibirán una carta promocional Karn Liberated no foil sin borde y los 32 mejores jugadores conseguirán copias foil tradicionales. Karn Liberated será la carta de premio de Secret Lair para los Pro Tour y el World Championship de 2025, de modo que volveremos a ver a nuestro querido gólem de plata bronceándose en los Pro Tour de Magic durante todo el año.

Las MagicCons cuentan con montones de vendedores, creadores de contenido, artistas y eventos para que disfrutes al máximo de Magic junto a otros fans. Puedes ver la lista completa de eventos aquí, entre los que hay propuestas populares como el Unknown con Gavin Verhey, además de un humilde juego que quizá te suene de oídas: Dungeons & Dragons.

Pues sí, ¡Dungeons & Dragons tendrá presencia en la MagicCon! Vamos a ofrecer eventos de juego especiales de D&D para que te diviertas con él allí mismo. Podrás lanzarte a la aventura junto a otros asistentes de la MagicCon para enfrentarte a los cielos atronadores de Tarkir o para adentrarte en las tierras brumosas de Falcongrís.

Por último, si no tienes manera de ir a la MagicCon: Chicago, ¿por qué no llevar una parte de ella a tu casa? Con Festival in a Box: Chicago 2025, podrás disfrutar de la magia de la MagicCon en tu propio hogar. Esta recopilación de artículos poco convencionales inspirados en la convención se podrá pedir por anticipado a partir del 3 de febrero de 2025 en MagicSecretLair.com. Cada Festival in a Box: Chicago 2025 incluye lo siguiente:

Festival in a Box: Chicago 2025

1 caja de sobres de Mystery Booster 2

1 drop de Secret Lair Animar & Friends Foil Edition : Animar, Soul of Elements Benevolent Hydra Forgotten Ancient All Will Be One Mulldrifter

: 1 sobre promocional foil tradicional: 1 Serra the Benevolent foil tradicional con marco retro 1 Ponder foil tradicional con marco de Visión del futuro 1 The First Sliver foil tradicional con marco de Visión del futuro 1 carta de prueba Second City Las cartas de prueba no son legales en formatos de Eternal.



Decidas como decidas pasar los días de la convención, la MagicCon: Chicago tiene montones de propuestas para los jugadores de Magic. ¡Hazte con tu acreditación y prepárate para el encuentro!

Commander Party de Aetherdrift

(Del 21 al 27 de febrero y del 14 al 20 de marzo)

Tanto si juegas con uno de los mazos de Commander de Aetherdrift como si pilotas uno de cosecha propia, ¡con los eventos Commander Party podrás ponerlo a prueba! En ellos se utilizarán unas reglas especiales que trasladarán a Commander la acción vertiginosa de la colección.

Después de sobrevivir a esta carrera mortífera (o a un juego casual de Commander), los participantes se llevarán esta carta promocional Rishkar’s Expertise con marco retro hasta agotar existencias. Las tiendas Premium de la WPN recibirán copias foil tradicionales de la carta promocional, mientras que los demás establecimientos obtendrán copias no foil. Habla con tu tienda de juegos más cercana para saber cómo podrás echarle el guante a esta carta promocional tan épica.

Cartas promocionales exclusivas en el Store Championship

(Del 8 al 30 de marzo)

En la Presentación aprendiste a alcanzar la velocidad máxima, en los Standard Showdowns trazaste las horquillas de Construido y ahora tienes la oportunidad de competir a todo éter en el Store Championship de tu tienda de juegos local. Además, en él se disputarán versiones promocionales muy llamativas de cartas habituales en Estándar. Todas estas cartas estarán disponibles hasta agotar existencias, así que consulta los detalles en la tienda.

¡En este evento puedes llevarte premios solo por inscribirte y acudir! Los participantes obtendrán esta espeluznante versión no foil de la carta Deep-Cavern Bat con una ilustración de Maxime Minard.

Quienes lleguen un poco más lejos en el evento conseguirán otra recompensa más. Los jugadores que alcancen el top 8 recibirán una carta promocional Preacher of the Schism foil tradicional ilustrada por Zara Alfonso.

Por último, dado que ganar uno de estos eventos requiere perseverancia (e ingenio al construir el mazo), quienes suban a lo más alto del podio en un Store Championship se llevarán a casa una carta promocional Virtue of Persistence foil tradicional con una ilustración de Lorenzo Lanfranconi.

Como extra, las tiendas Premium de la WPN también recibirán copias no foil de las cartas promocionales Preacher of the Schism y Virtue of Persistence que tendrán el nombre de la tienda impreso en ellas. ¡Eso sí que es labrarse un nombre entre la comunidad!

El Store Championship de Aetherdrift tendrá lugar del 8 al 30 de marzo en las tiendas de juegos que participen, así que pregunta en la tuya si organizará su propio Gran Premio de Ghirapur.

Ponte a prueba en la Magic Spotlight de Modern

(Del 14 al 16 de marzo)

Siguiendo la estela de la Magic Spotlight de Cimientos, el próximo evento de esta nueva serie nos llevará a Utrecht, en los Países Bajos. ¡La Magic Spotlight de Modern será tu ocasión de demostrar que dominas Modern, uno de los formatos competitivos más populares de Magic! Con sus 50 000 USD en premios, se tratará del sueño de cualquier jugador de Modern, y puede que tú seas quien se alce con la victoria.

El evento principal de la Magic Spotlight de Modern se celebrará los días 15 y 16 de marzo. Toda la gente que participe en él recibirá una carta promocional Kaldra Compleat no foil con una ilustración perfeccionada de Monztre, y quienes queden entre los 32 primeros puestos conseguirán una copia foil tradicional. Los 8 mejores jugadores recibirán invitaciones al Pro Tour de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, que tendrá lugar durante la MagicCon: Las Vegas, ¡y quien gane la competición se llevará a casa dos envases de sobres de Draft de Horizontes de Modern 2 y dos envases de sobres de juego de Horizontes de Modern 3! ¡Eso hace un total de 24 cajas de cartas!

Fanfinity, el organizador del evento, celebrará actividades paralelas el viernes antes del evento principal y durante él. Si crees que tienes lo que hace falta, ¡agarra tu mejor mazo de Modern e inscríbete ya! Eso sí, procura dejar sitio en la maleta para todas esas cajas de sobres.

Gánate un puesto en el Pro Tour en los Regional Championships

(Del 4 de enero al 23 de marzo)

Estamos en la última vuelta de esta ronda de eventos Regional Championship, cada uno de los cuales ofrece premios considerables, clasificaciones para el Pro Tour y un puñado de puestos en el World Championship 31 que tendrá lugar en fechas posteriores de este año. Además, en Estados Unidos ahora se celebran dos Regional Championships, ¡así que hay todavía más oportunidades de acceder al Pro Tour!

Quienes participen en un Regional Championship recibirán esta carta promocional Nexus of Fate no foil, y la gente que logre los mejores puestos se llevará una copia foil tradicional. Las cartas foil tradicionales para los mejor clasificados varían según la región, así que habla con el organizador de tu zona para conocer más detalles sobre estos eventos y sus premios.

Brasil: City Class Games Del 24 al 26 de enero en São Paulo

Canadá: Face to Face Games Del 24 al 26 de enero en Ottawa, Ontario

Japón/Corea: Big Magic Del 7 al 9 de febrero en Chiba, Japón

Europa, Oriente Medio y África (EMEA): Fanfinity Del 24 al 26 de enero en Praga, República Checa

China: Kadou Del 28 de febrero al 2 de marzo en Wuhan

China Taipéi: Game Square 15 y 16 de febrero en Taipéi

Australia/Nueva Zelanda: Good Games Del 7 al 9 de marzo en Sídney, Australia

Estados Unidos: StarCityGames.com Del 7 al 9 de febrero en Portland, Oregón Del 7 al 9 de marzo en Charlotte, Carolina del Norte

Sudeste Asiático: Oracle Events Del 14 al 16 de marzo en Bangkok, Tailandia

México/América Central/Caribe: Necrotower Del 14 al 16 de marzo en Ciudad de México

Sudamérica: Magicsur Del 14 al 16 de marzo en Santiago, Chile



Continúa la 2.ª ronda de Regional Championship Qualifiers

(Hasta el 22 de marzo)

Los Regional Championship Qualifiers son el primer paso de muchos jugadores hacia la grandeza. La ronda actual de RCQ seguirá en marcha hasta el 22 de marzo, así que consulta los detalles aquí y ponte en contacto con el organizador de tu región si quieres un sitio en la parrilla de salida para el clasificatorio del Pro Tour.

La ronda actual de RCQ cuenta con estas increíbles cartas promocionales de Secret Lair como premios, cuya disponibilidad y existencias se determinan según la región. Todos los participantes en un RCQ recibirán una carta promocional Mayhem Devil no foil hasta agotar existencias. Los mejores jugadores conseguirán una carta promocional Force of Despair no foil, y quienes se clasifiquen para el Regional Championship de su región ganarán una copia foil tradicional. Consulta con el organizador del torneo de tu región y la tienda de juegos anfitriona para obtener más información.

Pisa el acelerador con Aetherdrift

Da igual si estás debutando como piloto o si ya tienes varios trofeos de Grandes Premios en tu vitrina, porque con Aetherdrift hay eventos pensados para ti. Domina la pista de carreras cuando la colección se lance el 14 de febrero de 2024. Los productos de Aetherdrift ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.